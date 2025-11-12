Πρωτοποριακό: Μετέτρεψαν το σωματικό λίπος σε οστό για αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης!

Μια πρωτοποριακή θεραπεία που χρησιμοποιεί βλαστοκύτταρα προερχόμενα από το σωματικό λίπος υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. Ερευνητές από το Osaka Metropolitan University ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να επουλώσουν σοβαρά κατάγματα σε αρουραίους χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα που μετατράπηκαν σε κύτταρα σχηματισμού οστού. Το αποτέλεσμα: πιο ανθεκτικές και υγιείς σπονδυλικές στήλες, με μια διαδικασία που είναι απλή, ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική.

Η μέθοδος αυτή, που θα μπορούσε να προσφέρει μια εντελώς νέα προσέγγιση στην αναγέννηση των οστών, βασίζεται σε ένα φαινομενικά απλό αλλά επιστημονικά σύνθετο βήμα: τη μετατροπή λιποκυττάρων σε οστικά κύτταρα. Με δεδομένο ότι το σωματικό λίπος είναι εύκολα προσβάσιμο και άφθονο ακόμα και στους ηλικιωμένους, η θεραπεία υπόσχεται μια πρακτική και ανώδυνη λύση για εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν από οστεοπόρωση ή τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Η οστεοπόρωση αποτελεί μια από τις πιο συχνές παθήσεις του σύγχρονου κόσμου, ειδικά σε χώρες με γηράσκοντα πληθυσμό όπως η Ιαπωνία. Η νόσος αποδυναμώνει σταδιακά τα οστά, καθιστώντας τα πιο εύθραυστα και ευάλωτα σε κατάγματα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 15 εκατομμύρια Ιάπωνες υποφέρουν από οστεοπόρωση, με τα λεγόμενα «συμπιεστικά κατάγματα» της σπονδυλικής στήλης να είναι τα πιο κοινά. Αυτές οι βλάβες συχνά οδηγούν σε χρόνια αναπηρία, έντονο πόνο και σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Εδώ ακριβώς έρχεται να προσφέρει λύση η νέα τεχνολογία των ερευνητών του Osaka. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του μεταπτυχιακού φοιτητή Yuta Sawada και του Dr. Shinji Takahashi, χρησιμοποίησε βλαστοκύτταρα προερχόμενα από λιπώδη ιστό (ADSCs – Adipose-Derived Stem Cells). Αυτά τα κύτταρα είναι πολυδύναμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διάφορους τύπους ιστών, μεταξύ των οποίων και ο οστίτης ιστός. Οι ερευνητές τα καλλιέργησαν σε τρισδιάστατους σχηματισμούς, γνωστούς ως «σφαιροειδή», τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι ενισχύουν σημαντικά τη φυσική ικανότητα αναγέννησης των ιστών.

Το επόμενο βήμα ήταν η «προ-διαφοροποίηση» αυτών των σφαιροειδών προς την κατεύθυνση των οστικών κυττάρων, κάτι που αύξησε θεαματικά την ικανότητά τους να διεγείρουν τη δημιουργία νέου οστού. Οι επιστήμονες στη συνέχεια συνδύασαν αυτά τα σφαιροειδή με ένα βιοϋλικό που χρησιμοποιείται ήδη στην αναδόμηση οστών, το β-τριφωσφορικό ασβέστιο (β-TCP). Το μείγμα τοποθετήθηκε σε αρουραίους με κατάγματα σπονδυλικής στήλης, τα οποία προσομοίαζαν τις οστεοπορωτικές βλάβες στους ανθρώπους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική βελτίωση στη διαδικασία επούλωσης, με τον σχηματισμό νέου, πιο ανθεκτικού οστικού ιστού. Παράλληλα, η ανάλυση των γονιδίων αποκάλυψε αυξημένη δραστηριότητα σε εκείνα που σχετίζονται με τη δημιουργία και την αναγέννηση των οστών, υποδεικνύοντας ότι η θεραπεία δεν περιορίζεται σε απλή «επιδιόρθωση», αλλά ενεργοποιεί και τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης του οργανισμού.

Για τον Yuta Sawada, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα γενιά θεραπειών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ευρέως στους ανθρώπους. Ο Dr. Takahashi πρόσθεσε ότι η τεχνική αυτή μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις.

