Η Apple κυκλοφόρησε τα iOS 26.5.1 και macOS Tahoe 26.5.1 με κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε τις μικρές, αλλά κρίσιμες ενημερώσεις λογισμικού iOS 26.5.1 και macOS Tahoe 26.5.1.

Δεν προστίθενται νέα χαρακτηριστικά ή σχεδιαστικές αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα.

Ο πρωταρχικός στόχος των ενημερώσεων είναι το "κλείσιμο" κενών ασφαλείας και η βελτίωση της συνολικής σταθερότητας των συσκευών.

Συνιστάται η άμεση λήψη και εγκατάσταση από όλους τους χρήστες για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Το μέγεθος της αναβάθμισης ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή, αλλά παραμένει σχετικά μικρό (συνήθως κάτω από 500MB).

Για την εγκατάσταση απαιτείται μπαταρία άνω του 50% ή σύνδεση της συσκευής στην πρίζα.

Οι χρήστες συσκευών της Apple καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην αναβάθμιση των συσκευών τους, καθώς η εταιρεία προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία των iOS 26.5.1 και macOS Tahoe 26.5.1. Αντίθετα με τις μεγάλες εκδόσεις που φέρνουν ριζικές αλλαγές στο περιβάλλον χρήσης, τα συγκεκριμένα updates ανήκουν στην κατηγορία των διορθωτικών παρεμβάσεων. Η έμφαση δίνεται αποκλειστικά στην ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση του κώδικα και τη διόρθωση σφαλμάτων που είχαν εντοπιστεί από τους προγραμματιστές και τους χρήστες τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι νέες εκδόσεις εστιάζουν αποκλειστικά σε κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας και βελτιώσεις σταθερότητας, επομένως δεν περιλαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά, αλλά επιλύουν εντοπισμένες ευπάθειες του WebKit και του πυρήνα, καθιστώντας την άμεση εγκατάστασή τους απολύτως απαραίτητη για την προστασία όλων των συμβατών iPhone και Mac.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία των ενημερώσεων περιλαμβάνουν:

Άμεση Επιδιόρθωση Ευπαθειών: Κλείσιμο κενών ασφαλείας που ενδέχεται να είχαν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Κλείσιμο κενών ασφαλείας που ενδέχεται να είχαν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σταθερότητα Συστήματος: Βελτίωση της απόκρισης και εξάλειψη κρασαρισμάτων κατά την εναλλαγή απαιτητικών εφαρμογών.

Βελτίωση της απόκρισης και εξάλειψη κρασαρισμάτων κατά την εναλλαγή απαιτητικών εφαρμογών. Αναβάθμιση WebKit: Προστασία από κακόβουλο κώδικα κατά την πλοήγηση μέσω του Safari.

Οι εκδόσεις που καταλήγουν στο ψηφίο ".1" έχουν ιστορικά έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων της Apple. Ακολουθούν συνήθως μια μεγαλύτερη κυκλοφορία (όπως ήταν η έκδοση 26.5) και λειτουργούν ως "δίχτυ ασφαλείας". Όταν μια νέα έκδοση φτάνει σε εκατομμύρια χρήστες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα προκύψουν απρόβλεπτες ασυμβατότητες ή κενά ασφαλείας που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των beta δοκιμών.

Διαδικασία εγκατάστασης και σημαντικές προφυλάξεις

Η διαδικασία ενημέρωσης παραμένει η γνώριμη, ωστόσο η προετοιμασία της συσκευής απαιτεί προσοχή για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.

Για το iPhone (iOS 26.5.1):

Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις (Settings). Επιλέξτε Γενικά (General). Μεταβείτε στην Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Περιμένετε να εμφανιστεί η ενημέρωση και πατήστε Λήψη και Εγκατάσταση.

Για τους υπολογιστές Mac (macOS Tahoe 26.5.1):

Κάντε κλικ στο μενού Apple () στην πάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Συστήματος (System Settings). Πλοηγηθείτε στο Γενικά (General) και έπειτα στο Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Μόλις το σύστημα εντοπίσει το Tahoe 26.5.1, επιλέξτε Ενημέρωση Τώρα.

Συνιστάται η δημιουργία ενός πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας (backup) στο iCloud ή τοπικά σε έναν υπολογιστή. Αν και οι ενημερώσεις αυτές είναι γενικά απροβλημάτιστες, το απρόοπτο καραδοκεί.

Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται (και κατακλύζει τα κοινωνικά δίκτυα) αμέσως μετά από κάθε αναβάθμιση, είναι η απότομη πτώση της απόδοσης της μπαταρίας. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η εγκατάσταση του iOS 26.5.1 ή του macOS Tahoe 26.5.1 πυροδοτεί μια σειρά από διεργασίες στο παρασκήνιο (background tasks).

Τα συστήματα αναδημιουργούν ευρετήρια (indexing) για την αναζήτηση Spotlight, σαρώνουν εκ νέου αρχεία με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και εκτελούν βελτιστοποιήσεις αποθηκευτικού χώρου. Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας για τις πρώτες 24 έως 48 ώρες. Συνεπώς, η αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας τις πρώτες δύο ημέρες μετά την εγκατάσταση είναι απολύτως φυσιολογική και όχι σημάδι προβληματικού λογισμικού.

Συμβατότητα συσκευών

Η Apple διατηρεί τη σταθερή πολιτική υποστήριξης των παλαιότερων συσκευών της. Το iOS 26.5.1 είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα που υποστήριζαν ήδη τη βασική έκδοση του iOS 26. Αυτό σημαίνει ότι από τα πιο πρόσφατα μοντέλα μέχρι και τις συσκευές παλαιότερης γενιάς που περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατότητας της Apple, η ενημέρωση θα εμφανιστεί κανονικά.

Αντίστοιχα, το macOS Tahoe 26.5.1 καλύπτει όλα τα συστήματα Mac που τρέχουν ήδη την αρχική έκδοση του Tahoe, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών με επεξεργαστές Apple Silicon, εξασφαλίζοντας την ίδια ακριβώς ασπίδα προστασίας σε ολόκληρο το φάσμα των χρηστών.