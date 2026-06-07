Πρόβλημα στον ISS: Προληπτική εκκένωση και μεταφορά των αστροναυτών στο SpaceX Dragon

Σύνοψη

Εντοπίστηκε διαρροή αέρα στη σήραγγα μεταφοράς PrK (μονάδα Zvezda) του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατά τη σύνδεση ρωσικού φορτηγού σκάφους.

Η NASA έδωσε εντολή σε πέντε αστροναύτες να καταφύγουν στην προσδεδεμένη κάψουλα SpaceX Dragon.

Οι εργασίες επισκευής από τους δύο Ρώσους κοσμοναύτες ανεστάλησαν προσωρινά για την αξιολόγηση νέων τηλεμετρικών δεδομένων.

Το πρόβλημα των μικρορωγμών στο συγκεκριμένο τμήμα του σταθμού υφίσταται εδώ και έξι χρόνια, καταδεικνύοντας τη γήρανση των υλικών κατασκευής.

Η NASA έδωσε εντολή σε πέντε αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) να τεθούν σε καθεστώς καταφυγίου εντός της κάψουλας SpaceX Dragon, έπειτα από διαρροή αέρα που εντοπίστηκε από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos. Το πρόβλημα προέκυψε στη σήραγγα PrK της ρωσικής μονάδας Zvezda, αναγκάζοντας το πλήρωμα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο άμεσης εκκένωσης.

Η εκδήλωση του προβλήματος συνέπεσε με τη διαδικασία προσέγγισης και σύνδεσης ενός μη επανδρωμένου φορτηγού σκάφους ανεφοδιασμού στον σταθμό. Η μεταβολή της πίεσης ενεργοποίησε τους αισθητήρες ασφαλείας, αναγκάζοντας τα κέντρα ελέγχου στο Χιούστον (ΗΠΑ) και στο Κορολιόφ (Ρωσία) να εφαρμόσουν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης. Από τα επτά μέλη του πληρώματος, τα πέντε αποσύρθηκαν στο σκάφος της SpaceX το οποίο λειτουργεί μονίμως ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ δύο Ρώσοι κοσμοναύτες παρέμειναν στο ρωσικό τμήμα για να εντοπίσουν και να προσπαθήσουν να επιδιορθώσουν τη βλάβη.

Το ιστορικό των ρωγμών στη μονάδα Zvezda

Το ζήτημα της απώλειας πίεσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα αρχεία της NASA και της Roscosmos, το συγκεκριμένο τμήμα αντιμετωπίζει προβλήματα διαρροών εδώ και περίπου έξι χρόνια. Οι δομικές αστοχίες εντοπίζονται στον θάλαμο μεταφοράς της μονάδας Zvezda, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του ρωσικού τμήματος και εκτοξεύτηκε το μακρινό 2000.

Οι μικρορωγμές που εμφανίζονται στο εξωτερικό περίβλημα από κράμα αλουμινίου οφείλονται στη συσσωρευμένη καταπόνηση των υλικών. Οι ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά την εναλλαγή του σταθμού μεταξύ του ηλιακού φωτός και της σκιάς της Γης, σε συνδυασμό με τις μηχανικές δονήσεις κατά τις προσδέσεις των σκαφών, έχουν μειώσει τη δομική ακεραιότητα του θαλάμου. Τα προηγούμενα χρόνια, οι κοσμοναύτες εφάρμοσαν πολλαπλές λύσεις «επούλωσης» χρησιμοποιώντας ειδικές στεγανωτικές ταινίες και πολυμερή υλικά. Παρόλα αυτά, αυτές οι μέθοδοι δεν σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν μόνιμη στεγανοποίηση, απαιτώντας διαρκή παρακολούθηση της τηλεμετρίας.

Η χρήση του SpaceX Dragon ως διαστημικής διασωστικής λέμβου

Ο ρόλος της κάψουλας SpaceX Dragon αναδεικνύεται απόλυτα κρίσιμος στην τρέχουσα αρχιτεκτονική λειτουργίας του ISS. Κάθε επανδρωμένο σκάφος που μεταφέρει αστροναύτες στον σταθμό παραμένει προσδεδεμένο καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής τους. Ο πρωταρχικός του ρόλος είναι να διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση αποσυμπίεσης, πυρκαγιάς ή διαρροής τοξικών αερίων, το πλήρωμα διαθέτει ένα άμεσα διαθέσιμο όχημα επιστροφής στη Γη.

Το Dragon διαθέτει αυτόνομα συστήματα υποστήριξης ζωής (ECLSS), παροχή οξυγόνου, απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα και ανεξάρτητη πηγή ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συμβάντος, τα μέλη του πληρώματος απλώς μετέβησαν στην κάψουλα, έκλεισαν την ενδιάμεση θύρα και ανέμεναν περαιτέρω οδηγίες, απομονωμένα από την πιθανή πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο εσωτερικό του σταθμού. Αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των αμερικανικών εμπορικών συστημάτων πρόσβασης στο Διάστημα, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν το βάρος της ασφάλειας του αμερικανικού και ευρωπαϊκού προσωπικού.

Επόμενες κινήσεις και ανάλυση δεδομένων

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μια εκτεταμένη επιχείρηση μόνιμης επισκευής από τους Ρώσους κοσμοναύτες, το κέντρο ελέγχου διέταξε την αναστολή των προσπαθειών. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της NASA, Bethany Stevens, η παύση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συλλεχθούν και να αναλυθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με το ρυθμό διαρροής και τη συμπεριφορά των υλικών γύρω από τις ρωγμές.

Η συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής και της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας συνεχίζεται σε τεχνικό επίπεδο, παρά τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η λύση που θα προκριθεί θα πρέπει να είναι οριστική, καθώς η εξάρτηση από προσωρινά μπαλώματα αυξάνει το επιχειρησιακό ρίσκο. Οι αστροναύτες έχουν ήδη επιστρέψει στο κανονικό τους πρόγραμμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τρέχουσα διαρροή παραμένει διαχειρίσιμη μέσω των συστημάτων αναπλήρωσης αέρα του σταθμού.

Το μέλλον του ISS και οι τεχνολογικές προκλήσεις

Το περιστατικό στη μονάδα Zvezda υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έχει ξεπεράσει τον αρχικό κύκλο ζωής του. Καθώς προσεγγίζουμε την προγραμματισμένη απόσυρση του το 2030, τα τεχνικά προβλήματα αναμένεται να γίνουν συχνότερα. Η μηχανική φθορά δεκαετιών στο σκληρό περιβάλλον του Διαστήματος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που η NASA χρηματοδοτεί ήδη εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς (όπως αυτούς της Axiom Space και της Blue Origin) και έχει αναθέσει στη SpaceX τη δημιουργία του οχήματος (US Deorbit Vehicle) που θα καθοδηγήσει τον ISS στην καταστροφική του είσοδο στην ατμόσφαιρα.