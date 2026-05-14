Η Meta φέρνει «απόλυτη ιδιωτικότητα» στις συζητήσεις με το Meta AI

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε τη νέα λειτουργία Incognito Chat για την εφαρμογή Meta AI και το οικοσύστημα του WhatsApp.

Καμία συνομιλία δεν αποθηκεύεται σε διακομιστές, προσφέροντας επίπεδο ιδιωτικότητας αντίστοιχο της end-to-end κρυπτογράφησης.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σε κρυπτογραφικά απομονωμένο περιβάλλον (Trusted Execution Environment), το οποίο δεν είναι προσβάσιμο ούτε από την ίδια τη Meta.

Η λειτουργία δεν υποστηρίζει την αποστολή εικόνων και περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε επιβλαβή ή παράνομα ερωτήματα.

Ανταγωνιστικά συστήματα διατηρούν τα δεδομένα για ημέρες (η Google για 3 ημέρες, η OpenAI για 30 ημέρες).

Το χαρακτηριστικό ανακοινώθηκε στον απόηχο πολλαπλών νομικών αγωγών κατά της OpenAI, όπου τα διατηρημένα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η σταδιακή διάθεση ξεκινά τους επόμενους μήνες, με την άφιξη στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά να εξαρτάται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Incognito Chat του Meta AI είναι μια νέα, απολύτως ιδιωτική λειτουργία αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη, διαθέσιμη στο WhatsApp και την αυτόνομη εφαρμογή της Meta. Δεν αποθηκεύει κανένα αρχείο καταγραφής (chat log) στους διακομιστές της εταιρείας, διαγράφει άμεσα τις συνομιλίες από την τοπική συσκευή και δεν συσχετίζει τις αναζητήσεις με το προφίλ του χρήστη.

Η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή επικοινωνία δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις γύρω από τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε επίσημα τη νέα αυτή κατεύθυνση, περιγράφοντάς την ως τον πρώτο μεγάλο εμπορικό προϊόν AI το οποίο λειτουργεί με πλήρη απουσία αρχειοθέτησης συνομιλιών στους κεντρικούς διακομιστές. Πρακτικά, η προσέγγιση προσομοιάζει λειτουργικά τα οφέλη της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), διασφαλίζοντας πως ούτε η Meta ούτε το WhatsApp έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των ερωτημάτων ή των απαντήσεων.

Για τον τελικό χρήστη, αυτό σημαίνει πως με την έξοδο από το εκάστοτε session συνομιλίας, το περιβάλλον διεπαφής καθαρίζει εντελώς. Καμία πληροφορία δεν διατηρείται στη μνήμη του τηλεφώνου και κανένα μεταδεδομένο (metadata) web αναζήτησης δεν συνδέεται με τον λογαριασμό του. Σύμφωνα με τη δήλωση του CEO της εταιρείας, η πρόσβαση σε υπερ-νοημοσύνη απαιτεί απόλυτα ασφαλείς διαύλους συζήτησης για ευαίσθητα ζητήματα, χωρίς τον φόβο παρακολούθησης ή διαρροής.

Πώς λειτουργεί το Trusted Execution Environment (TEE)

Η τεχνική ραχοκοκαλιά της ιδιωτικότητας του Incognito Chat βασίζεται στο Trusted Execution Environment (TEE). Η διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων εκτελείται σε ένα κρυπτογραφικά απομονωμένο τμήμα του επεξεργαστή των διακομιστών, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση ούτε η υποδομή συστημάτων της Meta, εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα καταστρέφονται αμέσως.

Για να επιτευχθεί το "μηδενικό ίχνος" σε συστήματα που παραδοσιακά απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ και διαρκή ροή δεδομένων, η Meta αξιοποιεί προηγμένη αρχιτεκτονική hardware. Το Trusted Execution Environment αποτελεί μια ασφαλή περιοχή εντός του κεντρικού επεξεργαστή. Τα δεδομένα που εισέρχονται εκεί για επεξεργασία από το Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) είναι πλήρως κρυπτογραφημένα, η αποκορυπτογράφηση γίνεται αποκλειστικά εντός αυτής της απομονωμένης μνήμης και μόλις παραχθεί η απάντηση, η μνήμη διαγράφεται οριστικά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αποτελεί θεωρητικό μοντέλο, αλλά βιομηχανικό πρότυπο που πλέον βρίσκει εφαρμογή σε κλίμακα εκατομμυρίων χρηστών. Η αδυναμία φυσικής ή δικτυακής πρόσβασης της ίδιας της εταιρείας στα δεδομένα την ώρα της επεξεργασίας σημαίνει πως, ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων ή έπειτα από κρατικό αίτημα άρσης απορρήτου, δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία προς παράδοση.

