Qualcomm Snapdragon Wear Elite: Η νέα αρχιτεκτονική 3nm φέρνει on-device AI στα wearables

Σύνοψη

Η Qualcomm ανακοίνωσε το νέο επεξεργαστή Snapdragon Wear Elite στο MWC 2026, εγκαταλείποντας την ονοματολογία W5 και περνώντας στην κατηγορία "Elite".

Βασίζεται σε αρχιτεκτονική 3nm, προσφέροντας 5 φορές ταχύτερη απόδοση CPU και 7 φορές ταχύτερη GPU.

Ενσωματώνει διπλό NPU (Hexagon και eNPU) με δυνατότητα εκτέλεσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έως 2 δισεκατομμυρίων παραμέτρων απευθείας στη συσκευή.

Εισάγει την τεχνολογία "hexa-connectivity", υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 5G RedCap, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth 6.0, GNSS και δορυφορικά δίκτυα (NB-NTN).

Εξασφαλίζει 30% μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και επιτυγχάνει φόρτιση 50% σε 10 λεπτά.

Δεν απευθύνεται μόνο σε smartwatches, αλλά στοχεύει στην κατηγορία "wrist plus" (AI pins, μενταγιόν, έξυπνα γυαλιά).

* Οι Google, Samsung και Motorola αποτελούν τους πρώτους επίσημους συνεργάτες, με τις πρώτες συσκευές να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Η Qualcomm επαναπροσδιορίζει τον πυρήνα των φορετών συσκευών με την επίσημη ανακοίνωση του Snapdragon Wear Elite, στο πλαίσιο του Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη. Η αμερικανική εταιρεία εγκαταλείπει την παραδοσιακή προσέγγιση της απλής αναβάθμισης των smartwatch, παρουσιάζοντας μια εντελώς νέα πλατφόρμα που στοχεύει στην κατηγορία "wrist plus". Ουσιαστικά, το νέο chipset σχεδιάστηκε για να τροφοδοτήσει όχι μόνο έξυπνα ρολόγια, αλλά και μια νέα γενιά συσκευών, όπως AI pins, μενταγιόν και έξυπνα γυαλιά χωρίς οθόνη.

Η μετάβαση από τη σειρά W5 Gen 2 στην ονοματολογία "Elite" ευθυγραμμίζεται με την κορυφαία στρατηγική της εταιρείας στους επεξεργαστές smartphone και υποδηλώνει μια ριζική αλλαγή αρχιτεκτονικής. Η ενσωμάτωση τοπικής επεξεργασίας, σε συνδυασμό με την εκτενή υποστήριξη δικτύων, δημιουργεί τα θεμέλια για φορετές συσκευές που λειτουργούν αυτόνομα, μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση από το συνδεδεμένο smartphone.

Η αρχιτεκτονική 3nm και οι επιδόσεις του Snapdragon Wear Elite

Το Snapdragon Wear Elite είναι το νέο SoC 3nm της Qualcomm για wearables, το οποίο προσφέρει 5 φορές ταχύτερη απόδοση CPU (single-core) και 7 φορές ταχύτερη GPU σε σύγκριση με το W5+ Gen 2. Ενσωματώνει διπλή αρχιτεκτονική NPU και υποστηρίζει εξελιγμένη διαχείριση πόρων για αδιάλειπτη λειτουργία πολλαπλών αισθητήρων.

Η επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου των 3 νανομέτρων (3nm) επιτρέπει την τοποθέτηση περισσότερων τρανζίστορ στον ίδιο διαθέσιμο χώρο, αυξάνοντας δραματικά την υπολογιστική ισχύ χωρίς να θυσιάζεται η θερμική συμπεριφορά της συσκευής. Ο αναβαθμισμένος κεντρικός επεξεργαστής χρονίζεται έως και τα 2.1GHz για απαιτητικές διεργασίες, ενώ ο βοηθητικός συν-επεξεργαστής αναλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες αναμονής με συχνότητα λειτουργίας στα 500MHz. Παράλληλα, η νέα μονάδα επεξεργασίας γραφικών Adreno A622 αναλαμβάνει την ομαλή απόδοση των user interfaces, εξασφαλίζοντας υψηλότερο frame rate στα μελλοντικά Wear OS περιβάλλοντα.

Με αυτή την υποδομή, οι κατασκευαστές έχουν το περιθώριο να ενσωματώσουν έως και 50 διαφορετικούς αισθητήρες (από οξύμετρα και ηλεκτροκαρδιογράφους μέχρι αισθητήρες θερμοκρασίας και γυροσκόπια) οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και να συλλέγουν δεδομένα, χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις στο κεντρικό σύστημα.

Τοπική Τεχνητή Νοημοσύνη με υποστήριξη 2 δισεκατομμυρίων παραμέτρων

Το νέο chipset ενσωματώνει αυτόνομο Hexagon NPU και συμπληρωματικό eNPU, ικανά να εκτελέσουν τοπικά (on-device) μοντέλα AI μεγέθους έως 2 δισεκατομμυρίων παραμέτρων. Αυτό εξασφαλίζει άμεση απόκριση σε φωνητικές εντολές και διαρκή ανάλυση δεδομένων χωρίς μετάδοση στο cloud, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα.

