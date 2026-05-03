Το Netflix αλλάζει το mobile app: Νέα εμπειρία πλοήγησης και λειτουργία Clips

Η κατανάλωση περιεχομένου μέσω φορητών συσκευών αποτελεί βασικό πυλώνα για τις πλατφόρμες streaming. Αντιλαμβανόμενο τις αλλαγές στις συνήθειες των χρηστών, το Netflix προχωρά σε έναν θεμελιώδη ανασχεδιασμό της εφαρμογής του για κινητά τηλέφωνα. Ο στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εύρεσης περιεχομένου και η διευκόλυνση της πλοήγησης. Μετά την περσινή ανανέωση της διεπαφής (UI) για τις τηλεοράσεις, η εταιρεία μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία στις mobile συσκευές, εστιάζοντας στην ταχύτητα και την εργονομία.

Οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται σε απλές αισθητικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για στρατηγικές επιλογές που βασίζονται σε δεδομένα χρήσης και ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατόχων σύγχρονων smartphones, όπου οι μεγάλες οθόνες απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό διεπαφής χρήστη (UI/UX).

Η νέα εφαρμογή του Netflix στοχεύει στην απόλυτη ευκολία χρήσης με το ένα χέρι. Το εικονίδιο αναζήτησης έχει μεταφερθεί από την επάνω δεξιά γωνία στο κέντρο της κάτω μπάρας πλοήγησης, ενώ οι ειδοποιήσεις βρίσκονται πλέον πάνω δεξιά (εικονίδιο καμπάνας). Παράλληλα, το My Netflix hub έχει αποσυμφορηθεί από περιττά στοιχεία.

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή αφορά τη χωροταξία των βασικών εργαλείων. Τα σημερινά smartphones διαθέτουν οθόνες που ξεπερνούν συχνά τις 6.5 ίντσες, καθιστώντας την προσέγγιση της επάνω δεξιάς γωνίας με τον αντίχειρα μια άβολη διαδικασία. Η μεταφορά του κουμπιού της αναζήτησης στο κάτω μέρος της οθόνης –εκεί ακριβώς που αναπαύεται ο αντίχειρας του χρήστη– αποτελεί μια κρίσιμη εργονομική αναβάθμιση.

Επιπλέον, η αρχική σελίδα ανανεώνεται οπτικά. Η ένδειξη με το όνομα του προφίλ στην κορυφή αντικαθίσταται από τη λέξη "Home", ενώ βασικές κατηγορίες όπως το "New & Hot", "Shows" και "Movies" παρατάσσονται οριζόντια στο επάνω μέρος. Το "My Netflix" hub, το οποίο μέχρι πρότινος φιλοξενούσε τις ειδοποιήσεις, πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στις λήψεις, τις λίστες του χρήστη και το ιστορικό παρακολούθησης, αφού οι ειδοποιήσεις μετακόμισαν στη γνώριμη "καμπάνα" πάνω δεξιά.

Λειτουργία Clips: Η κάθετη ροή βίντεο για άμεση ανακάλυψη

Ανταποκρινόμενο στην κυριαρχία των κάθετων βίντεο μικρής διάρκειας, το Netflix ενσωματώνει το "Clips" στον πυρήνα της εφαρμογής του. Ωστόσο, η υλοποίηση διαφέρει αισθητά από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αντί για μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που αποσκοπεί στην παρακράτηση του χρήστη μέσα στο feed, το Clips είναι σχεδιασμένο ως ένα "προσωποποιημένο highlight reel".

Στόχος είναι η άμεση μετατροπή της προβολής του κλιπ σε πράξη. Ο χρήστης βλέπει μια εντυπωσιακή σκηνή και με ένα πάτημα εντάσσει τον τίτλο στη λίστα αναμονής του (My List) για να τον παρακολουθήσει αργότερα. Παράλληλα, ενισχύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της εφαρμογής, προσφέροντας τη δυνατότητα κοινοποίησης αυτών των αποσπασμάτων απευθείας σε φίλους ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ενός ειδικού βέλους στο κάτω μέρος της οθόνης. Η Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer του Netflix, διευκρίνισε πως στο άμεσο μέλλον η λειτουργία αυτή θα εμπλουτιστεί με podcasts, ζωντανές μεταδόσεις και συλλογές (collections) βασισμένες σε συγκεκριμένα είδη (π.χ. ρομαντικές κομεντί, sci-fi).

Διαθεσιμότητα

Η νέα αναβάθμιση του Netflix ξεκίνησε στις 30 Απριλίου σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ινδία. Στην Ελλάδα, η σταδιακή διάθεση του ανασχεδιασμού και της λειτουργίας Clips αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική των τοπικών συνδρομών.

