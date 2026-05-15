Quantum AI: Το νέο μοντέλο του UCL προβλέπει το... χάος

Σύνοψη

Ερευνητές του UCL συνδύασαν την κβαντική υπολογιστική με την τεχνητή νοημοσύνη για ακριβέστερες προβλέψεις χαοτικών συστημάτων.

Η νέα υβριδική μέθοδος προσφέρει 20% υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Η κατανάλωση μνήμης μειώθηκε εκατοντάδες φορές, επιτρέποντας την εκτέλεση πολύπλοκων προσομοιώσεων ρευστοδυναμικής.

Το σύστημα δοκιμάστηκε σε κβαντικό υπολογιστή 20-qubit της IQM στο Κέντρο Υπερυπολογιστών Leibniz.

Οι πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την κλιματολογία, τη σχεδίαση αιολικών πάρκων και την προσομοίωση της ροής του αίματος.

Η ανάλυση και πρόβλεψη πολύπλοκων φυσικών συστημάτων, όπως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι ωκεάνιες ροές ή η δυναμική των ρευστών, αποτελεί ιστορικά μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία από πλευράς υπολογιστικών πόρων. Η ομάδα ερευνητών του University College London (UCL) παρουσίασε μια νέα τεχνική προσέγγιση η οποία συνδυάζει την κβαντική υπολογιστική με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταβάλλοντας τα δεδομένα στην ανάλυση και διαχείριση χαοτικών συστημάτων.

Η αρχιτεκτονική του υβριδικού μοντέλου Quantum-AI

Τα παραδοσιακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται αποκλειστικά σε τεράστιες υπολογιστικές δομές κλασικών υπερυπολογιστών για να επεξεργαστούν μοτίβα από δεδομένα προσομοιώσεων. Η νέα μέθοδος διαφοροποιείται εισάγοντας ένα αυστηρά καθορισμένο κβαντικό στάδιο κατά τη διάρκεια της φάσης εκπαίδευσης του αλγορίθμου. Οι ερευνητές αξιοποίησαν έναν κβαντικό υπολογιστή 20-qubit της εταιρείας IQM, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υπερυπολογιστών Leibniz (LRZ) στο Μόναχο.

Αντί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του κβαντικού και του κλασικού συστήματος να είναι συνεχής —γεγονός που εισάγει θόρυβο και απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες διόρθωσης λαθών— η μέθοδος του UCL χρησιμοποιεί τον κβαντικό επεξεργαστή αποκλειστικά για την αρχική εξαγωγή συγκεκριμένων, αμετάβλητων στατιστικών μοτίβων. Αυτά τα μοτίβα αντικατοπτρίζουν κρυφές δομές στο χάος των φυσικών δεδομένων. Μόλις τα μοτίβα χαρτογραφηθούν, ο κλασικός υπερυπολογιστής αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του μοντέλου AI.

Πρακτική απόδειξη του κβαντικού πλεονεκτήματος

Η λειτουργία του συστήματος αξιοποιεί θεμελιώδεις αρχές της κβαντομηχανικής. Τα qubits μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση υπέρθεσης (superposition) και να αλληλεπιδρούν μέσω της κβαντικής διεμπλοκής (entanglement). Βάσει αυτών των ιδιοτήτων, τα κβαντικά συστήματα καταφέρνουν να συμπιέσουν τεράστιο όγκο χωροχρονικών πληροφοριών σε ελάχιστες παραμέτρους. Η μελέτη κατέγραψε 20% μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς χαοτικών συστημάτων μακροπρόθεσμα, σε σύγκριση με τα κορυφαία μοντέλα AI που εκπαιδεύονται αποκλειστικά σε κλασικούς επεξεργαστές.