Η σύγκριση με OpenAI και Google και η νομική προστασία

Η διαφοροποίηση της Meta αποκτά νόημα μέσα από τη σύγκριση με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Η OpenAI διατηρεί τα αρχεία καταγραφής (logs) των χρηστών για 30 ημέρες, ενώ η Google κρατά τα αντίστοιχα δεδομένα για χρονικό διάστημα έως και 3 ημερών, αμφότερες υποστηρίζοντας επιλογές "προσωρινών" συνομιλιών που όμως δεν είναι πραγματικά incognito σε επίπεδο server.

Η απόφαση της εταιρείας να εφαρμόσει αυστηρή πολιτική μηδενικής καταγραφής συνδέεται άμεσα με το κλίμα νομικής αβεβαιότητας που περιβάλλει τον κλάδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Το τελευταίο διάστημα, η OpenAI βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρότατες αγωγές. Η πιο χαρακτηριστική αφορά την τραγική υπόθεση υπερβολικής δόσης που οδήγησε στον θάνατο ενός εφήβου, έπειτα από λανθασμένες πληροφορίες που φέρεται να του έδωσε το ChatGPT σχετικά με τον ταυτόχρονο συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών. Επιπρόσθετα, έχουν κατατεθεί αγωγές από οικογένειες ατόμων που αυτοκτόνησαν έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με το chatbot.

Στις περισσότερες από αυτές τις νομικές υποθέσεις, η ραχοκοκαλιά των αποδεικτικών στοιχείων στηρίχθηκε στα αρχεία καταγραφής συνομιλιών που ανακτήθηκαν είτε από τις συσκευές είτε από τους διακομιστές της OpenAI. Αφαιρώντας πλήρως την αποθήκευση του ιστορικού, η Meta ταυτόχρονα προστατεύει τον χρήστη από πιθανές διαρροές, αλλά προστατεύει και τον εαυτό της νομικά, καθώς εκλείπει το βασικότερο στοιχείο (τα καταγεγραμμένα δεδομένα) που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει ευθύνη για τη συμπεριφορά του αλγορίθμου στο δικαστήριο.

Ασφάλεια, περιορισμοί και η θέση του WhatsApp

Η απουσία καταγραφής δεν ισοδυναμεί με απουσία ελέγχου περιεχομένου. Το Incognito Chat λειτουργεί αποκλειστικά με εισαγωγή κειμένου, απαγορεύοντας την ανάρτηση και ανάλυση εικόνων, ενώ οι ενσωματωμένοι αλγόριθμοι ασφαλείας αποκλείουν άμεσα την παραγωγή επικίνδυνου ή παράνομου υλικού.

Ο επικεφαλής του WhatsApp, Will Cathcart, αποσαφήνισε στους εκπροσώπους του Τύπου πως το σύστημα διαθέτει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας (safety guardrails). Όταν ένας χρήστης υποβάλει ερωτήματα που σχετίζονται με παράνομες πράξεις, οδηγίες κατασκευής όπλων ή παραγωγή υλικού εκμετάλλευσης, το μοντέλο είναι προγραμματισμένο να αρνείται την απάντηση και να κατευθύνει τη συζήτηση σε ασφαλή μονοπάτια. Η απενεργοποίηση της εισαγωγής εικόνων σε αυτή τη φάση δείχνει την επιφυλακτικότητα των μηχανικών απέναντι στο πολυτροπικό (multimodal) περιεχόμενο, το οποίο είναι σημαντικά πιο δύσκολο να ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο εντός του περιορισμένου περιβάλλοντος του TEE.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η ενσωμάτωση του Incognito Chat στις πλατφόρμες της Meta αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η έλευση της λειτουργίας στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγεται στους αυστηρούς κανόνες της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η Meta έχει ήδη αντιμετωπίσει στο παρελθόν ρυθμιστικά εμπόδια που καθυστέρησαν την πλήρη διάθεση του Meta AI επί ευρωπαϊκού εδάφους. Δεδομένου ότι η νέα λειτουργία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θεωρείται τεχνικά πιο εύκολο να λάβει την απαραίτητη έγκριση, προσφέροντας στους Έλληνες χρήστες μια εντελώς δωρεάν, ανώνυμη δίοδο πρόσβασης σε προηγμένα μοντέλα AI.

