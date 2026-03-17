Πρωτεΐνες μυκήτων παγώνουν το νερό: Νέα δεδομένα για τη βιοτεχνολογία και το κλίμα

Σύνοψη

Ερευνητές του Virginia Tech ανακάλυψαν ότι πρωτεΐνες μυκήτων της οικογένειας Mortierellaceae λειτουργούν ως ισχυροί πυρήνες παγοποίησης του νερού.

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ασυνήθιστα υψηλές αρνητικές θερμοκρασίες, αγγίζοντας τους -2°C, σύμφωνα με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Αντίθετα με τα αντίστοιχα βακτήρια, οι πρωτεΐνες των μυκήτων είναι υδατοδιαλυτές και λειτουργούν αυτόνομα χωρίς την παρουσία ολόκληρου του κυττάρου.

Η ανακάλυψη αναμένεται να βελτιώσει δραστικά τα κλιματικά μοντέλα πρόβλεψης, τη μηχανική καιρού και τις μεθόδους κρυοσυντήρησης οργάνων.

Η διαδικασία της παγοποίησης του νερού στη φύση δεν ακολουθεί πάντα τους αυστηρούς κανόνες της φυσικής που διδασκόμαστε στα σχολεία. Ενώ το καθαρό νερό θεωρητικά παγώνει στους 0°C, στην πραγματικότητα συχνά απαιτεί έναν πυρήνα συμπύκνωσης για να ξεκινήσει η κρυστάλλωση.

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances από διεθνή ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των Boris A. Vinatzer και Xiaofeng Wang από το Virginia Tech, ρίχνει φως σε έναν απροσδόκητο βιολογικό καταλύτη: τους μύκητες.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι συγκεκριμένοι μύκητες διαθέτουν την ικανότητα να πυροδοτούν τον σχηματισμό πάγου σε θερμοκρασίες έως και -2°C (28.4°F). Το εύρημα αυτό αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στην κατανόηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων και ανοίγει νέους δρόμους σε τεχνολογικές εφαρμογές βιομιμητικής.

Πώς οι μύκητες προκαλούν την παγοποίηση του νερού

Ερευνητές εντόπισαν πρωτεΐνες στον μύκητα της οικογένειας Mortierellaceae οι οποίες λειτουργούν ως πυρήνες παγοποίησης. Αυτά τα μόρια καταλύουν τον σχηματισμό κρυστάλλων πάγου σε υψηλές υπομηδενικές θερμοκρασίες (έως -2°C), προστατεύοντας τα κύτταρα του μύκητα από την απότομη ψύξη, αναγκάζοντας το περιβάλλον νερό να παγώσει περιμετρικά πριν η θερμοκρασία πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Η ομάδα των Vinatzer και Wang απομόνωσε τα συγκεκριμένα στελέχη μυκήτων από δείγματα νερού και λειχήνων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια παλαιότερων πολικών αποστολών. Μέσα από λεπτομερείς γονιδιακές αναλύσεις, οι επιστήμονες κατάφεραν να απομονώσουν το ακριβές γονίδιο που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη. Όταν εισήγαγαν το συγκεκριμένο γονίδιο σε άλλους ζυμομύκητες και βακτήρια στο εργαστήριο, οι μικροοργανισμοί αυτοί απέκτησαν άμεσα ικανότητες παγοποίησης που προηγουμένως στερούνταν.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μυκητιακών και βακτηριακών πυρήνων πάγου

Οι μυκητιακές πρωτεΐνες παγοποίησης διαφέρουν ριζικά από τις αντίστοιχες βακτηριακές, καθώς είναι πλήρως υδατοδιαλυτές, ελεύθερες κυττάρων και δεν απαιτούν την παρουσία του μικροοργανισμού για να λειτουργήσουν. Η εξελικτική προσαρμογή τις καθιστά μικρότερες, πιο σταθερές και άμεσα αξιοποιήσιμες σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

Κύρια τεχνικά πλεονεκτήματα της μυκητιακής πρωτεΐνης

Απουσία κυτταρικού φορέα: Δεν απαιτείται η προσθήκη ολόκληρου του κυττάρου (όπως συμβαίνει στα βακτήρια), επιτρέποντας την καθαρή απομόνωση του μορίου.