Αξιοσημείωτη κρίνεται η μείωση των απαιτήσεων μνήμης. Το υβριδικό μοντέλο χρειάστηκε εκατοντάδες φορές λιγότερη μνήμη. Μοντέλα ρευστοδυναμικής τα οποία παραδοσιακά καταναλώνουν terabytes δεδομένων και απαιτούν εβδομάδες επεξεργασίας για να προσφέρουν προβλέψεις χαμηλής αβεβαιότητας, μπορούν τώρα να συμπυκνωθούν και να επιλυθούν με δραστικά λιγότερες παραμέτρους, διατηρώντας ακέραιες όλες τις κρίσιμες μεταβλητές.

Εφαρμογές: Από τη Ρευστοδυναμική στην Κλιματολογία και την Ιατρική

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επικεντρώνεται κυρίως σε προβλήματα ρευστοδυναμικής, όπου η συμπεριφορά των υγρών και των αερίων είναι εγγενώς χαοτική. Στην κλιματολογία, η ακρίβεια του μοντέλου μεταφράζεται στη δημιουργία λεπτομερέστερων προγνώσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα, μειώνοντας το ποσοστό σφάλματος στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Στον τομέα της ενέργειας, τα βελτιωμένα μοντέλα πρόβλεψης ρευστών επιτρέπουν την καλύτερη χωροθέτηση και απόδοση των αιολικών πάρκων, μεγιστοποιώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της βέλτιστης διαχείρισης της αεροδυναμικής.

Στην ιατρική επιστήμη, η ακριβής προσομοίωση της ροής του αίματος μέσω του πολύπλοκου ανθρώπινου αγγειακού δικτύου αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την πρόβλεψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Η εφαρμογή αυτού του αλγορίθμου επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία ακριβών ψηφιακών διδύμων των ασθενών.

Διαχείριση κβαντικού θορύβου και μελλοντική κλιμάκωση

Οι σημερινοί κβαντικοί υπολογιστές ανήκουν στην κατηγορία συστημάτων NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) και χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και μεγάλη ευαισθησία στο εξωτερικό περιβάλλον. Για τη λειτουργία του, ο επεξεργαστής της IQM πρέπει να διατηρείται στους -273°C, κοντά στο απόλυτο μηδέν. Η προσέγγιση της ερευνητικής ομάδας παρακάμπτει αποτελεσματικά αυτούς τους περιορισμούς, καθώς δεν απαιτεί την επαναληπτική ανάγνωση και γραφή δεδομένων στον κβαντικό πυρήνα. Ο κβαντικός αλγόριθμος εκτελείται άπαξ, διασφαλίζοντας ότι ο θόρυβος δεν υποβαθμίζει τα τελικά στατιστικά στοιχεία που τροφοδοτούν το κλασικό σύστημα AI. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την κλιμάκωση της μεθόδου σε μεγαλύτερα datasets με στόχο την ευρεία ενσωμάτωση του quantum computing σε βιομηχανικά συστήματα πρόβλεψης.

Η επιστημονική πρόοδος που σημειώνει το UCL υποδεικνύει την αυξανόμενη ωριμότητα των πρακτικών εφαρμογών της Κβαντικής Πληροφορικής. Μέχρι πρότινος, τα οφέλη των κβαντικών συστημάτων παρέμεναν αυστηρά θεωρητικά ή αφορούσαν απομονωμένα πειραματικά περιβάλλοντα. Η απόσπαση κβαντικών στατιστικών μοτίβων και η ενσωμάτωσή τους στα κλασικά AI μοντέλα δημιουργεί ρεαλιστικές λύσεις για άμεσα προβλήματα, ιδιαίτερα στη διαχείριση πόρων των data centers, τα οποία πιέζονται από τις απαιτήσεις των μεγάλων μοντέλων μηχανικής μάθησης. Η στρατηγική επιλογή της χρήσης του κβαντικού υπολογιστή αποκλειστικά στο στάδιο της αρχικής εκπαίδευσης αποτελεί μια έξυπνη αρχιτεκτονική παράκαμψη των περιορισμών του θορύβου που μαστίζει τα τρέχοντα συστήματα NISQ.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!