realme και RICOH IMAGING φέρνουν μια νέα εποχή απεικόνισης στα smartphones

Η realme ανακοίνωσε σήμερα τη στρατηγική της συνεργασία με την RICOH IMAGING COMPANY LTD., η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στις 14 Οκτωβρίου στο Πεκίνο, Κίνα.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας, η συνεργασία αυτή τοποθετείται ως μία από τις πιο ουσιαστικές συνέργειες στον κλάδο της απεικόνισης. Για να το γιορτάσουν, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν το βίντεο «4 Years in One Snap», το οποίο αναδεικνύει τέσσερα χρόνια κοινής μηχανολογικής ανάπτυξης και δίνει μια πρώτη ματιά στα χαρακτηριστικά του πρώτου κοινού τους προϊόντος, σχεδιασμένου ειδικά για το realme GT 8 Pro.

Μια Κοινή Πορεία που Ξεκινά από τις Ανάγκες των Χρηστών

Στο βίντεο, ο Αντιπρόεδρος και CMO της realme, Chase Xu, συζητά με τον Kazunobu Saiki, Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Επαγγελματικών Καμερών της RICOH IMAGING COMPANY LTD., τα στοιχεία που έφεραν κοντά τις δύο μάρκες, βασισμένα σε μια κοινή κατανόηση των αναγκών των χρηστών. Η realme διαπίστωσε ότι οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δύο κύριες δυσκολίες στη φωτογραφία με κινητό: την όλο και πιο παρόμοια υλική υποδομή (hardware) και τους υπερβολικά επεξεργασμένους αλγόριθμους που αφαιρούν την αυθεντικότητα από τις φωτογραφίες. «Ο κόσμος κουράζεται από τις ίδιες «τέλειες» φωτογραφίες. Όλο και περισσότεροι θέλουν να δείχνουν το δικό τους ύφος, αντί να αντιγράφουν το ίδιο στυλ», εξήγησε ο Xu.

Η σειρά RICOH GR είναι γνωστή ως «ήρωας της φωτογραφίας δρόμου», χάρη στην ευκρίνεια, τη φορητότητα και την ταχύτατη απόκριση της. «Αυτό ακριβώς εκτιμούμε», ανέφερε ο Xu. Ο Saiki προσέθεσε: «Η RICOH Imaging και η realme μοιράζονται μια κοινή βάση νεαρών, δημιουργικών χρηστών. Η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την καινοτομία στα προϊόντα, αλλά και την κουλτούρα – το να εμπνεύσουμε μια νέα γενιά να απολαμβάνει τη φωτογραφία δρόμου και να ανακαλύπτει την ομορφιά της καθημερινής ζωής».

Αυτό το κοινό πνεύμα είναι ο λόγος που οι δύο μάρκες ενώθηκαν: για να προσφέρουν στους νέους εργαλεία που επιτρέπουν αυθεντική αποτύπωση και προσωπική έκφραση, μεταφέροντας την παράδοση της κλασικής φωτογραφικής μηχανής στη φωτογραφία μέσω κινητού.

Μέσα από εκτεταμένες προσαρμογές μεταξύ των ομάδων R&D της realme και της RICOH GR, το GT 8 Pro προσφέρει μια πρωτοφανή εμπειρία απεικόνισης, επιτυγχάνοντας καινοτομίες στην οπτική απόδοση, τους αλγόριθμους χρωμάτων, τους φωτογραφικούς τόνους και ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήστη που προσομοιώνει την αίσθηση μιας κάμερας RICOH GR.

Η συσκευή συνδυάζει άψογα την 30ετή κληρονομιά της RICOH GR, που περιλαμβάνει την εμβληματική «film-like» αισθητική και πέντε κλασικούς φωτογραφικούς τόνους, με τα πλεονεκτήματα της realme στην απεικόνιση μέσω κινητού και τη βαθιά κατανόηση των προτιμήσεων της σύγχρονης γενιάς. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική συνέργεια που προωθεί την κουλτούρα της φωτογραφίας δρόμου μέσα από κοινή ανάπτυξη και τεχνική συν-δημιουργία. Περισσότερο από έναν ανταγωνισμό προδιαγραφών ή έτοιμων φίλτρων, το αποτέλεσμα αποπνέει διάθεση και συναισθηματική θερμότητα σε κάθε φωτογραφία, ενθαρρύνοντας τους νέους χρήστες να καταγράφουν αυθεντικά την καθημερινότητά τους.

Snap By No Rules

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά απλώς ένα προϊόν· πρόκειται για μια προσπάθεια να επεκταθεί η κουλτούρα της φωτογραφίας δρόμου στην εποχή του κινητού. Το 4 Years in One Snap αποτελεί ένα ορόσημο, που ενθαρρύνει τους νέους να καταγράφουν και να εκφράζουν ελεύθερα τη ζωή τους. «Είναι ένας φρέσκος, νεανικός τρόπος να βγάζεις φωτογραφίες. Δεν περιμένεις ούτε προσπαθείς για το τέλειο καρέ· απλώς πατάς το κουμπί και αιχμαλωτίζεις τη στιγμή – Snap by No Rules», δήλωσε ο Xu.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ελπίζουμε ότι ακόμη και όσοι δεν χρησιμοποιούν συνήθως φωτογραφικές μηχανές θα βιώσουν την εμπειρία της φωτογραφίας στιγμής μέσω του GT 8 Pro», πρόσθεσε ο Saiki.

Το ταξίδι οδηγεί πλέον προς τις 14 Οκτωβρίου, όταν η συνεργασία μεταξύ realme και RICOH GR θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη φωτογραφία δρόμου μέσω κινητού.