Πρόσβαση ερευνητών σε μη δημόσια δεδομένα πολύ μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης μέσω της ΕΕΤΤ

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο ψηφιακό περιβάλλον, η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα σε ερευνητές να υποβάλουν αιτήσεις πρόσβασης σε μη δημόσια δεδομένα που διαθέτουν και διαχειρίζονται πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (Very Large Online Platforms – VLOPs) και πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Very Large Online Search Engines – VLOSEs). Στις παραπάνω κατηγορίες εμπίπτουν οι VLOPs και VLOSEs με μέσο μηνιαίο αριθμό ενεργών χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο από 45 εκατομμύρια.

Η πρόσβαση ερευνητών στα μη δημόσια δεδομένα των πλατφορμών, με την απόκτηση της ιδιότητας «διαπιστευμένου ερευνητή» (vetted researcher) ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών από τις υπηρεσίες των πλατφορμών, ενώ προσφέρει πολύτιμη δυνατότητα μελέτης των συστημικών κινδύνων στο ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται πλέον εφικτή η συστηματικότερη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, όπως του τρόπου επιλογής και προβολής περιεχομένου στις ροές των κοινωνικών δικτύων, του βαθμού έκθεσης παιδιών και εφήβων σε επιβλαβές περιεχόμενο ή της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες για την προστασία των χρηστών.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές που εκπροσωπούν ερευνητικούς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλουν τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα αιτήματα στην Πύλη Πρόσβασης Δεδομένων (DSA Data Access Portal) επιλέγοντας την ΕΕΤΤ ως πρώτο παραλήπτη. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να προσδιορίσουν ποια δεδομένα είναι απαραίτητα για το ερευνητικό τους έργο και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα τα αποκτήσουν και θα τα επεξεργαστούν με ασφάλεια, παρέχοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας των χρηστών καθώς και των νόμιμων συμφερόντων και της λειτουργικής ακεραιότητας των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.