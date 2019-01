Samsung Galaxy S10: Αυτό είναι το standard μοντέλο σύμφωνα με τον Evan Blass

Για να το δημοσιεύει ο Evan Blass, τότε μπορούμε να είμαστε 99% βέβαιοι ότι αυτή θα είναι η εμφάνιση του Samsung Galaxy S10. Ο περίφημος leakster ανήρτησε πριν από λίγη ώρα την εικόνα που βλέπετε με λεζάντα Samsung Galaxy S10 "Beyond 1" και ουσιαστικά αναφέρεται στην standard έκδοση της φετινής οικογένειας, καθώς το Samsung Galaxy S10 Lite έχει κωδική ονομασία "Beyond O" και το Samsung Galaxy S10+ το "Beyond 2".

Από την εικόνα διακρίνουμε ότι η συσκευή βρίσκεται μέσα σε προστατευτική θήκη και φυσικά είναι ξεκάθαρη η θέση της οπής στην επάνω δεξιά γωνία, αλλά και το σχετικά μικρό κάτω bezel (chin). Τα περιθώρια αριστερά και δεξιά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μικρά, όπως επίσης και το γεγονός ότι το panel είναι αμφίκυρτο.

Στα σχόλια κάτω από το tweet του, ο Evan Blass αναφέρει ότι θα μπορεί να φορτίζει ασύρματα άλλες συσκευές όπως smartwatches και ακουστικά, αλλά δεν αποκαλύπτει κάτι άλλο.

Τι περιμένουμε να δούμε

Samsung Galaxy S10 Lite με flat οθόνη 5.8'' FHD+, dual κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €700

Samsung Galaxy S10 Edge με κυρτή οθόνη 6.1'' QHD+, τριπλή κάμερα, μονή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €950

Samsung Galaxy S10 Plus με κυρτή οθόνη 6.4'' QHD+, τριπλή κάμερα, διπλή εμπρόσθια κάμεραα και τιμή κοντά στα €1250

Samsung Galaxy S10 5G με κυρτή οθόνη 6.7'' QHD+, τριπλή ή τετραπλή κάμερα, διπλή εμπρόσθια κάμερα και τιμή κοντά στα €1500

Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακούγονται όλο αυτό το διάστημα (και κάποια έχουν επιβεβαιωθεί) μπορούμε να σημειώσουμε επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 855 ή Samsung Exynos 9820 (ανάλογα με τη χώρα), 6GB έως 12GB μνήμη RAM, 128GB έως 512GB αποθηκευτικό χώρο, in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (σε όλα εκτός από το Lite), WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, NFC, 4G LTE και λειτουργικό σύστημα Android 9.0 Pie με One UI, καθώς και λειτουργία PowerShare για ασύρματη φόρτιση άλλων συσκευών.

