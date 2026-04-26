XChat: Διαθέσιμο το νέο αυτόνομο messaging app του X αποκλειστικά στο iOS

Σύνοψη

Το XChat κυκλοφόρησε ως ξεχωριστό app στο iOS App Store (για iPhone και iPad), απαιτώντας ενεργό λογαριασμό στο X.

Προσφέρει End-to-End (E2E) κρυπτογράφηση, εξαφανιζόμενα μηνύματα, δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, και κλήσεις ήχου/βίντεο.

Η κυκλοφορία του XChat φέρνει το οριστικό κλείσιμο των X Communities στις 30 Μαΐου 2026.

Ενώ διαφημίζεται η «μηδενική ιχνηλάτηση», το app συλλέγει δεδομένα τοποθεσίας, επαφών και ιστορικού αναζήτησης, συνδέοντάς τα με το προφίλ του χρήστη.

Είναι άμεσα διαθέσιμο στο ελληνικό App Store, ωστόσο η απουσία Android έκδοσης περιορίζει σημαντικά τη δυνητική του εμβέλεια στην εγχώρια αγορά.

Η πλατφόρμα που γνωρίζαμε ως Twitter προχωρά στο επόμενο, και ίσως το πιο καθοριστικό, βήμα της στρατηγικής της για τη δημιουργία ενός «Everything App» στα πρότυπα του ασιατικού WeChat. Η απόσπαση των προσωπικών μηνυμάτων (DMs) από την κύρια εφαρμογή και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου περιβάλλοντος αποκλειστικά για συνομιλίες, καταδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να ανταγωνιστεί ευθέως καθιερωμένα μεγέθη όπως το WhatsApp, το Signal και το Telegram.

Το γεγονός ότι η χρήση του XChat προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργού λογαριασμού στο X διαχωρίζει την εφαρμογή από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές, όπου συνήθως απαιτείται μόνο ένας αριθμός τηλεφώνου. Αυτή η αρχιτεκτονική επιλογή «κλειδώνει» ουσιαστικά το οικοσύστημα και στοχεύει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών του κοινωνικού δικτύου, μετατρέποντας το γράφημα των ακολούθων σε λίστα επαφών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα κύρια χαρακτηριστικά του XChat περιλαμβάνουν E2E κρυπτογράφηση, ομαδικές συνομιλίες με αρχικό όριο 350 ατόμων, cross-platform κλήσεις χωρίς χρήση αριθμού τηλεφώνου, dark theme και αποστολή εγγράφων. Αν και προωθείται ως ασφαλής λύση, συλλέγει εκτενή δεδομένα χρηστών.

Το τεχνικό υπόβαθρο του XChat έχει γραφτεί από την αρχή με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Rust, προσφέροντας βελτιωμένη ταχύτητα και σταθερότητα στη διαχείριση ταυτόχρονων συνδέσεων σε σχέση με την παλαιότερη υποδομή των DMs. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του App Store, η εφαρμογή προσφέρει ένα άκρως μινιμαλιστικό περιβάλλον χρήσης, απαλλαγμένο από διαφημίσεις.

Βασικές λειτουργίες

Πλήρης έλεγχος περιεχομένου: Οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται (edit) τα μηνύματα τους μετά την αποστολή ή να τα διαγράφουν πλήρως για όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Προστασία οθόνης: Ενσωματώνεται μηχανισμός εντοπισμού λήψης στιγμιότυπου, ειδοποιώντας τον αποστολέα εάν ο παραλήπτης προσπαθήσει να αποθηκεύσει την εικόνα της συνομιλίας.

Ενισχυμένα gestures: Με ένα απλό αριστερό swipe πάνω σε ένα μήνυμα, ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση σε μεταδεδομένα όπως ο ακριβής χρόνος παράδοσης, ο χρόνος ανάγνωσης και η επιβεβαίωση κρυπτογράφησης του συγκεκριμένου πακέτου δεδομένων.

Επεκτασιμότητα ομάδων: Το τρέχον όριο των 350 ατόμων ανά Group Chat έχει σχεδιαστεί να αναβαθμιστεί στα 1.000 άτομα μέσα στους επόμενους μήνες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες μεγάλων κοινοτήτων.

Ιδιωτικότητα και δεδομένα

Αν και το XChat διαφημίζεται ως πλατφόρμα με μηδενική ιχνηλάτηση, η πολιτική απορρήτου στο App Store επιβεβαιώνει την εκτενή συλλογή διαγνωστικών, στοιχείων τοποθεσίας, λίστας επαφών και ιστορικού αναζήτησης. Όλα αυτά τα δεδομένα συσχετίζονται απευθείας με την ταυτότητα του εκάστοτε χρήστη, έρχοντας σε πλήρη αντίθεση με την έμφαση στην απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η αρχιτεκτονική End-to-End σημαίνει πρακτικά ότι τα δεδομένα του μηνύματος (payload) μετατρέπονται σε κρυπτογραφημένο κείμενο στη συσκευή του αποστολέα και αποκρυπτογραφούνται αποκλειστικά στη συσκευή του παραλήπτη. Συνεπώς, η ίδια η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών. Όμως, η πραγματική ασφάλεια μιας εφαρμογής κρίνεται και από τα μεταδεδομένα (metadata) που συλλέγει.

Οι προδιαγραφές απορρήτου που αναγράφονται υποχρεωτικά στο ψηφιακό κατάστημα της Apple αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα από το marketing της εφαρμογής. Η συλλογή γεωγραφικής θέσης, διαγνωστικών στοιχείων συσκευής, δεδομένων χρήσης, καθώς και του πλήρους ιστορικού αναζήτησης εντός της πλατφόρμας, δημιουργεί ένα λεπτομερές προφίλ για κάθε χρήστη. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων με την υποχρεωτική χρήση του κύριου λογαριασμού X σημαίνει πως, παρότι τα μηνύματα σας είναι κρυπτογραφημένα, η εταιρεία γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεστε, πότε συνδέεστε, με ποιους λογαριασμούς επικοινωνείτε πιο συχνά και πόσο χρόνο δαπανάτε στην εφαρμογή.

Το XChat στην Ελλάδα

Η άφιξη του XChat στο ελληνικό App Store έχει άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο που οι τοπικοί δημιουργοί περιεχομένου, οι δημοσιογράφοι και οι εταιρείες επικοινωνούν με το κοινό τους στο X. Στην ελληνική αγορά, ωστόσο, η εδραίωση μιας νέας εφαρμογής μηνυμάτων αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Πλατφόρμες όπως το Viber και το WhatsApp κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των καθημερινών χρηστών.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η εφαρμογή είναι προς το παρόν κλειδωμένη στο οικοσύστημα της Apple αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την καθολική υιοθέτησή της στην Ελλάδα, όπου το λειτουργικό σύστημα Android της Google κυριαρχεί με ποσοστά που υπερβαίνουν το 70% της αγοράς. Για έναν Έλληνα χρήστη, το XChat λειτουργεί αυστηρά ως συμπληρωματικό εργαλείο: ένας ασφαλής δίαυλος επικοινωνίας με άτομα που ήδη γνωρίζει μέσω του X (π.χ. συνεργάτες εξωτερικού, επαφές από τον χώρο της τεχνολογίας ή της ειδησεογραφίας), αλλά όχι ως αντικαταστάτης των εφαρμογών που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία με την οικογένεια ή τους φίλους του.