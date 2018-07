Το πρώτο Android Go smartphone της Samsung σε hands-on φωτογραφίες

Όπως βλέπετε από τις εικόνες, υπάρχουν κανονικά οι εφαρμογές Go της Google (Gmail, Maps, Files, Assistant κλπ.), ειδικά βελτιστοποιημένες για να καταναλώνουν λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, μνήμη RAM και επεξεργαστική ισχύ έτσι ώστε να τις “σηκώνουν” άνετα συσκευές με πολύ entry-level χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, είναι εμφανές ότι η Samsung έχει πραγματοποιήσει τις δικές της τροποποιήσεις, κάτι που δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε σε Android Go smartphone (αν και η Google δεν έχει απαγορέψει τη δυνατότητα επέμβασης).

This entry was posted in Android Samsung . Bookmark the permalink