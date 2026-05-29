Spotify: Playlist folders, μαζική επεξεργασία και background downloads στα κινητά

Σύνοψη

Playlist Folders: Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης φακέλων για λίστες αναπαραγωγής απευθείας από το κινητό (διαθέσιμο για όλους).

Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης φακέλων για λίστες αναπαραγωγής απευθείας από το κινητό (διαθέσιμο για όλους). Bulk Editing Λιστών: Νέο εργαλείο μαζικής επιλογής για ταυτόχρονη μετακίνηση ή διαγραφή πολλαπλών κομματιών από μια λίστα (διαθέσιμο για όλους).

Νέο εργαλείο μαζικής επιλογής για ταυτόχρονη μετακίνηση ή διαγραφή πολλαπλών κομματιών από μια λίστα (διαθέσιμο για όλους). Bulk Editing στην Ουρά (Queue): Επαναφορά της δυνατότητας μαζικής διαχείρισης (αφαίρεση ή αναδιάταξη) των επόμενων τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής (μόνο για Premium).

Επαναφορά της δυνατότητας μαζικής διαχείρισης (αφαίρεση ή αναδιάταξη) των επόμενων τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής (μόνο για Premium). Background Downloads (iOS): Απρόσκοπτη λήψη τραγουδιών και podcasts στο παρασκήνιο, χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή να παραμένει ανοιχτή στην οθόνη (μόνο για Premium).

Απρόσκοπτη λήψη τραγουδιών και podcasts στο παρασκήνιο, χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή να παραμένει ανοιχτή στην οθόνη (μόνο για Premium). Πλήκτρο Reshuffle: Νέα επιλογή για άμεσο ανακάτεμα της τυχαίας σειράς αναπαραγωγής με ένα πάτημα (μόνο για Premium).

Το Spotify προχώρησε στην επίσημη διάθεση ενός εκτενούς πακέτου αναβαθμίσεων για την εφαρμογή του στα smartphones (Android και iOS), εστιάζοντας αμιγώς στη χρηστικότητα, την οργάνωση του περιεχομένου και τη βελτιστοποίηση της καθημερινής ακρόασης. Σε αντίθεση με τις πρόσφατες ενημερώσεις της πλατφόρμας που επικεντρώθηκαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη (όπως τα AI Playlists ή τα AI-generated features), η συγκεκριμένη αναβάθμιση απαντά σε μακροχρόνια και πρακτικά αιτήματα της κοινότητας. Η σουηδική εταιρεία αποφάσισε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της desktop και της mobile έκδοσης, μεταφέροντας ισχυρά εργαλεία διαχείρισης απευθείας στις οθόνες αφής των χρηστών.

Το Spotify εισάγει πέντε νέες λειτουργίες. Όλοι οι χρήστες αποκτούν άμεση πρόσβαση στη δημιουργία Playlist Folders και στη μαζική επεξεργασία (bulk editing) κομματιών εντός των λιστών. Παράλληλα, οι Premium συνδρομητές κερδίζουν τη μαζική διαχείριση της ουράς αναπαραγωγής (queue), λήψεις στο παρασκήνιο (background downloads) αποκλειστικά στο iOS, καθώς και ένα νέο, πρακτικό πλήκτρο reshuffle.

Οι νέες δωρεάν λειτουργίες: Οργάνωση και έλεγχος

Οι παρακάτω προσθήκες είναι διαθέσιμες από σήμερα σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν τη δωρεάν (ad-supported) έκδοση ή κάποιο συνδρομητικό πακέτο.

Playlist Folders

Για τους χρήστες που διατηρούν εκατοντάδες λίστες αναπαραγωγής, η εύρεση του κατάλληλου playlist κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή της γυμναστικής αποτελούσε μέχρι πρότινος μια χρονοβόρα διαδικασία συνεχούς scrolling. Μέχρι σήμερα, η δημιουργία φακέλων (Playlist Folders) ήταν δυνατή μόνο μέσω της εφαρμογής για Windows και macOS. Πλέον, το χαρακτηριστικό περνάει στο οικοσύστημα των κινητών συσκευών.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέους φακέλους (π.χ., "Μουσική για Δουλειά", "Roadtrip", "Podcasts") και να τοποθετήσουν μέσα σε αυτούς πολλαπλές λίστες αναπαραγωγής. Υποστηρίζεται επίσης η δημιουργία υποφακέλων (nested folders), προσφέροντας απόλυτη ελευθερία στην ταξινόμηση της βιβλιοθήκης. Η πλοήγηση γίνεται σαφώς πιο καθαρή, μειώνοντας την οπτική ακαταστασία της κεντρικής καρτέλας "Your Library".

