Rocket Lab GHOST: Το φορητό σύστημα εκτόξευσης πυραύλων από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

Σύνοψη

Η Rocket Lab παρουσίασε επίσημα το GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), ένα αρθρωτό και πλήρως φορητό σύστημα εκτόξευσης πυραύλων που σχεδιάστηκε για να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου μέσα σε τυπικά εμπορικά κοντέινερ μεταφορών.

Το νέο σύστημα παρέχει υποστήριξη τόσο για τον τροχιακό πύραυλο Electron όσο και για το υποτροχιακό όχημα HASTE, επιτρέποντας την ταχύτατη ανάπτυξη και εκτόξευσή τους από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία και το ρεπορτάζ του Space.com, η πρώτη βάση του συστήματος GHOST θα εγκατασταθεί στο Pacific Spaceport Complex στο Kodiak της Αλάσκας (Launch Complex 4), με την πρώτη υποτροχιακή πτήση να προγραμματίζεται για το 2027.

Ο CEO της εταιρείας, Peter Beck, τόνισε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει κυρίως τις αυστηρές απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας και της αντιπυραυλικής άμυνας, προσφέροντας παράλληλα στις συμμαχικές χώρες τη δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στο Διάστημα χωρίς τεράστιες επενδύσεις σε μόνιμες εγκαταστάσεις.

Η παραδοσιακή προσέγγιση της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η οποία επέβαλλε την απόλυτη εξάρτηση από εκτεταμένες, σταθερές και εξαιρετικά δαπανηρές υποδομές, αναδιαμορφώνεται ριζικά μέσα από τη νέα στρατηγική που έθεσε σε εφαρμογή η Rocket Lab.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κατασκευάστρια διαστημικών συστημάτων προχώρησε στην αποκάλυψη του GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), ένα καινοτόμο, φορητό διαστημικό κέντρο το οποίο συμπιέζει ολόκληρη την απαραίτητη υποδομή εκτόξευσης, τον εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους, τα συστήματα ελέγχου εμβέλειας και τους ίδιους τους πυραύλους μέσα στα αυστηρά όρια των τυπικών εμπορικών containers.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ανάπτυξης επιτρέπει στη Rocket Lab να εγκαθιστά και να ενεργοποιεί πλήρως λειτουργικές εξέδρες εκτόξευσης κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορεί να προσεγγιστεί από συμβατικά μέσα μεταφοράς, όπως πλοία, τρένα ή μεγάλα φορτηγά. Η μετακίνηση από την έννοια του σταθερού διαστημοδρομίου στην έννοια του «φορητού χώρου εκτόξευσης» ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για άμεση ανταπόκριση και ευελιξία, κυρίως όσον αφορά την αντικατάσταση κατεστραμμένων δορυφόρων σε περιόδους κρίσεων ή τη διεξαγωγή ταχύτατων δοκιμών υπερηχητικών συστημάτων.

Ο πύραυλος Electron, ο οποίος αποτελεί τον βασικό κορμό των τροχιακών εκτοξεύσεων της εταιρείας, έχει αποδείξει την αξιοπιστία του με 83 επιτυχημένες αποστολές από την παρθενική του πτήση το 2017, μεταφέροντας με συνέπεια μικρούς δορυφόρους στην επιθυμητή τροχιά. Το ύψους 18 μέτρων όχημα συνοδεύεται από την υποτροχιακή παραλλαγή του, γνωστή ως HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron), η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκτέλεση πειραμάτων σε υπερηχητικές συνθήκες πτήσης και μετρά ήδη εννέα ολοκληρωμένες αποστολές από τον Ιούνιο του 2023. Καθώς και τα δύο οχήματα μοιράζονται την ίδια ακριβώς επίγεια υποδομή, το σύστημα GHOST λειτουργεί ως ένας κοινός, αρθρωτός πολλαπλασιαστής ισχύος, ικανός να εξυπηρετήσει απρόσκοπτα αμφότερες τις πλατφόρμες ανάλογα με τις άμεσες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ο ιδρυτής και CEO της Rocket Lab, Peter Beck, εξήγησε με χαρακτηριστική σαφήνεια το σκεπτικό πίσω από την ανάπτυξη του συστήματος. Αναφερόμενος στην εδραιωμένη εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή διαστημικών κέντρων, επεσήμανε πως η επόμενη λογική εξέλιξη της βιομηχανίας ήταν η μετατροπή αυτής της τεχνογνωσίας σε ένα παγκοσμίως αναπτύξιμο προϊόν. Η ιδέα φέρεται να προήλθε άμεσα από την απαίτηση ενός πελάτη του προγράμματος HASTE, ο οποίος εξέφρασε την ανάγκη για μεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα προκειμένου να εκτελεστούν εξειδικευμένες δοκιμές αντιπυραυλικής άμυνας σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και συνθήκες.

