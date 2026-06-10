Έρευνα EUIPO 2026: Ζημιά 340 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από απομιμήσεις

Σύνοψη

Το 72% των Ευρωπαίων θεωρεί τον σχεδιασμό σημαντικό κριτήριο αγοράς, ενώ το 73% στην ΕΕ και το 82% στην Ελλάδα επενδύουν οικονομικά στην αισθητική και λειτουργική ανωτερότητα των προϊόντων.

Η αγορά παραποιημένων προϊόντων προκαλεί ετήσιες απώλειες άνω των 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Στην Ελλάδα, η ζημιά αγγίζει τα 340 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (267 εκατ. ευρώ στην ένδυση και 76 εκατ. ευρώ σε αξεσουάρ, κοσμήματα και ρολόγια).

Οι κλάδοι που βασίζονται στο design παράγουν το 16% του ΑΕΠ της ΕΕ και προσφέρουν 30% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο στις ΜμΕ που κατοχυρώνουν τα σχέδιά τους. Ωστόσο, μόνο το 1% των ευρωπαϊκών ΜμΕ προχωρά σε αυτή τη διαδικασία.

Η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση του 2026 απλουστεύει τις διαδικασίες, μειώνει το αρχικό κόστος καταχώρισης στα 350 ευρώ και επεκτείνει την προστασία σε καινοτόμα και κινούμενα ψηφιακά σχέδια για έως και 25 έτη.

Η αισθητική και η λειτουργικότητα ενός προϊόντος δεν αποτελούν πλέον δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, αλλά τον πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της σύγχρονης αγοράς. Η πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) επιβεβαιώνει ότι το design διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των καταναλωτών. Το 72% των πολιτών της ΕΕ αξιολογεί τη σχεδίαση ως σημαντικό παράγοντα κατά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων, με το 31% να τη χαρακτηρίζει ως πολύ ή εξαιρετικά σημαντική.

Η τάση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην ελληνική αγορά. Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά εκτίμησης προς το αυθεντικό design, με το 82% να δηλώνει πρόθυμο να καταβάλει υψηλότερο αντίτιμο για την απόκτηση ενός προϊόντος που ξεχωρίζει σχεδιαστικά. Η συμπεριφορά αυτή αναδεικνύει μια σαφή στροφή προς την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία, παραμερίζοντας σε πολλές περιπτώσεις το αυστηρό κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

Οι νεότερες γενιές στο επίκεντρο της σχεδιαστικής επανάστασης

Οι νεότεροι καταναλωτές, και συγκεκριμένα η ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών, αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από αυτή τη δομική αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Το 80% των νέων στην Ευρώπη δηλώνει ότι ο σχεδιασμός επηρεάζει άμεσα και καταλυτικά τις αγορές του. Παράλληλα, οι νεότερες γενιές συνδέουν το καλό design με θετικά συναισθήματα και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ετοιμότητα να υποστηρίξουν οικονομικά τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία των μορφών και των υλικών.

Εξετάζοντας τους επιμέρους κλάδους, ο σχεδιασμός αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο στην αγορά των επίπλων με ποσοστό 76%, καθώς και στον τομέα της μόδας, των ενδυμάτων και των αξεσουάρ με ποσοστό 66%. Αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται και στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, όπου η βιομηχανική σχεδίαση καθορίζει την εργονομία και την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή.

Η απειλή της παραποίησης και το κόστος για την ελληνική οικονομία

Η υψηλή εμπορική αξία που δημιουργεί το αυθεντικό design το καθιστά ταυτόχρονα και κύριο στόχο κυκλωμάτων παραποίησης και απομίμησης. Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η επιρροή των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευκολύνει τη διασπορά παράνομων αντιγράφων που μιμούνται την εμφάνιση γνήσιων προϊόντων. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 13% των Ευρωπαίων παραδέχεται ότι έχει αγοράσει σκόπιμα προϊόντα παραποίησης, με το ποσοστό αυτό να εκτινάσσεται στο 26% στις ηλικίες 15-24 ετών.

Ο οικονομικός αντίκτυπος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι τεράστιος. Ο κλάδος της ένδυσης καταγράφει ετήσιες απώλειες ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ, ενώ οι απομιμήσεις σε τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια στερούν επιπλέον 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους νόμιμους κατασκευαστές. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι ετήσιες απώλειες ξεπερνούν τα 340 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Συγκεκριμένα, οι απώλειες ανέρχονται σε 267 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των ειδών ένδυσης και σε 76 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς των αξεσουάρ και των ρολογιών.

Οι συνέπειες αυτών των πρακτικών εκτείνονται πέρα από τη στενή οικονομική ζημία. Τα προϊόντα παραποίησης δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον. Επιπλέον, οι διεθνείς έρευνες συνδέουν άμεσα το εμπόριο απομιμήσεων με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Το design ως στρατηγικό πλεονέκτημα και η ανάγκη προστασίας των ΜμΕ

Οι κλάδοι που στηρίζονται στην ανάπτυξη του design αποτελούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 13% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, προσφέροντας εργασία σε περίπου 28 εκατομμύρια ανθρώπους, και συνεισφέρουν πάνω από το 16% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προσφέρει σαφή επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Οι μελέτες του EUIPO δείχνουν ότι οι ΜμΕ που προχωρούν σε καταχώριση των σχεδίων τους επιτυγχάνουν σχεδόν 30% περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο και έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν μισθούς αυξημένους κατά 25% σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που αφήνουν το design τους απροστάτευτο. Παρά τα προφανή οφέλη, παρατηρείται ένα σημαντικό έλλειμμα στρατηγικής: μόνο το 1% των ΜμΕ στην Ευρώπη κατέχει σήμερα καταχωρισμένα δικαιώματα επί του σχεδιασμού των προϊόντων τους.

Για την αναστροφή αυτής της εικόνας, το EUIPO παρέχει ενεργή χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω προγραμμάτων όπως το Ταμείο για τις ΜΜΕ, η υπηρεσία IP Scan και η πλατφόρμα IP Enforcement Portal, συνεργαζόμενο παράλληλα με τη Europol και τη Frontex για την καταστολή των παρανομιών.

Η νομοθετική μεταρρύθμιση του 2026: Ευκολότερη και φθηνότερη καταχώριση

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής αγοράς απαιτούσε τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου. Η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2026 απλοποιεί ριζικά τις διαδικασίες και καθιστά την προστασία του design πιο προσβάσιμη από ποτέ. Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους αναπαράστασης, επιτρέποντας την κατοχύρωση καινοτόμων, ψηφιακών και κινουμένων σχεδίων, τα οποία κυριαρχούν πλέον στα ψηφιακά περιβάλλοντα και στα user interfaces των σύγχρονων συσκευών.

Η διαδικασία ψηφιακής υποβολής αίτησης στο EUIPO εξασφαλίζει άμεση, ενιαία και οικονομικά αποδοτική προστασία και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρχικό τέλος αίτησης ξεκινά από τα 350 ευρώ. Η ισχύς των καταχωρισμένων σχεδίων διαρκεί για 5 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης ανά πενταετία και μέγιστο χρόνο προστασίας τα 25 έτη. Η μεταρρύθμιση αυτή δίνει στους δημιουργούς τη νομική ασφάλεια που απαιτείται για να συνεχίσουν να καινοτομούν, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στην παγκόσμια σκηνή.