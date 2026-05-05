Προστασία δεδομένων: Πώς το Viber ενισχύει την ιδιωτικότητα των χρηστών

Σύνοψη

Η ψηφιακή επικοινωνία διαμορφώνει πλέον τον τρόπο εργασίας και σύνδεσης, καθιστώντας την εμπιστοσύνη τον κρισιμότερο πυλώνα του οικοσυστήματος.

Οι πλατφόρμες μηνυμάτων αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για επαγγελματική επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών.

Το 88% των καταναλωτών δηλώνει πρόθυμο να αγοράσει από μια μάρκα την οποία εμπιστεύεται, σύμφωνα με το Trust Barometer της Edelman.

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (προεπιλογή στο Viber από το 2016) αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων.

Το Viber διαθέτει πιστοποίηση SOC 2 Type II, επιβεβαιώνοντας τα αυστηρά μέτρα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.

Καθώς η ψηφιακή επικοινωνία συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, εργάζονται και αποκτούν πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εμπιστοσύνη έχει καταστεί ο κρίσιμος πυλώνας του ψηφιακού οικοσυστήματος. Η ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά απόλυτη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν ξεφύγει προ πολλού από τα όρια των ανεπίσημων συνομιλιών. Σήμερα, διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική επικοινωνία, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε έγκαιρη ενημέρωση. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ιδιωτικότητα έρχεται να υπενθυμίσει την επιτακτική ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Trust Barometer της Edelman, η εμπιστοσύνη μεταφράζεται άμεσα σε επιχειρηματική αξία: μεταξύ των καταναλωτών που εμπιστεύονται μια μάρκα, το 88% είναι πιθανό να αγοράσει από αυτήν και το 83% να τη συστήσει. Ωστόσο, το σύγχρονο τοπίο εγείρει σύνθετες προκλήσεις, από παραποίηση ταυτότητας έως εξελιγμένες απάτες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες, από την πλευρά τους, απαιτούν ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας σε συνδυασμό με απρόσκοπτη χρηστικότητα. Κατά συνέπεια, οι πλατφόρμες καλούνται να εξισορροπήσουν το κομμάτι της ασφάλειας με μια απόλυτα ομαλή εμπειρία χρήσης.

5 τρόποι για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας

Για τη θωράκιση των χρηστών, είτε πρόκειται για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση, υπάρχουν πέντε βασικές πρακτικές:

Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption)

Είναι θεμελιώδες να επιλέγονται πλατφόρμες με προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία διασφαλίζει ότι αποκλειστικά ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα, μειώνοντας άμεσα τους κινδύνους από παραβιάσεις δεδομένων. Το Viber, για παράδειγμα, εφαρμόζει αυτήν την κρυπτογράφηση ως προεπιλογή από το 2016, εξασφαλίζοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν αποκλειστικά μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ισχυροί κωδικοί και επαλήθευση δύο βημάτων (2FA)

Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης αποτελούν ένα βασικό αλλά απαραίτητο επίπεδο προστασίας. Παράλληλα, πρέπει να χρησιμοποιείται η επαλήθευση δύο βημάτων. Η προσθήκη αυτού του μέτρου μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαιτώντας ένα επιπλέον βήμα κατά τη σύνδεση. Το Viber προσφέρει προαιρετική επαλήθευση δύο βημάτων με τη χρήση PIN για την αυξημένη ασφάλεια των λογαριασμών.

Διαχείριση ρυθμίσεων απορρήτου

Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει αυστηρά το ποιος μπορεί να δει τα προσωπικά του δεδομένα και να επικοινωνήσει μαζί του, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων. Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων περιορίζει το spam και την έκθεση σε πιθανές καταχρήσεις. Μέσω του Viber, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ελεύθερα τις προσκλήσεις σε ομάδες, καθώς και την ορατότητα της φωτογραφίας του προφίλ τους.

Εγρήγορση απέναντι σε ύποπτες δραστηριότητες

Η επίγνωση των απειλών αποτελεί το κλειδί για την ψηφιακή ασφάλεια. Απαιτείται προσοχή για μηνύματα απάτης, απόπειρες παραποίησης ταυτότητας και γενικότερα ασυνήθιστη συμπεριφορά οποιουδήποτε λογαριασμού. Πλατφόρμες που διαθέτουν αυτόματη ανίχνευση spam και πρόληψη κατάχρησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν ένα επιπλέον, ισχυρό επίπεδο προστασίας. Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν ύποπτους λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η λειτουργία Αναφορά και Αποκλεισμός του Viber, η οποία είναι άμεσα προσβάσιμη από οποιαδήποτε συνομιλία.

Επαλήθευση ισχυρισμών και διαφάνεια

Δεν λειτουργούν όλες οι πλατφόρμες με τις ίδιες προδιαγραφές· οι πραγματικά αξιόπιστες ξεχωρίζουν μέσω της διαφάνειάς τους. Οι καταναλωτές πρέπει να αναζητούν εκθέσεις διαφάνειας και ανεξάρτητους ελέγχους. Η πλατφόρμα της Rakuten Viber έχει επιτύχει την πιστοποίηση SOC 2 Type II, η οποία επικυρώνει ανεξάρτητα τα μέτρα προστασίας της στους τομείς της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο ασφαλείς εφαρμογές από τον Stiftung Warentest, τον έγκριτο γερμανικό οργανισμό καταναλωτών που ειδικεύεται σε ανεξάρτητες δοκιμές. Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Ομίλου Rakuten για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την παροχή διαρκούς αξίας.

