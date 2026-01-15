RCS στο iPhone: Η Apple ετοιμάζει καθολική κρυπτογράφηση για τα μηνύματα προς Android

Η υιοθέτηση του προτύπου RCS (Rich Communication Services) από την Apple στο iOS 18 αποτέλεσε μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της εταιρείας, γεφυρώνοντας εν μέρει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ iPhone και Android συσκευών. Ωστόσο, παρέμεινε ένα κρίσιμο κενό: η έλλειψη κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption - E2EE). Νέες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τώρα ότι η Apple εργάζεται εντατικά για να κλείσει και αυτό το «παράθυρο» ασφαλείας, υιοθετώντας το νέο διεθνές πρότυπο.

Η «τρύπα» στην ασφάλεια και η λύση της

Όταν η Apple ανακοίνωσε την υποστήριξη RCS, πολλοί χρήστες υπέθεσαν εσφαλμένα ότι οι συνομιλίες τους με χρήστες Android θα ήταν εξίσου ασφαλείς με το iMessage ή το WhatsApp. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική. Μέχρι πρότινος, η κρυπτογράφηση στα RCS μηνύματα ήταν μια αποκλειστικότητα της Google, η οποία είχε «χτίσει» τη δική της επέκταση πάνω στο βασικό πρωτόκολλο για να προστατεύει τους χρήστες της εφαρμογής Google Messages.

Η Apple, πιστή στην πολιτική της να ακολουθεί διεθνή πρότυπα αντί για λύσεις τρίτων εταιρειών, αρνήθηκε να υιοθετήσει την τεχνολογία της Google. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα μηνύματα μεταξύ των δύο πλατφορμών να παραμένουν «ανοιχτά» και αναγνώσιμα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή κακόβουλους τρίτους κατά τη μεταφορά τους.

Η λύση έρχεται πλέον μέσω της GSMA (GSM Association). Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η ένωση δημοσίευσε το RCS Universal Profile 3.0, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο για κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (MLS - Messaging Layer Security). Αυτό ακριβώς το πρότυπο φαίνεται να ενσωματώνει τώρα η Apple στον κώδικα του iOS.

Ενδείξεις στον κώδικα και χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με αναφορές που προκύπτουν από την ανάλυση των beta εκδόσεων του λογισμικού, συγκεκριμένα στο iOS 26.3 Beta 2, έχουν εντοπιστεί σαφείς ενδείξεις υποστήριξης του νέου προτύπου. Αν και η λειτουργικότητα της κρυπτογράφησης δεν είναι ακόμη ενεργή, έχουν βρεθεί στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη (UI) που θα ενημερώνουν τον κάτοχο του iPhone για την κατάσταση ασφαλείας της συνομιλίας του, καθώς και σχετικές ρυθμίσεις.

Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές. Ενδέχεται η λειτουργία να ενεργοποιηθεί στην τελική έκδοση του iOS 26.3 ή να μετατεθεί για το επερχόμενο iOS 27. Η Apple, ως συνήθως, τηρεί σιγή ιχθύος και δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το πότε ακριβώς θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό.

Τι κερδίζουν οι χρήστες

Η εφαρμογή του Universal Profile 3.0 δεν φέρνει μόνο ασφάλεια. Πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση της εμπειρίας χρήσης που εξισώνει τις δυνατότητες μεταξύ των δύο κυρίαρχων λειτουργικών συστημάτων. Εκτός από την κρυπτογράφηση, το νέο προφίλ φέρνει:

Προστασία Πολυμέσων: Η κρυπτογράφηση θα καλύπτει όχι μόνο το κείμενο, αλλά και φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία που ανταλλάσσονται.

Η κρυπτογράφηση θα καλύπτει όχι μόνο το κείμενο, αλλά και φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία που ανταλλάσσονται. Ασφάλεια σε Ομαδικές Συνομιλίες: Η προστασία θα επεκτείνεται και στα group chats, έναν τομέα όπου τα SMS/MMS υστερούσαν δραματικά.

Η προστασία θα επεκτείνεται και στα group chats, έναν τομέα όπου τα SMS/MMS υστερούσαν δραματικά. Σύγχρονες Λειτουργίες: Το πρότυπο 3.0 υποστηρίζει «απαντήσεις σε συγκεκριμένο μήνυμα» (inline replies), επεξεργασία και ακύρωση αποστολής μηνυμάτων (unsend), καθώς και σωστή υποστήριξη αντιδράσεων (Tapbacks/Emoji reactions), αντικαθιστώντας τις προσωρινές λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Η μεγάλη εικόνα: Ένα ενιαίο, ασφαλές δίκτυο

Η κίνηση αυτή είναι στρατηγικής σημασίας. Για χρόνια, η Google πίεζε την Apple μέσω της καμπάνιας «Get the Message», κατηγορώντας την ότι υποβαθμίζει την εμπειρία των χρηστών Android. Η Apple, από την πλευρά της, περίμενε την ωρίμανση του προτύπου από την GSMA.

Με την υιοθέτηση του MLS, η βιομηχανία οδεύει προς μια πραγματική διαλειτουργικότητα. Δεν θα έχει πλέον σημασία αν η «φούσκα» του μηνύματος είναι μπλε ή πράσινη, καθώς το επίπεδο της ιδιωτικότητας θα είναι εγγυημένο και στις δύο περιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η GSMA δεν σταματά εδώ. Έχει ήδη δημοσιεύσει τις προδιαγραφές για το Universal Profile 3.1, το οποίο υπόσχεται ακόμα καλύτερη ποιότητα ήχου, αναφορές spam και βελτιωμένη αξιοπιστία σε περιοχές με κακό σήμα. Ωστόσο, η άμεση προτεραιότητα για την Apple και το οικοσύστημα της κινητής είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, και η ενσωμάτωση του E2EE στο RCS αποτελεί το θεμέλιο λίθο για αυτή την προσπάθεια.