Μέχρι σήμερα, οι λειτουργίες των ψηφιακών βοηθών στα smartwatches απαιτούσαν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο για την αποστολή του ηχητικού αποσπάσματος σε απομακρυσμένους διακομιστές. Το Snapdragon Wear Elite αλλάζει το παράδειγμα. Το Hexagon NPU αναλαμβάνει τα βαριά φορτία της μηχανικής μάθησης, ενώ ο επιταχυντής eNPU διαχειρίζεται λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης. Η δυνατότητα της πλατφόρμας να «τρέχει» ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) 2 δισεκατομμυρίων παραμέτρων στον καρπό του χρήστη σημαίνει πως εντολές υπαγόρευσης, μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, και agentic AI εργασίες (όπως η αυτόματη απάντηση σε μηνύματα βάσει των συνηθειών του χρήστη) θα διεκπεραιώνονται ακαριαία, offline.

Συγκριτικά, το μικρότερο μοντέλο Gemma της Google διαθέτει περίπου 270 εκατομμύρια παραμέτρους, καθιστώντας σαφές ότι το υλικό της Qualcomm προσφέρει άφθονο χώρο για εξαιρετικά πολύπλοκους, conversational αλγορίθμους στις επερχόμενες συσκευές.

Αυτονομία 30% μεγαλύτερη και Hexa-Connectivity

Το Snapdragon Wear Elite αυξάνει τη διάρκεια μπαταρίας κατά 30% σε συνθήκες πραγματικής χρήσης και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 50% σε μόλις 10 λεπτά. Εισάγει την πρώτη "hexa-connectivity" αρχιτεκτονική, προσφέροντας ταυτόχρονη υποστήριξη 5G RedCap, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS και δορυφορικής επικοινωνίας (NB-NTN).

Η διαχείριση ενέργειας αποτελεί το μόνιμο πρόβλημα του κλάδου. Η Qualcomm ισχυρίζεται ότι ο συνδυασμός της λιθογραφίας 3nm με τον αποδοτικό συν-επεξεργαστή χαρίζει 30% μεγαλύτερη αυτονομία, επιτρέποντας πλέον «πολυήμερη χρήση» (multi-day battery life) ακόμη και με το always-on display ενεργοποιημένο. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, το κύκλωμα ταχείας φόρτισης εξασφαλίζει το 50% της χωρητικότητας μέσα σε 10 λεπτά, ιδανικό χρόνο για την προετοιμασία πριν τον ύπνο (sleep tracking).

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό παραμένει η συνδεσιμότητα. Το μόντεμ που ενσωματώνεται φέρνει το 5G RedCap (Reduced Capability), το οποίο προσφέρει τις ταχύτητες και τη σταθερότητα του 5G δικτύου με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το πρότυπο UWB (Ultra-Wideband) επιτρέπει στις συσκευές να λειτουργούν ως ψηφιακά κλειδιά για αυτοκίνητα με απόλυτη χωρική ακρίβεια. Τέλος, η υποστήριξη NB-NTN φέρνει τη δορυφορική επικοινωνία στο χέρι του χρήστη, ανοίγοντας τον δρόμο για αποστολή μηνυμάτων SOS από σημεία χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η στρατηγική της Qualcomm για τα AI Wearables

Οι Samsung, Google και Motorola είναι οι πρώτοι επίσημοι συνεργάτες της Qualcomm, με τις πρώτες συσκευές να αναμένονται στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Το chip κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει πολλαπλά form factors, από ρολόγια μέχρι καρφίτσες (AI pins).

Η εταιρεία έχει αντιληφθεί ότι η αγορά δεν περιορίζεται στα ρολόγια. Συσκευές όπως το Humane AI Pin ή τα έξυπνα γυαλιά της Meta ενδέχεται να μην έχουν κερδίσει το ευρύ κοινό ακόμα, αλλά η Qualcomm πιστεύει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στην έλλειψη εξειδικευμένου hardware. Το Snapdragon Wear Elite λειτουργεί ως τεχνολογικός καταλύτης που θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να πειραματιστούν με νέα σχήματα και μεγέθη. Το λειτουργικό σύστημα Wear OS της Google, καθώς και διανομές Linux, υποστηρίζονται εγγενώς.

Η άποψη του Techgear

Στο Techgear παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των wearables. Η υπόσχεση των 2 δισεκατομμυρίων παραμέτρων on-device είναι εντυπωσιακή στα χαρτιά, όμως η πραγματική δοκιμασία θα δοθεί στον καρπό μας. Όταν αξιολογούμε συσκευές με έντονη χρήση NPU, συχνά παρατηρούμε θερμική απαγωγή στο κάτω μέρος της κάσας, κάτι που γίνεται άμεσα αισθητό στο δέρμα μετά από 30 λεπτά συνεχούς καταγραφής φωνής ή πλοήγησης. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε πώς το κατασκευαστικό όριο των 3nm θα διαχειριστεί τις θερμοκρασίες, ειδικά κάτω από τον απαιτητικό ελληνικό ήλιο του καλοκαιριού.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του UWB απαιτεί χώρο για τις απαραίτητες κεραίες, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς το βάρος και το πάχος smartwatch επόμενης γενιάς, επηρεάζοντας την εργονομία και την αίσθηση βάρους στο χέρι κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ωστόσο, η ενσωμάτωση δορυφορικού σήματος (NB-NTN) αποτελεί κρίσιμη αναβάθμιση για το ελληνικό ανάγλυφο. Η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης από ορειβάτες στον Όλυμπο ή την Πίνδο, όπου η κάλυψη 4G/5G παραμένει ανύπαρκτη, αποτελεί ουσιαστικό λόγο αναβάθμισης.

Όσον αφορά την εμπορική διαθεσιμότητα, αναμένουμε τις νέες προτάσεις στη χώρα μας μέχρι το φθινόπωρο, με την τιμολόγηση να διατηρείται στα premium επίπεδα (άνω των 350 ευρώ), αντικατοπτρίζοντας το υψηλό κόστος του νέου επεξεργαστή.