Samsung Galaxy S10: Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τελικά 5 μοντέλα;

Αρχίζει να συμπληρώνετα το puzzle των τεχνικών χαρακτηριστικών για τη σειρά Samsung Galaxy S10, καθώς η εταιρεία πήρε πιστοποίηση για τη μπαταρία του Samsung Galaxy S10 Lite στην Κορέα και από εκεί μαθαίνουμε τη χωρητικότητα της. Παράλληλα, όμως, έρχονται και πληροφορίες για τις μπαταρίες των άλλων δύο μοντέλων ή μήπως να υπολογίζουμε σε άλλα τέσσερα;

Εκτός από τα τρία βασικά μοντέλα με κωδικές ονομασίες Beyond 0, Beyond 1 και Beyond 2, είμαστε 100% σίγουροι για ένα 5G μοντέλο (Beyond X) και τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος και για ακόμη ένα 5G μοντέλο με κωδική ονομασία Beyond Bolt. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα αν θα πρέπει να θεωρηθούν δύο ξεχωριστά μοντέλα ή αν απλά θα είναι οι 5G εκδόσεις των Galaxy S10 και Galaxy S10+, αλλά κρατάμε και αυτό το στοιχείο.

Για να επανέλθουμε στις μπαταρίες, το Samsung Galaxy S10 Lite έλαβε πιστοποίηση για μπαταρία χωρητικότητας 3100mAh, επομένως, θα είναι μεγαλύτερη κατά 100mAh από αυτήν του Samsung Galaxy S9 παρά το γεγονός ότι αναμένεται πιο συμμαζεμένο στο μέγεθος του. Για το Galaxy S10 έχει ακουστεί μπαταρία 3500mAh και για το Galaxy S10+ χωρητικότητα 4000mAh αν όχι μεγαλύτερη.

Τι περιμένουμε να δούμε

Samsung Galaxy S10 Lite με flat οθόνη 5.8'' FHD+, dual κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €700

με flat οθόνη 5.8'' FHD+, dual κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €700 Samsung Galaxy S10 Edge με κυρτή οθόνη 6.1'' QHD+, τριπλή κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €950

με κυρτή οθόνη 6.1'' QHD+, τριπλή κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €950 Samsung Galaxy S10 Plus με κυρτή οθόνη 6.4'' QHD+, τριπλή κάμερα, διπλή εμπρόσθια κάμεραα και τιμή κοντά στα €1250

με κυρτή οθόνη 6.4'' QHD+, τριπλή κάμερα, διπλή εμπρόσθια κάμεραα και τιμή κοντά στα €1250 Samsung Galaxy S10 5G με κυρτή οθόνη 6.7'' QHD+, τριπλή ή τετραπλή κάμερα, διπλή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €1500

Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακούγονται όλο αυτό το διάστημα (και κάποια έχουν επιβεβαιωθεί) μπορούμε να σημειώσουμε επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 855 ή Samsung Exynos 9820 (ανάλογα με τη χώρα), 6GB έως 12GB μνήμη RAM, 128GB έως 512GB αποθηκευτικό χώρο, in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (σε όλα εκτός από το Lite), WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, NFC, 4G LTE και λειτουργικό σύστημα Android 9.0 Pie με One UI, καθώς και λειτουργία PowerShare για ασύρματη φόρτιση άλλων συσκευών.

[via]

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google