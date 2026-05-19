Ψηφιακή Ασφάλεια: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει το σύνολο των συσκευών του

Σύνοψη

Το 47% των οικογενειών συζητά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά μόλις το 37% προστατεύει πρακτικά όλες τις συσκευές του.

Σε κάθε σπίτι, αναδεικνύεται η ανάγκη για 1-2 άτομα που αναλαμβάνουν τον άτυπο ρόλο του "Family Digital Manager".

Το 67% των οικογενειών με παιδιά κάτω των 18 ετών αξιοποιεί εφαρμογές γονικού ελέγχου.

Το 21% των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω δεν λαμβάνει κανένα απολύτως μέτρο προστασίας για την οικογένειά του στο διαδίκτυο.

Μόλις 1 στους 3 ερωτηθέντες (33%) εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές των μελών της οικογένειας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, η Kaspersky δημοσίευσε στις 19 Μαΐου 2026 τα ευρήματα μιας εκτενούς έρευνας που αποτυπώνει τις σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας στο οικιακό περιβάλλον. Καθώς οι διαδικτυακές απειλές εξελίσσονται διαρκώς και τα νεότερα μέλη αποκτούν όλο και πιο ενεργή παρουσία στον ψηφιακό κόσμο, οι οικογένειες καλούνται να υιοθετήσουν συνήθειες που διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή πλοήγηση στην καθημερινότητά τους.

Η έρευνα αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πράξης: ενώ το 47% των οικογενειών συζητά ανοιχτά μεταξύ του για ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, μόνο το 37% προχωρά στο επόμενο, κρίσιμο βήμα, που είναι η προστασία του συνόλου των συσκευών του.

Ο ρόλος του Family Digital Manager

Τα δεδομένα καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη ενός «Digital Manager» στο πλαίσιο της οικογένειας. Συνήθως, σε κάθε νοικοκυριό, είναι ένα ή δύο άτομα αυτά που επωμίζονται τον ρόλο των λεγόμενων “Family Digital Managers”. Τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των ψηφιακών συνδρομών, τη ρύθμιση των νέων συσκευών και τη γενικότερη φροντίδα της ψηφιακής ασφάλειας για όλα τα μέλη του σπιτιού.

Προκειμένου να χαρτογραφήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Kaspersky διεξήγαγε την έρευνά της (τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή 3.000 ερωτηθέντων από 15 χώρες) για να καταγράψει τα ακριβή μέτρα που λαμβάνουν σήμερα οι οικογένειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα σημαντικό ποσοστό υιοθετεί, σε πρώτο επίπεδο, μια καθαρά εκπαιδευτική προσέγγιση:

Το 47% φροντίζει να ενημερώνει τακτικά τους ηλικιωμένους συγγενείς, αλλά και τα παιδιά, σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές πλοήγησης.

Το 45% προτρέπει ενεργά τα μέλη της οικογένειας να κάνουν χρήση λύσεων διαχείρισης κωδικών πρόσβασης (password managers).

Το 42% ενθαρρύνει την ενεργοποίηση και χρήση της ταυτοποίησης πολλαπλών παραγόντων (MFA).

Παράλληλα, το 42% των ερωτηθέντων αναλαμβάνει να ελέγχει και να προσαρμόζει ενεργά τις ρυθμίσεις απορρήτου, τόσο στις συσκευές της οικογένειας όσο και στους σημαντικούς online λογαριασμούς.

Γονικός έλεγχος και προστασία ανηλίκων

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από την ψηφιακή προστασία αποτυπώνεται έντονα στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διαχειρίζονται τη δραστηριότητα των παιδιών τους. Το 67% των οικογενειών που έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εφαρμογές γονικού ελέγχου (parental controls) για την παρακολούθηση και την προστασία τους.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των Family Digital Managers, καθώς συμβάλλουν στον άμεσο περιορισμό της πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, επιτρέπουν τη διακριτική διαχείριση των διαδικτυακών συνηθειών, παρέχοντας λειτουργίες όπως ο περιορισμός της πρόσβασης σε συγκεκριμένες εφαρμογές και ιστοσελίδες, ο αυστηρός έλεγχος του χρόνου παραμονής μπροστά από τις οθόνες, αλλά και η ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας των παιδιών μέσω της παρακολούθησης της γεωγραφικής τους τοποθεσίας.

Το χάσμα γενεών και η ευπάθεια των ηλικιών 55+

Ενώ τα μέτρα για τα παιδιά φαίνεται να εφαρμόζονται συστηματικά, η εικόνα διαφοροποιείται δραματικά στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό ασφαλείας. Η έρευνα δείχνει ότι οι ηλικίες 55 ετών και άνω συμμετέχουν πολύ λιγότερο ενεργά στις οικογενειακές πρακτικές ψηφιακής προστασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο σύνολο του δείγματος το 10% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει απολύτως κανένα μέτρο προστασίας για τα αγαπημένα του πρόσωπα στο διαδίκτυο, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 21% (περίπου 1 στους 5) όταν εξετάζουμε την ομάδα των 55+. Επιπλέον, μόλις το 24% αυτής της ηλικιακής κατηγορίας αναλαμβάνει να εγκαταστήσει λύσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Το μόνο δημοφιλές μέτρο που ξεχωρίζει σε αυτή την ομάδα είναι η διαχείριση κωδικών, με το 40% να προτρέπει τους οικείους του να χρησιμοποιούν password managers.

Οι κίνδυνοι από τις μη ρυθμισμένες συσκευές

Το πιο ανησυχητικό, ίσως, εύρημα της Kaspersky είναι ότι μόλις 1 στις 3 οικογένειες (το 33%) εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες ανεξαιρέτως τις συσκευές που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, μόνο το 30% αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει σωστά τη ρύθμιση των νέων συσκευών (smartphones, tablets, PCs) πριν αυτές παραδοθούν στα μέλη της οικογένειας.

Αν και οι περισσότεροι χρήστες δεν συνδέουν τη διαδικασία της αρχικής παραμετροποίησης με την κυβερνοασφάλεια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σωστή ρύθμιση μιας συσκευής από την πρώτη κιόλας στιγμή ενισχύει θεαματικά την προστασία της. Συνιστάται η άμεση εγκατάσταση ενός αξιόπιστου λογισμικού ασφαλείας, το οποίο θα ελέγχει για κρυφές απειλές και θα εγγυάται την ασφαλή περιήγηση από την πρώτη αναζήτηση. Επιπρόσθετα, η ενδελεχής αναθεώρηση των ρυθμίσεων απορρήτου επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων που κοινοποιούνται σε third-party εφαρμογές και υπηρεσίες, προστατεύοντας τις ιδιωτικές πληροφορίες.

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί της εταιρείας, το σύγχρονο, περίπλοκο τοπίο απειλών καθιστά μονόδρομο την ολοκληρωμένη προστασία σε όλα τα τερματικά, από κινητά και tablets μέχρι προσωπικούς υπολογιστές, καθώς όλες αυτές οι συσκευές αποτελούν πλέον σταθερούς στόχους των κυβερνοεγκληματιών.

