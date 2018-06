Τα αυτοοδηγούμενα οχήματα ίσως στερήσουν θέσεις εργασίας και οι Waymo, Uber, Ford θέλουν να τις διασφαλίσουν

Μια νεοσύστατη σύμπραξη εταιρειών που ασχολούνται με την τεχνολογία αυτόματου πιλότου, με την ονομασία PTIO (Partnership for Transportation Innovation and Opportunity), διευκρίνισε πως η τεχνολογία δε θα οδηγήσει σε απολύσεις εργαζομένων, αλλά αντ’ αυτού στη διασφάλιση δουλειάς σε νέους τομείς εργασίας. Η PTIO αποτελείται από εταιρείες μεγαθήρια όπως οι Ford, Toyota, Daimler, Waymo (ανήκει στην Alphabet), Uber αλλά και FedEx.

