Roblox Kids και Select Accounts: Τι αλλάζει για τα παιδιά και τους γονείς

Σύνοψη

Το Roblox καθιερώνει παγκοσμίως τους λογαριασμούς "Kids" (για παιδιά 5-8 ετών) και "Select" (για ηλικίες 9-15 ετών), οι οποίοι ελέγχουν αυστηρά την πρόσβαση σε παιχνίδια βάσει ηλικιακής καταλληλότητας.

Το γραπτό chat απενεργοποιείται πλήρως από προεπιλογή για χρήστες κάτω των 9 ετών, με την ενεργοποίησή του να εξαρτάται αποκλειστικά από τους γονείς.

Εισάγεται ένα νέο Parental Controls Dashboard που επιτρέπει στους γονείς να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους, θέτοντας όρια στον χρόνο οθόνης και στις αγορές ψηφιακών νομισμάτων.

Απαιτείται πλέον επίσημη ταυτοποίηση (ID Verification) ή συστήματα σάρωσης προσώπου (Facial Age Estimation) για την επιβεβαίωση της ηλικίας, αποτρέποντας την απλή δήλωση ψευδών στοιχείων.

Οι developers που στοχεύουν στα μικρότερα κοινά υποχρεούνται πλέον να περνούν από αυστηρότατους ελέγχους (ταυτοποίηση, 2FA) και δεν μπορούν να προσθέτουν εξωτερικά social media links στα παιχνίδια τους.

Οι αλλαγές έρχονται στο προσκήνιο έπειτα από βαριά πρόστιμα (23 εκατ. δολάρια τον Απρίλιο) και αυστηρές πιέσεις από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ (FTC).

Το Roblox προχώρησε στο παγκόσμιο λανσάρισμα δύο νέων κατηγοριών λογαριασμών, εισάγοντας τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουμε δει ποτέ στην πλατφόρμα σχετικά με την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών. Οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν πλέον το νέο πρότυπο εγγραφής και χρήσης, διαχωρίζοντας ριζικά τους παίκτες ανάλογα με την επιβεβαιωμένη ηλικία τους. Στόχος είναι να αποκλειστεί η ανεξέλεγκτη επικοινωνία με αγνώστους και να φιλτραριστεί το περιεχόμενο στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά.

Τα Roblox Kids (5-8 ετών) και Roblox Select (9-15 ετών) είναι οι νέοι τύποι λογαριασμών της πλατφόρμας που διατίθενται πλέον παγκοσμίως. Περιορίζουν αυτόματα την πρόσβαση σε ακατάλληλα παιχνίδια, απενεργοποιούν το chat για ηλικίες κάτω των 9 ετών και παρέχουν στους γονείς προηγμένα εργαλεία ελέγχου, συνδέοντας τα προφίλ τους με αυτά των παιδιών τους για πλήρη εποπτεία.

Η παγκόσμια αυτή διάθεση έρχεται μετά από μια επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία. Με την ενεργοποίηση των αλλαγών, η πλατφόρμα αναλαμβάνει την αυτόματη μετάβαση των χρηστών. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, το προφίλ του προσαρμόζεται αυτόματα στο κατάλληλο ηλικιακό γκρουπ, "ξεκλειδώνοντας" σταδιακά νέες δυνατότητες.

Πώς λειτουργούν οι νέοι τύποι λογαριασμών

Η αρχιτεκτονική του νέου συστήματος βασίζεται στην επαλήθευση της πραγματικής ηλικίας, η οποία πραγματοποιείται είτε μέσω επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (ID) είτε μέσω ασφαλούς συστήματος εκτίμησης ηλικίας προσώπου (Facial Age Estimation). Εάν ένας χρήστης απλώς "δηλώσει" την ηλικία του (Self-Declared) χωρίς να την επιβεβαιώσει, το σύστημα τον κατατάσσει αυτόματα στο αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας, κλειδώνοντας πλήρως τις λειτουργίες συνομιλίας.

