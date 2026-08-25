Refurbished iPhone από COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ: Τιμές, εκδόσεις και εγγύηση

Σύνοψη

Η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντάσσουν πλέον πιστοποιημένα ανακατασκευασμένα (Refurbished) iPhone στο προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν συσκευές όπως το iPhone 13 128GB από 309,00€ και το iPhone 14 128GB από 379,00€, βάσει της εξωτερικής τους κατάστασης (Grade A ή Grade B).

Κάθε ανακατασκευασμένο smartphone συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας δύο ετών και διαθέτει πιστοποιημένη υγεία μπαταρίας η οποία υπερβαίνει το 85%.

Η τελική τιμή απόκτησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά εφόσον η αγορά συνδυαστεί με νέα σύνδεση ή ανανέωση στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE GIGAMAX.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Trade In, επιστρέφοντας το παλιό τους smartphone αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα του δικτύου.

Η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ λανσάρουν επίσημα μια νέα κατηγορία πιστοποιημένων Refurbished (ανακατασκευασμένων) iPhone, τα οποία διαθέτουν εγγύηση 2 ετών και ελεγμένη υγεία μπαταρίας άνω του 85%. Οι συσκευές είναι άμεσα διαθέσιμες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα cosmote.gr και germanos.gr, προσφέροντας προηγμένα smartphones σε αισθητά πιο προσιτές τιμές.

Η είσοδος των επίσημων παρόχων τηλεπικοινωνιών και των μεγάλων αλυσίδων λιανικής στην αγορά των ανακατασκευασμένων συσκευών αποτελεί μια σαφή ένδειξη της ωρίμανσης του καταναλωτικού κοινού, το οποίο αναζητά πλέον αξιόπιστες λύσεις που συνδυάζουν την κορυφαία τεχνολογία με την οικονομική βιωσιμότητα.

Όλες οι Refurbished συσκευές που διατίθενται μέσω του δικτύου της COSMOTE και του ΓΕΡΜΑΝΟΥ έχουν περάσει επιτυχώς όλους τους απαραίτητους και αυστηρούς τεχνικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι λειτουργούν 100% σωστά και προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στον τελικό χρήστη. Η συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης εξαλείφει την ανασφάλεια που συνήθως συνοδεύει την αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών από μη ελεγχόμενες πηγές, προσφέροντας στον καταναλωτή την ηρεμία που παρέχει μια επίσημη και οργανωμένη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη εμπορική πρωτοβουλία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παρατείνεται ουσιαστικά η διάρκεια χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ οι πολύτιμες πρώτες ύλες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για την κατασκευή τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η στρατηγική της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα λειτουργίας για τους κολοσσούς της βιομηχανίας, και η διάθεση συσκευών που επιστρέφουν στην αγορά πλήρως λειτουργικές συμβάλλει δραστικά στη μείωση του ηλεκτρονικού αποτυπώματος και των αποβλήτων.

Αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις και τιμολογιακή πολιτική για τα iPhone 13 και 14

Προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την αισθητική κατάσταση των συσκευών, τα διαθέσιμα iPhone διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την εξωτερική τους εμφάνιση. Η κατηγορία Grade A περιλαμβάνει συσκευές οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι σχεδόν σαν καινούργιες, απευθυνόμενες στους χρήστες που απαιτούν αψεγάδιαστη εξωτερική εμφάνιση. Από την άλλη πλευρά, η κατηγορία Grade B περιλαμβάνει συσκευές που βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση μεν, αλλά ενδέχεται να φέρουν μικρά και ανεπαίσθητα σημάδια χρήσης, προσφέροντας έτσι μια ακόμη πιο οικονομική εναλλακτική.

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται καθιστά τα προηγούμενα κορυφαία μοντέλα της Apple εξαιρετικά ανταγωνιστικά στη μεσαία κατηγορία τιμής. Ενδεικτικά, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το iPhone 13 χωρητικότητας 128GB στην κατηγορία Refurbished με Grade A στα 339,00€, ενώ το ίδιο ακριβώς μοντέλο με Grade B διατίθεται στα 309,00€. Όσον αφορά το νεότερο μοντέλο, το iPhone 14 χωρητικότητας 128GB Refurbished προσφέρεται με Grade A στα 399,00€ και με Grade B στα 379,00€.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω τιμές δεν είναι απόλυτες, καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα συγκεκριμένα smartphones ακόμα φθηνότερα, εφόσον προχωρήσουν σε σύνδεση ή ανανέωση στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα συνδυασμού της αγοράς με την υπηρεσία Trade In στα φυσικά καταστήματα, επιστρέφοντας το παλιό τους smartphone, επιτρέπει την περαιτέρω μείωση του τελικού κόστους απόκτησης, καθιστώντας την αναβάθμιση σε ένα premium οικοσύστημα ευκολότερη από ποτέ.