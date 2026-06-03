Project Solara: Ένα λειτουργικό σύστημα αποκλειστικά για AI Agent συσκευές από τη Microsoft

Σύνοψη

Το Project Solara είναι η νέα chip-to-cloud πλατφόρμα της Microsoft, προσανατολισμένη αυστηρά σε agent-first συσκευές, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό μοντέλο των apps.

Λειτουργεί πάνω στο Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) το οποίο βασίζεται στο AOSP, εξασφαλίζοντας ασφάλεια enterprise επιπέδου.

Παρουσιάστηκαν δύο πρωτότυπες συσκευές: το φορητό "Badge" με επεξεργαστή Qualcomm και το σταθερό επιτραπέζιο "Desk" με MediaTek.

Εισάγει τη λογική "Just-in-Time UI", όπου το περιβάλλον χρήσης δημιουργείται δυναμικά τη στιγμή της αλληλεπίδρασης, εξαλείφοντας την ανάγκη για συμβατικά γραφικά περιβάλλοντα (GUIs).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Build 2026, η Microsoft προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Project Solara. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη δομική μετάβαση του κλάδου από το οικοσύστημα των εφαρμογών (apps) σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας, καθοδηγούμενο από εξειδικευμένους AI Agents.

Το Project Solara αποτελεί μια εντελώς νέα πλατφόρμα που απευθύνεται σε μια αναδυόμενη κατηγορία συσκευών (agent-first devices) που σχεδιάζονται από το μηδέν προκειμένου να φιλοξενούν συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στο edge computing, διατηρώντας ταυτόχρονα άμεση επικοινωνία με το cloud της Microsoft (Azure).

Ιστορικά, η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας hardware απαιτούσε την ανάπτυξη ενός δαπανηρού και σύνθετου τεχνολογικού stack: νέο λειτουργικό σύστημα, SDKs, εγγενείς εφαρμογές και αυστηρά καθορισμένα περιβάλλοντα χρήσης (UI/UX). Το Project Solara καταργεί αυτή την ανάγκη μέσω της τεχνολογίας «Just-in-Time UI». Το σύστημα σταματά να βασίζεται σε στατικά γραφικά περιβάλλοντα και η διεπαφή παράγεται δυναμικά (generative UI) τη στιγμή της αλληλεπίδρασης, απολύτως προσαρμοσμένη στις διαστάσεις της οθόνης, τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και το περιβάλλον του χρήστη.

Οι εντολές δίνονται κυρίως μέσω φυσικής γλώσσας, με το λογισμικό να λειτουργεί ως ένας "Agent Shell", δηλαδή ένας κεντρικός κόμβος που συντονίζει και καλεί πολλαπλούς, εξειδικευμένους agents από το cloud. Με τη χρήση εργαλείων όπως ο agent dispatcher και ο agent task manager, ενεργοποιείται αυτόματα ο κατάλληλος ψηφιακός βοηθός τη στιγμή που απαιτείται, δημιουργώντας ένα ρευστό και αδιάλειπτο workflow.

Δεδομένου ότι το AI hardware απαιτεί διαρκή συλλογή δεδομένων μέσω μικροφώνων και καμερών, η αρχιτεκτονική του Project Solara σχεδιάστηκε με αυστηρά enterprise πρότυπα. Ο πυρήνας του βασίζεται στο Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), ένα λειτουργικό σύστημα βαθμίδας enterprise που αξιοποιεί τον ανοιχτό κώδικα του Android Open Source Project (AOSP).

Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει απόλυτη συμβατότητα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης και ασφαλείας των τμημάτων IT, καθώς οι συσκευές ελέγχονται μέσω του Microsoft Intune, η ταυτοποίηση των χρηστών πραγματοποιείται μέσω του Entra ID, ενώ προσφέρεται βιομετρική πρόσβαση μέσω του Windows Hello for Business (αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικό αποτύπωμα). Παράλληλα, το reference hardware περιλαμβάνει hardware-level διακόπτες σίγασης μικροφώνου και λυχνίες καταγραφής, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών στον εργασιακό χώρο.

Οι πρώτες concept συσκευές

Για να αναδείξει τις δυνατότητες του νέου οικοσυστήματος, η Microsoft ανακοίνωσε στρατηγικές συνεργασίες με την Qualcomm και τη MediaTek, παρουσιάζοντας δύο σχέδια - αναφορά:

Το Portable "Badge" (Powered by Qualcomm)

Πρόκειται για μια συσκευή υψηλής φορητότητας η οποία θυμίζει έντονα τη συμβατική κάρτα εισόδου ενός εργαζομένου. Απευθύνεται κυρίως σε information workers, ιατρικό προσωπικό και εργαζομένους πρώτης γραμμής. Ενσωματώνει wearable επεξεργαστή της Qualcomm, οθόνη αφής, σαρωτή αποτυπωμάτων για άμεσο login (Hello for Business), φυσικό πλήκτρο ιδιωτικότητας και συστοιχία μικροφώνων υψηλής ακρίβειας.

Συνδέεται άμεσα μέσω 5G, Wi-Fi, Bluetooth και GNSS, ενώ διαθέτει κάμερα στο πλάι, η οποία (πάντα με τη ρητή άδεια του χρήστη) επιτρέπει στην AI να αναλύει οπτικά το περιβάλλον του εργαζομένου. Μέσω αυτού του Badge, ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στον "Priority Agent" του ή σε καταγραφικά εργαλεία, όπως ο "Facilitator" για τη σύνοψη φυσικών συναντήσεων στον διάδρομο του γραφείου.

Το Stationary "Desk" (Powered by MediaTek)

Ο δεύτερος σχεδιασμός είναι μια σταθερή, επιτραπέζια συσκευή εξοπλισμένη με IoT επεξεργαστή της MediaTek, σχεδιασμένη να αποτελεί τον κεντρικό κόμβο παραγωγικότητας στο σύγχρονο γραφείο. Διαθέτει οθόνη αφής, κάμερα για αναγνώριση προσώπου, διπλά far-field μικρόφωνα, UWB (Ultra-Wideband) αισθητήρα παρουσίας και δύο θύρες USB-C.

Το Desk Concept επιτρέπει τη φωνητική διαχείριση του ημερολογίου, των emails και του workflow μέσω του Microsoft 365 Copilot, αντλώντας δεδομένα κατευθείαν από το WorkIQ του χρήστη. Αξιοσημείωτη είναι και η ευελιξία του, καθότι μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα, να συνδεθεί ως companion device με ένα Windows PC (συγχρονίζοντας το lock state μέσω Bluetooth), ή να μετατραπεί σε πλήρες Cloud PC συνδέοντάς το με μια εξωτερική οθόνη μέσω της θύρας USB-C (αξιοποιώντας το Windows 365).

Η υπολογιστική ισχύς πλέον αποκεντρώνεται και το Project Solara αποδεικνύει πως το hardware απομακρύνεται από τον κανόνα της "μίας γενικής συσκευής για όλα" (όπως το smartphone). Αντιθέτως, η τεχνολογία κατευθύνεται προς υπερ-εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία τοποθετούν την AI απευθείας στο περιβάλλον εργασίας, ελαχιστοποιώντας την τριβή μεταξύ της ανθρώπινης πρόθεσης και της ψηφιακής εκτέλεσης.