Roblox Kids (Ηλικίες 5-8 ετών): Σε αυτή την κατηγορία, το επίπεδο προστασίας είναι το υψηλότερο δυνατό. Από προεπιλογή, η δυνατότητα γραπτής συνομιλίας (chat) είναι πλήρως απενεργοποιημένη. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε παιχνίδια που φέρουν σήμανση "minimal" ή "mild" (ελάχιστης ή ήπιας ωριμότητας). Αν οι γονείς επιλέξουν να ενεργοποιήσουν το chat μέσω των ειδικών ρυθμίσεων, τα παιδιά θα μπορούν να επικοινωνούν μόνο με άλλους χρήστες της ίδιας ακριβώς ηλικιακής ομάδας ή με εγκεκριμένους φίλους (Trusted Friends), και αυτό αποκλειστικά μέσω κειμένου που φιλτράρεται σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτή την κατηγορία, το επίπεδο προστασίας είναι το υψηλότερο δυνατό. Από προεπιλογή, η δυνατότητα γραπτής συνομιλίας (chat) είναι πλήρως απενεργοποιημένη. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε παιχνίδια που φέρουν σήμανση "minimal" ή "mild" (ελάχιστης ή ήπιας ωριμότητας). Αν οι γονείς επιλέξουν να ενεργοποιήσουν το chat μέσω των ειδικών ρυθμίσεων, τα παιδιά θα μπορούν να επικοινωνούν μόνο με άλλους χρήστες της ίδιας ακριβώς ηλικιακής ομάδας ή με εγκεκριμένους φίλους (Trusted Friends), και αυτό αποκλειστικά μέσω κειμένου που φιλτράρεται σε πραγματικό χρόνο. Roblox Select (Ηλικίες 9-15 ετών): Εδώ η πλατφόρμα επιτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόμενο με σήμανση έως και "moderate" (μέτριας ωριμότητας). Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει παιχνίδια με ελαφρά βία, χοντροκομμένο χιούμορ, μη ρεαλιστικές καταστάσεις φόβου, καθώς και απεικόνιση ρεαλιστικού αλλά μη έντονου αίματος (light realistic blood). Οι ρυθμίσεις του chat αρχίζουν να ξεκλειδώνουν σταδιακά, παραμένοντας ωστόσο υπό τον άμεσο έλεγχο των γονέων.

Εδώ η πλατφόρμα επιτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόμενο με σήμανση έως και "moderate" (μέτριας ωριμότητας). Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει παιχνίδια με ελαφρά βία, χοντροκομμένο χιούμορ, μη ρεαλιστικές καταστάσεις φόβου, καθώς και απεικόνιση ρεαλιστικού αλλά μη έντονου αίματος (light realistic blood). Οι ρυθμίσεις του chat αρχίζουν να ξεκλειδώνουν σταδιακά, παραμένοντας ωστόσο υπό τον άμεσο έλεγχο των γονέων. Standard Λογαριασμοί Roblox (16+ ετών): Οι χρήστες άνω των 16 ετών έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου του ελεύθερου chat και του πιο ώριμου περιεχομένου, εφόσον βέβαια έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας.

Νέα εργαλεία γονικού ελέγχου και εποπτείας

Η ουσιαστική καινοτομία των λογαριασμών Kids και Select έγκειται στην παροχή πραγματικών εργαλείων διαχείρισης στους γονείς. Πλέον, συνδέοντας τον δικό τους λογαριασμό με αυτόν του παιδιού, οι κηδεμόνες αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε ένα αναλυτικό πάνελ ρυθμίσεων.

Για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, ο γονέας μπορεί να θέσει αυστηρά όρια στον χρόνο οθόνης, καθώς και να επιβάλει πλαφόν στις δαπάνες για την αγορά του ψηφιακού νομίσματος της πλατφόρμας (Robux). Παράλληλα, διαθέτει πλήρη εικόνα της λίστας φίλων του παιδιού, έχει το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης των αιτημάτων φιλίας, και μπορεί να αποκλείσει οριστικά συγκεκριμένους χρήστες.

Από την ηλικία των 13 έως 16 ετών, οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της επικοινωνίας και να επιτρέπουν ή να μπλοκάρουν χειροκίνητα συγκεκριμένα παιχνίδια, έστω και αν αυτά εμπίπτουν κανονικά στα όρια ηλικίας του λογαριασμού Select. Μόλις ο έφηβος φτάσει τα 16 έτη (16-18 ετών), ο άμεσος τεχνικός έλεγχος μειώνεται σημαντικά. Ο γονέας δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει απευθείας λειτουργίες, ωστόσο συνεχίζει να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τα μηνιαία έξοδα, τα στατιστικά χρήσης και τις νέες επαφές, προάγοντας την ανεξαρτησία του εφήβου υπό ένα καθεστώς παθητικής εποπτείας.

Τι αλλάζει για τους δημιουργούς παιχνιδιών

Η επιβολή των νέων κανόνων ασφαλείας δεν αφορά μόνο τους τελικούς χρήστες, αλλά φέρνει ριζικές αλλαγές στο ίδιο το οικοσύστημα των δημιουργών. Όλα τα παιχνίδια της πλατφόρμας περνούν πλέον από αυτοματοποιημένα, αλλά και χειροκίνητα, συστήματα αξιολόγησης.

