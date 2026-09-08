Προσφορές Godeal24: Windows 11 Pro από 12,25€ και Office 2024 με 16,66€ ανά υπολογιστή

Σύνοψη

Το Godeal24 διαθέτει το Office 2024 Pro Plus έναντι 19,99€ για την κάλυψη των αναγκών ενός μεμονωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω μιας εφάπαξ αγοράς.

Το κόστος του προγράμματος μειώνεται αισθητά στα 16,66€ ανά άδεια κατά την επιλογή του πακέτου που προορίζεται για τρεις διαφορετικούς υπολογιστές.

Το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro προσφέρεται στην τιμή των 12,25€, ενσωματώνοντας ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Η πλατφόρμα αγορών παρέχει άμεση ψηφιακή παράδοση χωρίς κανένα απολύτως κρυφό κόστος ή έξοδα αποστολής, διατηρώντας παράλληλα βαθμολογία 4.8 αστέρων στο Trustpilot.

Η κατοχή ενός αξιόπιστου λογισμικού παραγωγικότητας για επιτραπέζιους υπολογιστές αποτελεί μια απολύτως αναγκαία συνθήκη για όσους χρησιμοποιούν συστηματικά εφαρμογές όπως το Word, το Excel, το PowerPoint και το Outlook στην καθημερινή τους εργασία ή μελέτη. Καθώς ένα μεγάλο τμήμα του καταναλωτικού κοινού επιθυμεί πλέον διακαώς να αποφύγει τις δεσμευτικές μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, η λύση της εφάπαξ αγοράς επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο προσφέροντας μακροπρόθεσμη οικονομική ανακούφιση. Μέσω των τρεχουσών εκπτώσεων που διεξάγονται υπό την ονομασία Office Mad Sale στην πλατφόρμα του Godeal24, το νέο Office 2024 Pro Plus είναι άμεσα διαθέσιμο σε ιδιαίτερα μειωμένη τιμή, παρέχοντας μόνιμη πρόσβαση στις κορυφαίες εφαρμογές γραφείου.

Η νεότερη έκδοση της πασίγνωστης σουίτας της Microsoft φέρνει στο τραπέζι μια σειρά από σημαντικά νέα χαρακτηριστικά και εκτενείς βελτιώσεις που διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες. Μεταξύ των προσθηκών ξεχωρίζουν οι 14 νέες συναρτήσεις στο λογισμικό του Excel, η καινοτόμος λειτουργία PowerPoint Cameo για πιο διαδραστικές παρουσιάσεις, η αισθητά βελτιωμένη διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων εντός του Outlook, καθώς και η πολυαναμενόμενη πλήρης λειτουργία σκοτεινής εμφάνισης (dark mode) που κάνει την πολύωρη θέαση των εγγράφων πολύ πιο ξεκούραστη για τα μάτια του χρήστη. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί σχολαστικά ώστε να εξυπηρετεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο θεμελιώδεις δραστηριότητες όπως η συγγραφή πολυσέλιδων εγγράφων, η πολύπλοκη επεξεργασία μεγάλων υπολογιστικών φύλλων, η δημιουργία επαγγελματικών παρουσιάσεων και η άμεση διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης προωθητικής ενέργειας, το κλειδί ενεργοποίησης για το Office 2024 Pro Plus πωλείται στην τιμή των 19,99€ για την εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή. Το μοντέλο της μόνιμης άδειας σημαίνει ουσιαστικά ότι οι χρήστες πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο μία φορά κατά την αγορά, απαλλάσσοντας τον εαυτό τους από το άγχος των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων που παρατηρούνται στα συνδρομητικά πακέτα. Για τους καταναλωτές ή τους ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται το λογισμικό σε πολλαπλά μηχανήματα, το ειδικό πακέτο που περιλαμβάνει τρεις άδειες ρίχνει την τιμή στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των 16,66€ ανά υπολογιστή, διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος στα 49,99€.

Ο πλήρης κατάλογος των προσφορών της Godeal24

Για όσους επιθυμούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, η πλατφόρμα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από παλαιότερες αξιόπιστες εκδόσεις λογισμικού μέχρι εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα και εργαλεία.

Αποκλειστικές προσφορές σε Office Suite

Προσφορές σε Windows

Εκπτωτικά πακέτα (Bundles) με τον κωδικό "SGO62"

Χρήσιμα εργαλεία

Η αξιοπιστία των συναλλαγών και η υποστήριξη πελατών

Η εύρεση ενός αξιόπιστου και νόμιμου μεταπωλητή λογισμικού έχει τεράστια σημασία για την ασφάλεια των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Το Godeal24 εγγυάται απολύτως τις άδειες λογισμικού που παρέχει στους πελάτες του, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση ψηφιακή παράδοση των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς καθυστερήσεις, κρυφές χρεώσεις ή οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν δωρεάν τεχνική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης θα πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς τεχνικά εμπόδια. Κατέχοντας μια εξαιρετικά ισχυρή φήμη παγκοσμίως, η πλατφόρμα επιδεικνύει υψηλή βαθμολογία 4.8 αστέρων στο Trustpilot, η οποία υποστηρίζεται από χιλιάδες θετικές κριτικές πραγματικών πελατών. Η επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης service@godeal24.com για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειαστεί.