Η Google ανανεώνει τα εικονίδια των Gmail, Docs και Drive για να ξεχωρίζουν πιο εύκολα

Σύνοψη

Η Google προχωρά σε επανασχεδιασμό των εικονιδίων για τις βασικές εφαρμογές της σουίτας Workspace.

Εισαγωγή gradient χρωματισμών, απομακρύνοντας το απόλυτο flat design που καθιερώθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αλλαγές αφορούν κύριες εφαρμογές, όπως το Gmail, το Google Drive, τα Docs, τα Sheets και το Calendar.

Σταδιακή διάθεση της ενημέρωσης στους χρήστες Android, iOS και Web, με την ενσωμάτωση να ολοκληρώνεται σύντομα και στην ελληνική αγορά.

Στόχος η καλύτερη αναγνωρισιμότητα των εφαρμογών μέσα από την προσθήκη οπτικού βάθους και διακριτικών σκιών.

Η Google αντικαθιστά τον επίπεδο (flat) σχεδιασμό των εικονιδίων του Workspace (Gmail, Drive, Docs) με νέα αισθητική που βασίζεται σε gradient χρωματισμούς. Η ενημέρωση εφαρμόζεται σταδιακά στις πλατφόρμες Android, iOS και Web, διατηρώντας την παραδοσιακή χρωματική παλέτα της εταιρείας (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο), αλλά προσθέτοντας βάθος και σκιές για βελτιωμένη αναγνωρισιμότητα στις οθόνες των συσκευών.

Η μετάβαση της Google από τις αυστηρά επίπεδες (flat) επιφάνειες σε γραφικά που ενσωματώνουν διαβαθμίσεις χρωμάτων (gradients) σηματοδοτεί μια σαφή στροφή στη σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας. Το επίπεδο design, το οποίο κυριάρχησε απόλυτα στην προηγούμενη δεκαετία με γνώμονα τον μινιμαλισμό και τη γρήγορη φόρτωση, δίνει τη θέση του σε μια πιο πλούσια οπτική γλώσσα.

Στον τομέα του User Interface (UI) και του User Experience (UX), η χρήση σκιών και διαβαθμίσεων χρώματος εξυπηρετεί έναν πολύ πρακτικό σκοπό: τη δημιουργία οπτικού βάθους που βοηθά τον ανθρώπινο εγκέφαλο να διαχωρίζει ευκολότερα τα στοιχεία πάνω σε μια οθόνη που είναι γεμάτη πληροφορίες. Ειδικά σε περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων όπου τα εικονίδια είναι συχνά τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μέσα σε φακέλους ή στο app drawer, η προσθήκη τρισδιάστατης αίσθησης (έστω και με τη μορφή 2.5D) επιτρέπει τον ταχύτερο εντοπισμό της επιθυμητής εφαρμογής.

Το Gmail, ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εφαρμογή της σουίτας, διατηρεί το χαρακτηριστικό σχήμα του φακέλου, όμως οι κόκκινες γραμμές αποκτούν πλέον όγκο. Αντίστοιχα, το χαρακτηριστικό τρίγωνο του Google Drive αποκτά εσωτερικές σκιές που οριοθετούν σαφέστερα τα τρία βασικά χρώματα από τα οποία απαρτίζεται.

Οι εφαρμογές γραφείου, όπως τα Docs, τα Sheets και τα Slides, λαμβάνουν αντίστοιχη περιποίηση. Η βασική γεωμετρία τους παραμένει απαράλλαχτη —έγγραφο με μπλε γραμμές, πράσινο πλέγμα, κίτρινο πλαίσιο— ωστόσο η νέα προσέγγιση εξαλείφει την «χάρτινη» μονοδιάστατη αίσθηση του παρελθόντος.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική αναβάθμιση έρχεται να κουμπώσει με τις ευρύτερες αλλαγές που έχει επιφέρει το Material You στα λειτουργικά συστήματα της Google. Ενώ το λειτουργικό σύστημα προσαρμόζεται στα χρώματα της ταπετσαρίας του χρήστη (Dynamic Color), τα ίδια τα εικονίδια των εφαρμογών της Google (όταν δεν επιλέγεται η μονοχρωματική εμφάνιση) πρέπει να ξεχωρίζουν και να παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμα.

Τα νέα εικονίδια θα εμφανιστούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.