Επίσημο: Το YouTube PiP έρχεται δωρεάν σε Android και iPhone εκτός ΗΠΑ

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία Picture-in-Picture (PiP) δωρεάν σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η δωρεάν έκδοση υποστηρίζει αποκλειστικά κανονικά βίντεο. Τα μουσικά βίντεο παραμένουν διαθέσιμα για PiP μόνο στους συνδρομητές Premium.

Η αλλαγή αφορά κατόχους iPhone, iPad και Android που μέχρι πρότινος χρειάζονταν ενεργή συνδρομή YouTube Premium για τη χρήση του χαρακτηριστικού.

Η διάθεση της λειτουργίας έχει ξεκινήσει σταδιακά και θα φτάσει σε όλες τις συσκευές τους επόμενους μήνες.

Κατά τη λειτουργία PiP, η προβολή διαφημίσεων συνεχίζεται κανονικά για τους μη συνδρομητές.

Η Google ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση της λειτουργίας Picture-in-Picture (PiP) στο YouTube για χρήστες χωρίς συνδρομή Premium. Πλέον, οι κάτοχοι iPhone, iPad και συσκευών Android στην Ελλάδα μπορούν να παρακολουθούν βίντεο σε μικρό, αιωρούμενο παράθυρο ενώ χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές. Η μοναδική προϋπόθεση είναι το περιεχόμενο να μην αφορά μουσικά βίντεο, τα οποία εξακολουθούν να απαιτούν πληρωμή. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται σταδιακά στους επόμενους μήνες.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αποτελούσε ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα στην κοινότητα των χρηστών. Στις ΗΠΑ, η Google είχε ήδη διαθέσει το PiP στους δωρεάν χρήστες, δημιουργώντας έναν διαχωρισμό δύο ταχυτήτων σε σχέση με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το ξεκλείδωμα της λειτουργίας εναρμονίζει την εμπειρία χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο, τερματίζοντας τον περιορισμό ενός χαρακτηριστικού που ενσωματώνεται εγγενώς στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Picture-in-Picture (iOS & Android)

Για να διασφαλίσετε τη λειτουργία του PiP στη συσκευή σας, απαιτούνται ελάχιστα βήματα εντός της επίσημης εφαρμογής του YouTube, αρκεί να έχει φτάσει στη συσκευή σας. Αρχικά, ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings) > Γενικά (General) και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης "Picture-in-Picture" βρίσκεται στην ενεργή θέση. Στη συνέχεια, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός βίντεο και κάντε απλώς swipe up (ή πατήστε το πλήκτρο home σε παλαιότερα μοντέλα) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Το βίντεο θα συνεχίσει να αναπαράγεται στο αιωρούμενο παράθυρο.

Το αιωρούμενο παράθυρο υποστηρίζει pinch-to-zoom για αλλαγή μεγέθους, μεταφορά σε οποιαδήποτε γωνία της οθόνης, αλλά και τη δυνατότητα μετακίνησης εκτός των ορίων της οθόνης (swipe off-screen). Στην τελευταία περίπτωση, η εικόνα κρύβεται εντελώς αφήνοντας ένα μικρό βέλος στην άκρη, ενώ ο ήχος συνεχίζει να αναπαράγεται κανονικά.

Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για πολύωρα podcasts ή οδηγούς (how-to videos), όπου η οπτική επαφή δεν είναι απολύτως απαραίτητη κάθε δευτερόλεπτο, επιτρέποντας στον χρήστη να απαντά σε μηνύματα, να διαβάζει emails ή να ελέγχει τους χάρτες του χωρίς να διακόπτεται η ροή των πληροφοριών.