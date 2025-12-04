Proton Sheets: Η κρυπτογραφημένη υπηρεσία αντί των Excel και Google Sheets

Ο πόλεμος για την ιδιωτικότητα στα εργαλεία παραγωγικότητας αποκτά νέο, ιδιαίτερα θωρακισμένο παίκτη. Η Proton, γνωστή για τις εφαρμογές της που βασίζονται σε ισχυρή κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Proton Sheets: μιας web εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων που φιλοδοξεί να γίνει η ασφαλής, απόλυτα ιδιωτική εναλλακτική απέναντι στα Google Sheets και Microsoft Excel.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα εργαλεία spreadsheet που λειτουργούν σήμερα, το Proton Sheets κρυπτογραφεί εξολοκλήρου το περιεχόμενο των αρχείων, κι αυτό δεν αφορά μόνο τα δεδομένα των κελιών, αλλά και τα ονόματα των αρχείων και όλα τα μεταδεδομένα. Η λογική είναι απλή: όταν η πρόσβαση είναι πλήρως κλειδωμένη, κανείς (ούτε η ίδια η Proton) δεν μπορεί να διαβάσει, να αναλύσει ή να εξορύξει πληροφορίες από τα αρχεία των χρηστών. Αυτή η προσέγγιση έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες για τη συλλογή δεδομένων από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες και για την ενσωμάτωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύονται συχνά με δεδομένα που δεν προορίζονταν ποτέ γι’ αυτόν τον σκοπό.

Παρά τη στιβαρή του ασφάλεια, το Proton Sheets δεν θυσιάζει τη χρηστικότητα. Υποστηρίζει τις πιο διαδεδομένες συναρτήσεις, διαθέτει εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων όπως γραφήματα και διαγράμματα, ενώ προσφέρει και δυνατότητες συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει το Google Sheets σχεδόν απαραίτητο στις σύγχρονες ομάδες εργασίας. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν υπάρχοντα αρχεία CSV και XLS, τα οποία κρυπτογραφούνται αυτόματα μόλις ανέβουν στο σύστημα.

Ένα ακόμη ισχυρό σημείο είναι ο λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ποιος μπορεί να δει ή να επεξεργαστεί κάθε φύλλο, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα περιβάλλον συνεργασίας που συνδυάζει ευελιξία και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν εμπορικά απόρρητα ή εσωτερικά οικονομικά δεδομένα, τέτοια εργαλεία δεν είναι πλέον πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής προϊόντος του Proton Drive, Anant Vijay Singh, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός όσον αφορά τα υπάρχοντα εργαλεία της αγοράς και τις πολιτικές των big tech εταιρειών. Όπως τόνισε, οι περισσότερες σουίτες παραγωγικότητας έχουν χτιστεί πάνω σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών. Με την ολοένα μεγαλύτερη ενσωμάτωση AI χαρακτηριστικών, ο κίνδυνος αυτός εντείνεται: κάθε τύπος, κάθε λειτουργία, κάθε στοιχείο που εισάγεται σε ένα spreadsheet μπορεί δυνητικά να βρεθεί σε pipelines εκπαίδευσης αλγορίθμων. Η Proton, υποστηρίζει, θέλει να προσφέρει μια εναλλακτική που αποκλείει τέτοιους κινδύνους εκ των προτέρων.

Το Proton Sheets είναι προσβάσιμο τόσο μέσω web browser όσο και μέσα από την εφαρμογή Proton Drive, η οποία πλέον εξελίσσεται σε μια πλήρη σουίτα παραγωγικότητας με email, ημερολόγιο, έγγραφα και τώρα υπολογιστικά φύλλα, όλα με ενσωματωμένη κρυπτογράφηση.

