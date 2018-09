Rootless Launcher: Διαθέσιμος και πάλι στο Google Play για την εμπειρία χρήσης των Pixel smartphones

Λίγες ημέρες μετά το λανσάρισμα του Rootless Pixel Launcher στο κατάστημα Google Play, η εταιρεία απέσυρε την εφαρμογή επειδή ερχόταν σε αντίθεση με τους Όρους και Προϋποθέσεις επειδή απαιτούσε και την εγκατάσταση του Rootless Pixel Bridge για να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Google Now Feed και το At a Glance. Αυτό το πακέτο προκαλούσε το πρόβλημα επειδή ωθούσε τους χρήστες στην εγκατάσταση άλλης εφαρμογής και έτσι αναγκάστηκαν να την αποσύρουν.

