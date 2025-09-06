Ρομποτικό πλοκάμι: Η τεχνολογία που υπόσχεται να βάλει τέλος στις επικίνδυνες καταδύσεις

Μια εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία ενδέχεται σύντομα να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πιο επικίνδυνες υποθαλάσσιες επιχειρήσεις. Ένα ρομποτικό φίδι με πλοκάμια που θυμίζουν πολύ οργανισμό της θάλασσας παρουσιάστηκε από το National Robotarium του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το βραζιλιάνικο κέντρο Senai Cimatec. Το πρωτότυπο, μήκους ενός μέτρου, διαθέτει ευκινησία και ευελιξία που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε ρομπότ σχεδιασμένα για χρήση κάτω από το νερό.

Κάτω από την επιφάνεια των θαλασσών απλώνεται ένα δίκτυο σωληνώσεων και εγκαταστάσεων που εκτείνεται σε εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε βάθη που αγγίζουν τα 3.000 μέτρα. Ο έλεγχος και η συντήρησή τους αποτελούν όχι μόνο τεράστια τεχνική πρόκληση αλλά και οικονομικό πονοκέφαλο. Μια βλάβη μπορεί να κοστίσει δισεκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 οι επιχειρήσεις αποξήλωσης και αντικατάστασης θα ξεπεράσουν τα 93 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ύπαρξη ενός ρομπότ που μιμείται τη φυσική κίνηση θαλάσσιων οργανισμών μπορεί να αποτελέσει καθοριστική λύση, επιτρέποντας παρεμβάσεις χωρίς να διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.

Το «μυστικό» του νέου ρομποτικού συστήματος κρύβεται στην κατασκευή του. Ο σκελετός του είναι ευέλικτος και διαπερνάται από καλώδια που λειτουργούν όπως οι τένοντες στον ανθρώπινο οργανισμό. Χάρη σε αυτή την αρχιτεκτονική, το ρομπότ μπορεί να λυγίζει με απόλυτη ακρίβεια και να προσαρμόζεται σε πολύπλοκες μορφές, όπως αυτές των ανεμογεννητριών στη θάλασσα ή των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Κατά μήκος της δομής του έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θέση και την καμπυλότητα του σώματος, εξασφαλίζοντας ότι το ρομπότ γνωρίζει πάντα πώς να προσανατολιστεί, ακόμη και σε νερά με ισχυρά ρεύματα.

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στη δεξαμενή του National Robotarium, το ρομπότ απέδειξε την ανθεκτικότητά του. Αντέχοντας δυνάμεις ισοδύναμες με 300 φορές τη βαρύτητα της Γης, κατάφερε να επανέλθει στη σωστή του θέση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ικανότητα αυτή να «διορθώνει» την κίνησή του θεωρείται καθοριστική, καθώς επιτρέπει τη συνεργασία του με αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η Rowanne Miller, υπεύθυνη του προγράμματος στο National Robotarium, τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για εξέλιξη ήδη γνωστών τεχνολογιών. «Δουλέψαμε από την αρχική ιδέα μέχρι την πραγματική δοκιμή, δημιουργώντας ένα εργαλείο που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις υποθαλάσσιες επιθεωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη ικανοποίηση εξέφρασε και ο Lucas Silva, συντονιστής έρευνας στο Senai Cimatec. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνεργασία «μια νέα κατεύθυνση στην ανάπτυξη της ρομποτικής», με δυνατότητες που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδιανόητες.

Ο τομέας της υπεράκτιας ενέργειας είναι εκείνος που αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο από την καινοτομία. Σήμερα, οι επιθεωρήσεις των υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων απαιτούν μεγάλα πλοία, εξειδικευμένες ομάδες δυτών και υψηλότατο κόστος, χωρίς να λείπουν και οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένα ευέλικτο και ελαφρύ ρομποτικό σύστημα, που μπορεί να λειτουργήσει με μικρότερα σκάφη, υπόσχεται δραστική μείωση εκπομπών και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Η παρουσίαση του «ρομπότ-πλοκαμιού» έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο UK Robotics Expo, όπου αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της βιομηχανίας.