Για να συμπεριληφθεί ένα παιχνίδι στους εγκεκριμένους καταλόγους των λογαριασμών Kids ή Select, ο δημιουργός του υπόκειται σε πολύ αυστηρότερα κριτήρια ελέγχου. Απαιτείται πλέον πλήρης επαλήθευση στοιχείων (ID verification), υποχρεωτική ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), και είτε η κατοχή ενεργής premium συνδρομής Roblox, είτε η καταβολή ενός εφάπαξ (και επιστρέψιμου) τέλους δημοσίευσης.

Πέρα από τα τεχνικά εμπόδια, το Roblox δεν επιτρέπει πλέον στα μικρά παιδιά να έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια που βασίζονται στην ελεύθερη σχεδίαση, σε κοινωνικά hangouts χωρίς συγκεκριμένους κανόνες gameplay, ή σε τίτλους που πραγματεύονται ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Ακόμη και οι εξωτερικοί σύνδεσμοι προς άλλα κοινωνικά δίκτυα στα προφίλ και τις σελίδες των παιχνιδιών, θα είναι ορατοί αποκλειστικά και μόνο σε επιβεβαιωμένους χρήστες άνω των 16 ετών. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό "Roblox Moments", το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να μοιράζονται σύντομα βίντεο από το παιχνίδι τους, θα παραμείνει απενεργοποιημένο κατά το λανσάρισμα για τους λογαριασμούς Kids και Select.

Το παρασκήνιο: Νομικές πιέσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων

Η απόφαση του Roblox για αυτούς τους καθολικούς και άκρως περιοριστικούς κανόνες δεν είναι απλώς μια ένδειξη καλής θέλησης απέναντι στους γονείς, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα ασφυκτικών νομικών πιέσεων. Τον Απρίλιο του 2026, η εταιρεία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό των 23 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να κλείσει τον διακανονισμό ερευνών στις πολιτείες της Αλαμπάμα και της Δυτικής Βιρτζίνια, σχετικά με την ανεπαρκή προστασία των ανηλίκων.

Τα στοιχεία των ερευνών κατέδειξαν ότι νεαροί χρήστες έρχονταν συχνά αντιμέτωποι με περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού, έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο και συμπεριφορών "grooming" από παιδόφιλους. Επιπρόσθετα, μόλις τον προηγούμενο μήνα, μεγάλες οργανώσεις προστασίας του παιδιού κατηγόρησαν την πλατφόρμα για ευθεία παραβίαση των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ, πιέζοντας για περαιτέρω ενέργειες. Υπό αυτό το πρίσμα, οι νέοι λογαριασμοί λειτουργούν ως τεχνική και νομική ασπίδα της εταιρείας απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές που εξετάζουν το μικροσκόπιο κάθε πλατφόρμα με κοινό μικρής ηλικίας.

Η άποψη του Techgear

Το οικοσύστημα του Roblox στην Ελλάδα είναι αχανές, με τεράστια διείσδυση ειδικά στις ηλικίες του δημοτικού και του γυμνασίου. Η αλήθεια είναι πως η πλατφόρμα είχε καθυστερήσει απελπιστικά να εφαρμόσει ουσιαστικά μέτρα που να μην παρακάμπτονται με την καταχώρηση μιας ψεύτικης ημερομηνίας γέννησης κατά την εγγραφή. Μέχρι σήμερα, οι γονείς στην ελληνική αγορά σπάνια αντιλαμβάνονταν τους πραγματικούς κινδύνους της ενσωματωμένης επικοινωνίας (in-game chat), αφήνοντας τα παιδιά τους ψηφιακά εκτεθειμένα σε τρίτους.

Αυτή η τεράστια αναβάθμιση απαιτεί όμως προσοχή στην πρακτική της εφαρμογή. Προτρέπουμε τους Έλληνες γονείς να μην αρκεστούν απλώς στη δημιουργία ενός "Kids Account", αλλά να κατεβάσουν άμεσα την εφαρμογή στο δικό τους smartphone και να προχωρήσουν στη λειτουργία "Account Linking". Η ρύθμιση για όρια δαπανών αποτελεί μονόδρομο, ειδικά αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη χρεωστική κάρτα στο οικογενειακό Google Play Store ή στο Apple App Store, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις των μικροσυναλλαγών.

Τέλος, η απαίτηση επαλήθευσης μέσω ταυτότητας ή σάρωσης προσώπου θα λειτουργήσει άκρως αποτρεπτικά για όσους ανήλικους προσπαθήσουν να ξεγελάσουν το σύστημα. Η μετάβαση σίγουρα θα προκαλέσει αρχικές τριβές (όταν για παράδειγμα ένα παιδί 10 ετών χάσει ξαφνικά την πρόσβαση σε αγαπημένα του αλλά πλέον ακατάλληλα παιχνίδια), ωστόσο η διασφάλιση της ασφάλειας και της ψηφιακής ηρεμίας μέσα στο σπίτι, είναι αδιαπραγμάτευτη.