Η ανάπτυξη του προγράμματος GHOST θα κάνει το επιχειρησιακό της ντεμπούτο το 2027, με την εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων εξεδρών στο Pacific Spaceport Complex στο Kodiak της Αλάσκας. Η τοποθεσία αυτή θα ονομαστεί επίσημα Launch Complex 4, διευρύνοντας σημαντικά το παγκόσμιο αποτύπωμα της εταιρείας. Μέχρι σήμερα, η Rocket Lab διέθετε δύο εξέδρες εκτόξευσης στη χερσόνησο Mahia της Νέας Ζηλανδίας (Launch Complex 1) και άλλη μία εξέδρα στο Wallops Island της Βιρτζίνια (Launch Complex 2), ενώ πρόσφατα κατασκευάστηκε και το Launch Complex 3 στο ίδιο νησί για την εξυπηρέτηση του επερχόμενου, ισχυρότερου και μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Neutron. Η προσθήκη της Αλάσκας στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με την ευελιξία που προσφέρει το containerized σύστημα, της επιτρέπει να εκτελεί πολλαπλές πτήσεις ταυτόχρονα και να διαχειρίζεται παράλληλες εκστρατείες εκτοξεύσεων δίχως να αντιμετωπίζει τα λειτουργικά σημεία συμφόρησης που χαρακτηρίζουν παραδοσιακά τα μεγάλα διαστημικά κέντρα των ΗΠΑ.

Εκτός από τις προφανείς στρατιωτικές εφαρμογές και τη στενή συνεργασία με την Αμερικανική Διαστημική Δύναμη (U.S. Space Force), το σύστημα GHOST ανοίγει έναν εντελώς νέο ορίζοντα για κράτη που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διάστημα, αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους για την κατασκευή μόνιμων, φαραωνικών εγκαταστάσεων. Η ενθυλάκωση όλων των κρίσιμων υποδομών ελέγχου και τηλεμετρίας σε συστήματα που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσα σε ελάχιστες ημέρες, επιτρέπει τη μεταφορά των διαστημικών δυνατοτήτων απευθείας στο κατώφλι των συμμαχικών χωρών. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία στις τροχιακές μεταφορές και μειώνει δραστικά τον χρόνο αναμονής που παραδοσιακά ταλαιπωρεί τις εμπορικές αποστολές στους κλασικούς παρόχους εκτόξευσης.

Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου συστήματος ανάπτυξης εδάφους, η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την προετοιμασία για την άφιξη του Neutron. Ο Peter Beck επιβεβαίωσε πως το πρόγραμμα ανάπτυξης του μεγαλύτερου φορέα προχωρά στο στάδιο του τελικού ελέγχου και της συναρμολόγησης του υλικού πτήσης, παρά τις μικρές προσαρμογές που πάντοτε συνοδεύουν τέτοιου μεγέθους μηχανικά έργα, διατηρώντας τον στόχο της παράδοσης του πρώτου πυραύλου στο Wallops Island μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.