Υδατοδιαλυτότητα: Η δομή της πρωτεΐνης επιτρέπει την πλήρη διάλυσή της στο νερό, διευκολύνοντας την ομοιόμορφη κατανομή της σε βιομηχανικά διαλύματα.

Εξελικτική βελτιστοποίηση: Παρότι το γονίδιο προέρχεται από βακτηριακό πρόγονο εκατομμυρίων ετών, οι μύκητες βελτίωσαν την επαναλαμβανόμενη αρχιτεκτονική της αλληλουχίας, αυξάνοντας τη διαλυτότητα και τη χημική σταθερότητα κάτω από ακραίες συνθήκες.

Χαμηλή συγκέντρωση: Διατηρούν τη δράση τους ακόμα και όταν αραιώνονται σε ελάχιστες συγκεντρώσεις.

Η σημασία της ανακάλυψης για την κλιματική φυσική

Η παρουσία αυτών των μορίων στο φυσικό περιβάλλον δεν περιορίζεται στο έδαφος. Σύμφωνα με τον Vinatzer, οι πυρήνες παγοποίησης παίζουν κρίσιμο ρόλο στα κλιματικά μοντέλα που προβλέπουν την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα σύννεφα αποτελούνται από σταγονίδια νερού, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση υπέρψυξης. Η παρουσία πάγου μέσα στα σύννεφα καθορίζει άμεσα το ποσοστό της ακτινοβολίας που διαπερνά την ατμόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια της Γης, συγκριτικά με το ποσοστό που ανακλάται πίσω στο διάστημα.

Με τον εντοπισμό της ακριβούς χημικής σύστασης αυτών των μυκητιακών μορίων, οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι μπορούν πλέον να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα των πυρήνων παγοποίησης που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Η ενσωμάτωση αυτής της μεταβλητής στα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα θα προσφέρει πιο αξιόπιστες προβλέψεις για τις βροχοπτώσεις, τις χιονοπτώσεις και την εξέλιξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Εφαρμογές στη σύγχρονη βιοτεχνολογία και ιατρική

Η ανακάλυψη μιας μικρής, υδατοδιαλυτής και εξαιρετικά αποδοτικής πρωτεΐνης πυροδότησης πάγου δημιουργεί άμεσα εφαρμόσιμα σενάρια για τη βιομηχανία. Στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, η βελτίωση των τεχνικών κρυοσυντήρησης οργάνων παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η χρήση αυτών των πρωτεϊνών μπορεί να εξασφαλίσει τον ελεγχόμενο και ομοιόμορφο σχηματισμό πάγου, αποτρέποντας τη δημιουργία μεγάλων, αιχμηρών κρυστάλλων που καταστρέφουν τους ευαίσθητους κυτταρικούς ιστούς.

Παράλληλα, στον αγροδιατροφικό τομέα, οι bioinspired τεχνολογίες ψύξης ενδέχεται να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο καταψύχονται και συντηρούνται τα τρόφιμα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Αντίστοιχα, στη μηχανική καιρού (weather modification), η χρήση μη τοξικών, βιολογικών καταλυτών αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές χημικές ενώσεις, όπως ο ιωδιούχος άργυρος, που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη σπορά των νεφών.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανακάλυψη των μηχανισμών παγοποίησης από μύκητες δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό επίτευγμα βιολογίας, αλλά ένα τεχνολογικό εργαλείο άμεσης εφαρμογής. Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου η αγροτική παραγωγή πλήττεται συχνά από απρόβλεπτους παγετούς και ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η κατανόηση αυτών των μικροοργανισμών μπορεί να καθοδηγήσει τα εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών προστασίας των καλλιεργειών.

Παράλληλα, οι ελληνικές startups βιοτεχνολογίας αποκτούν πρόσβαση σε ένα νέο "εργαλείο" ελεύθερο κυττάρων. Οι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες αυτού του τύπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τοπική βιομηχανία τροφίμων για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας ψύξης, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος. Σε ένα καθαρά τεχνολογικό επίπεδο, η μελέτη αποδεικνύει ξανά πως η φύση διαθέτει τις πιο βελτιστοποιημένες λύσεις νανομηχανικής — η δική μας πρόκληση είναι η αποκωδικοποίηση και η κλιμάκωσή τους για βιομηχανική χρήση.