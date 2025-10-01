Ρωσία: Ο Putin προωθεί τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα κλειστού κύκλου καυσίμου

Η Μόσχα φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην πυρηνική ενέργεια με την υλοποίηση ενός αντιδραστήρα που υπόσχεται να επαναχρησιμοποιεί έως και το 95% του καυσίμου, μειώνοντας δραστικά τα πυρηνικά απόβλητα και απαντώντας στις ανησυχίες για εξάντληση των αποθεμάτων ουρανίου. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Vladimir Putin στο Moscow Global Atomic Forum, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων όπως ο Rafael Grossi, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Σύμφωνα με τον Putin, το πρόγραμμα Proryv (που σημαίνει «πρόοδος» στα ρωσικά) συνιστά το πρώτο ολοκληρωμένο πυρηνικό σύστημα κλειστού κύκλου καυσίμου παγκοσμίως. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο BREST-OD-300, ένας αντιδραστήρας που ψύχεται ταχύτατα με μόλυβδο, ο οποίος κατασκευάζεται στην πόλη Seversk, στη Σιβηρία. Δίπλα στον αντιδραστήρα θα ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις για την ανακατασκευή και επεξεργασία του καυσίμου, συγκροτώντας έτσι ένα πλήρως ενσωματωμένο σύμπλεγμα.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση μολύβδου αντί για νερό ως ψυκτικό μέσο. Ο BREST-OD-300 θα χρησιμοποιεί καύσιμο ουρανίου-πλουτωνίου σε μορφή νιτριδίου, σχεδιασμένο να λειτουργεί σε αρμονία με τις μονάδες επανεπεξεργασίας ώστε το καύσιμο να «κλείνει τον κύκλο» μέσα στον ίδιο χώρο.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το νέο σύστημα θα επιτρέπει την ανάκτηση έως και του 95% του χρησιμοποιημένου καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 3–5% θα παραμένει ως υψηλά ραδιενεργό απόβλητο, κυρίως προϊόντα σχάσης και μικρές ποσότητες ακτινιδίων. Η τεχνική αυτή θεωρείται εφικτή, καθώς ήδη σε εξωτερικές διαδικασίες επανεπεξεργασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, μεγάλο μέρος του καυσίμου ανακτάται. Ωστόσο, η ρωσική προσέγγιση είναι η πρώτη που συνδυάζει σε ενιαίο συγκρότημα αντιδραστήρα και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Η επανεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων δεν αποτελεί καινούρια ιδέα. Γαλλία, Ρωσία και σύντομα η Ιαπωνία με το εργοστάσιο Rokkasho επενδύουν σε τέτοιες λύσεις. Η διαφορά είναι ότι το ρωσικό εγχείρημα προσφέρει ένα αυτάρκες σύστημα, που δεν θα εξαρτάται από εξωτερικά δίκτυα ανακύκλωσης. Αν η Ρωσία καταφέρει να παραδώσει το έργο μέχρι το 2030, θα έχει στα χέρια της το πρώτο πλήρως λειτουργικό συγκρότημα αυτού του τύπου, κάτι που θα μπορούσε να της δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους.

Παράλληλα, για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, η χώρα δημιούργησε το MBIR International Research Center στο Dimitrovgrad, προσκαλώντας επιστήμονες από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτήν που ο Putin χαρακτηρίζει «νέα εποχή στην πυρηνική ενέργεια».

Ο Ρώσος πρόεδρος στηρίζει το εγχείρημά του σε εκτιμήσεις για μελλοντική έλλειψη ουρανίου. Αναφέρθηκε σε στοιχεία του ΟΟΣΑ που μιλούν για πιθανή εξάντληση των διαθέσιμων πόρων γύρω στο 2090 ή και νωρίτερα, από τη δεκαετία του 2060. Παρόλα αυτά, η IAEA μέσω της λεγόμενης «Κόκκινης Βίβλου» δεν προβλέπει άμεση εξάντληση, αλλά αυξημένη ζήτηση που θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στην προσφορά μετά το 2080, εάν δεν γίνουν επενδύσεις σε νέες εξορύξεις.

Η Μόσχα, ωστόσο, φαίνεται να προσεγγίζει το θέμα στρατηγικά: με το κλείσιμο του κύκλου καυσίμου, θα μειώσει την εξάρτησή της από τις πρώτες ύλες, ενώ θα περιορίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυρηνικοί σταθμοί: τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η πρωτοβουλία του Putin παρουσιάζεται όχι μόνο ως τεχνολογικό άλμα, αλλά και ως μήνυμα ισχύος. Σε έναν κόσμο που αναζητά πιο καθαρές και βιώσιμες μορφές ενέργειας, η Ρωσία επιδιώκει να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της πυρηνικής τεχνολογίας. Αν το σχέδιο ευοδωθεί, η χώρα θα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, προσφέροντας ένα μοντέλο πυρηνικής ενέργειας πιο αυτάρκες και πιο ανθεκτικό σε γεωπολιτικές ή πρώτες ύλες κρίσεις.

Το κατά πόσο η Ρωσία θα καταφέρει να παραδώσει τον BREST-OD-300 και το συγκρότημα του Seversk εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Αν όμως οι εξαγγελίες γίνουν πράξη, θα πρόκειται για μια καμπή στην ιστορία της πυρηνικής ενέργειας, με επιπτώσεις που θα ξεπεράσουν τα όρια της χώρας.

