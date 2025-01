Qualcomm Snapdragon X: Ο νέος επεξεργαστής για προσιτά ARM-based PCs με AI [CES 2025]

Η Qualcomm αξιοποίησε την ευκαιρία του CES 2025 για να παρουσιάσει την τελευταία προσθήκη στην οικογένεια επεξεργαστών Snapdragon X, ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να φέρει την εμπειρία των Windows on Arm σε πιο προσιτά laptops. Με αυτό το νέο chip, η εταιρεία στοχεύει να καταστήσει συσκευές με χαρακτηριστικά AI, όπως το Copilot Plus της Microsoft, διαθέσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό, αφού μιλάμε για συσκευές μεσαίας-χαμηλής κατηγορίας, οι οποίες θα προσφέρονται από μια τιμή που θα ξεκινά από περίπου 600 ευρώ.



Είναι επομένως προφανές ότι σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Snapdragon X Plus και X Elite, ο νέος Snapdragon X απευθύνεται στην αγορά των mainstream και χαμηλού κόστους laptops. Αν και δεν επιτυγχάνει τις ίδιες επιδόσεις με τα μοντέλα υψηλότερης κατηγορίας, η Qualcomm υπόσχεται ανώτερη ενεργειακή απόδοση από τον επεξεργαστή Intel Core 5 120U, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε διάφορες δοκιμές



Όπως και τα άλλα τσιπ της σειράς Snapdragon X, αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης μια NPU (Neural Processing Unit) 45-TOPS, ικανή να υποστηρίξει τις λειτουργίες Copilot Plus της Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα φθηνότερα laptops θα επωφεληθούν από τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η δημιουργία κειμένου, η μηχανική μετάφραση και η βοήθεια κατά τη συγγραφή κώδικα.

Στην καρδιά του νέου Snapdragon X βρίσκεται η CPU Oryon, ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής με χρονισμό έως 3 GHz. Κατασκευασμένος με την ίδια διαδικασία παραγωγής 4nm με τα άλλα τσιπ της σειράς Snapdragon X, ο Oryon εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση και βελτιστοποιημένη απόδοση για καθημερινή χρήση.



Το λανσάρισμα του νέου Snapdragon X συνοδεύεται από την ανακοίνωση μιας σειράς συσκευών από μεγάλους κατασκευαστές όπως οι Acer, Asus, Dell, HP και Lenovo. Τους επόμενους μήνες, οι εν λόγω συνεργάτες θα κυκλοφορήσουν στην αγορά laptops εξοπλισμένα με το νέο chip, προσφέροντας στους χρήστες ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να επιλέξουν.



Η Qualcomm έχει επίσης προβλέψει την άφιξη των πρώτων μίνι desktop PCs με βάση το Snapdragon X, δηλαδή compact και ισχυρές συσκευές που θα προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά desktop PCs, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα χαρακτηριστικά της Τεχνητής Νοημοσύνης.