Μαζική επεξεργασία λιστών

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της mobile έκδοσης του Spotify ήταν η αδυναμία ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών κομματιών. Εάν ένας χρήστης ήθελε να διαγράψει δέκα τραγούδια από μια λίστα 200 κομματιών, έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία της διαγραφής δέκα ξεχωριστές φορές.

Με το νέο εργαλείο Bulk Editing, η κατάσταση αλλάζει ριζικά. Μέσα από οποιαδήποτε λίστα αναπαραγωγής, πατώντας την επιλογή "Edit" και έπειτα το "Select" στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζονται checkboxes δίπλα από κάθε κομμάτι, ηχητικό βιβλίο ή επεισόδιο podcast. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μαζικά το περιεχόμενο και είτε να το διαγράψει ("Remove") είτε να το σύρει ("Move") ομαδικά σε νέα θέση εντός της λίστας, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο.

Αποκλειστικά εργαλεία για τους Premium συνδρομητές

Οι συνδρομητές του Spotify Premium απολαμβάνουν τρεις επιπλέον αναβαθμίσεις, οι οποίες βελτιώνουν κυρίως τον έλεγχο της τρέχουσας ακρόασης και την αυτονομία χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η επιστροφή του Bulk Editing στην ουρά αναπαραγωγής (Queue)

Στις αρχές του 2025, το Spotify είχε αφαιρέσει ανεξήγητα τη δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας της ουράς αναπαραγωγής από τα κινητά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την κοινότητα. Η εταιρεία αναγνώρισε το σφάλμα της και επαναφέρει τη λειτουργία. Πατώντας το κουμπί "Edit" στην πάνω δεξιά γωνία του μενού της ουράς, οι Premium χρήστες μπορούν πάλι να επιλέξουν πολλαπλά επόμενα τραγούδια και να τα διαγράψουν μαζικά ή να τα προωθήσουν στην κορυφή της λίστας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε περιβάλλοντα παρέας (party mode), όπου η σειρά των τραγουδιών αλλάζει δυναμικά.

Background downloads στο iOS: Αξιόπιστη offline ακρόαση

Η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος iOS της Apple περιορίζει αυστηρά τη δραστηριότητα των εφαρμογών στο παρασκήνιο (Background App Refresh) για την εξοικονόμηση μπαταρίας. Αυτό σήμαινε πως οι χρήστες iPhone έπρεπε συχνά να διατηρούν την εφαρμογή του Spotify ανοιχτή και την οθόνη ενεργή (unlocked) για να ολοκληρωθεί η λήψη μεγάλων playlists ή βαριών επεισοδίων podcasts.

Το νέο update φέρνει εγγενή υποστήριξη Background Downloads. Οι λήψεις πλέον συνεχίζονται ομαλά ακόμη και όταν η εφαρμογή κλείσει εντελώς ή όταν η συσκευή κλειδωθεί. Επιπλέον, το Spotify ενσωματώνει ειδοποιήσεις συστήματος (push notifications) που ενημερώνουν τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο της λήψης (π.χ., "Ολοκληρώθηκε η λήψη 50/100 τραγουδιών"), εξαλείφοντας το άγχος της ημιτελούς αποθήκευσης πριν από μια πτήση ή ένα ταξίδι.

Πλήκτρο Reshuffle

Ο αλγόριθμος τυχαίας αναπαραγωγής (Shuffle) του Spotify έχει δεχθεί αρκετές κριτικές για την τάση του να επαναλαμβάνει συγκεκριμένα μοτίβα καλλιτεχνών, αφήνοντας την αίσθηση ότι η λίστα "βαλτώνει". Με το νέο πλήκτρο "Reshuffle", το οποίο βρίσκεται δίπλα στις βασικές επιλογές αναπαραγωγής, οι Premium χρήστες μπορούν με ένα άγγιγμα να μηδενίσουν τη λογική του αλγορίθμου και να εξαναγκάσουν την εφαρμογή να δημιουργήσει μια εντελώς νέα, φρέσκια αλληλουχία αναπαραγωγής για τη συγκεκριμένη λίστα ή το άλμπουμ, χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν και να ξαναρχίσουν το shuffle από την αρχή.

Οι αλλαγές ξεκίνησαν να διανέμονται σταδιακά (server-side update) από τις 28 Μαΐου 2026. Συνιστάται να ελέγξετε το App Store και το Google Play Store για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.