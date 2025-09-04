Ρομπότ-ταχυδρόμοι στους δρόμους της Ελβετίας

Οι κάτοικοι του Regensdorf, μιας μικρής ελβετικής κοινότητας κοντά στη Ζυρίχη, ενδέχεται σύντομα να δουν τα πρώτα τους πακέτα να φτάνουν στην πόρτα τους όχι από ταχυδρόμο, αλλά από ρομπότ. Η Swiss Post, σε συνεργασία με την Migros Online και τη ρομποτική εταιρεία RIVR, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις παραδόσεις κατ’ οίκον.

Η καρδιά του προγράμματος είναι το RIVR ONE, ένα τετράποδο ρομπότ που μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 30 κιλά. Πρόκειται για την εμπορική εκδοχή του ANYmal, ενός ρομπότ που αναπτύχθηκε από το ETH Zurich, και το οποίο χάρη στη μοναδική του σχεδίαση συνδυάζει περπάτημα και κύλιση. Τα τέσσερα πόδια του μπορούν να εξοπλιστούν με τροχούς, οι οποίοι όταν κλειδώνουν λειτουργούν ως πέλματα για να ανεβαίνει σκάλες ή να κινείται σε ανώμαλα εδάφη. Όταν, αντίθετα, οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα, το ρομπότ αποκτά ταχύτητα και εξοικονομεί ενέργεια κινούμενο σε λείες επιφάνειες όπως οι δρόμοι.

Η RIVR, που ξεκίνησε ως spinoff του ETH με την ονομασία Swiss-Mile, πήρε αυτήν την τεχνολογία και την μετέτρεψε σε μια εμπορική λύση παράδοσης. Το RIVR ONE είναι εξοπλισμένο με LiDAR, οπτικές κάμερες και GPS, που του επιτρέπουν να κινείται αυτόνομα στους δρόμους της πόλης, αποφεύγοντας εμπόδια και παραδίδοντας δέματα σε ασφαλείς, κλειδωμένους θαλάμους μεταφοράς που κουβαλά στην πλάτη του. Για μικρότερες αποστολές, διαθέτει και έναν βραχίονα στο πίσω μέρος για να μεταφέρει ξεχωριστά αντικείμενα.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, τα ρομπότ φορτώνονται σε οχήματα της Swiss Post και, φτάνοντας κοντά στον προορισμό, κατεβαίνουν για να ολοκληρώσουν την παράδοση μέχρι την πόρτα του πελάτη. Το ίδιο ισχύει τόσο για πακέτα της Swiss Post όσο και για παραγγελίες τροφίμων μέσω της Migros Online. Παρότι η λειτουργία τους είναι αυτόνομη, η επίβλεψη από ανθρώπους παραμένει κρίσιμη, με ειδικούς έτοιμους να παρέμβουν σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα.

Ο Pascal Stalder, υπεύθυνος του έργου για τη Swiss Post, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας:

Αυτό το πείραμα μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε πώς τα αυτόνομα συστήματα παράδοσης μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους και τις διαδικασίες μας. Εξετάζουμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα μείωσης των αποστάσεων που διανύουν οι υπάλληλοί μας και της βαριάς χειρωνακτικής εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι πελάτες μας.

Η δοκιμή στο Regensdorf δεν είναι η πρώτη εμφάνιση του RIVR ONE στον πραγματικό κόσμο. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τα ρομπότ δοκιμάστηκαν στη Ζυρίχη για παραδόσεις γευμάτων από εστιατόρια, ενώ πέρασαν και το «βάπτισμα του πυρός» στις ΗΠΑ, παραδίδοντας δέματα στο Austin του Τέξας.

Εάν οι δοκιμές στεφθούν με επιτυχία, το μοντέλο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στις ταχυμεταφορές. Από την άλλη, τα ερωτήματα παραμένουν: πώς θα αντιδράσουν οι κάτοικοι βλέποντας ρομπότ να τριγυρίζουν στις γειτονιές τους; Πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των δεμάτων; Και ποιος θα είναι ο ρόλος του ανθρώπου στο μέλλον, όταν η τεχνολογία θα έχει αναλάβει όλο και περισσότερες διαδικασίες;

[via]