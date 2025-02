Samsung Galaxy S25 Review: Αν δουλεύει, μην το αλλάζεις...

Όπως κάθε χρόνο με το ξεκίνημα της χρονιάς, η Samsung ανακοίνωσε τα νέα Samsung Galaxy S25 και S25+ και μας τα έστειλε για review. Η σειρά S είναι παραδοσιακά η flagship σειρά της Samsung, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό πακέτο επιδόσεων, κάμερας, αναβαθμίσεων, αλλά πλέον και UI, που παλιά αποτελούσε σημείο τριβής για τους χρήστες, αλλά με τις τελευταίες εκδόσεις One UI 6 και 7, έχει κάνει αλματώδη πρόοδο.

Έχοντας αυτές τις βελτιώσεις κατά νου, ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό το review. Προσοχή όμως: Αν, ενώ το διαβάζετε, νιώσετε κάποιο deja vu, δε φταίμε εμείς! Στην πραγματικότητα οι διαφορές με το S24 είναι ελάχιστες, ενώ παράλληλα η μοναδική διαφορά από το S25+ είναι στην ελαφρώς μικρότερη οθόνη και μπαταρία, οπότε πολλά από τα υπόλοιπα specs και features είναι ολόιδια.

Σχεδιασμός

Ξεκινάμε την περιήγηση στο hardware του κινητού από το πίσω μέρος, όπου τα 3 ξεχωριστά “νησιά” κάμερας εξακολουθούν να “αναδύονται” από το γυαλί, ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει η Samsung με τη σχεδιαστική της φιλοσοφία τα τελευταία χρόνια. Στα πλάγια, το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, και εντελώς επίπεδο, που του δίνει μεν μια premium αίσθηση, αλλά το κάνει λίγο πιο δύσκολο να το σηκώσεις από μια φλατ επιφάνεια.

Μιλώντας για φλατ επιφάνειες, οι κάμερες προεξέχουν αρκετά, με αποτέλεσμα το κινητό να κουνιέται αν το χειρίζεσαι πχ πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ όπως γράψαμε στο review του S25+, τα νέα “δαχτυλίδια” γύρω από τις κάμερες προβλέπεται στο μέλλον να γεμίζουν σκόνες, και επίσης είναι αρκετά “κοφτερά” στην αφή, χωρίς όμως να έχουν κάποια πρακτική χρησιμότητα, πέραν του εμφανισιακού κομματιού, το οποίο όμως δε θα το εκτιμήσουν το ίδιο όλοι.

Το πίσω γυαλί, όπως και το αλουμινένιο πλαίσιο είναι matte, χωρίς αντανακλάσεις, και κάνουν καλή δουλειά στο να απωθούν τις δαχτυλιές, και να έχουν ωραία premium αίσθηση στο χέρι.

Στα δεξιά βρίσκουμε τα κουμπιά της έντασης και του κλειδώματος, στο κάτω μέρος είναι η USB-C, το μικρόφωνο και η υποδοχή για την κάρτα SIM, ενώ στο πάνω υπάρχει ένα ακόμα μικρόφωνο. Τέλος, η πιστοποίηση IP68 παραμένει και φέτος, οπότε δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε αν πέσει λίγο νερό στο κινητό.

Οι διαστάσεις και το βάρος του κινητού είναι ελάχιστα αλλαγμένες σε σχέση με το περσινό μοντέλο: 0,4 χιλιοστά λεπτότερο, και 5 γραμμάρια ελαφρύτερο, δηλαδή αμελητέες διαφορές.

Οθόνη

Η οθόνη παραμένει μια Dynamic AMOLED 2X, στις 6,2 ίντσες, με αναλογία διαστάσεων 19,5:9. Η Samsung χρησιμοποιεί και σε αυτό το μοντέλο τη δική της λύση για το LTPO, ονόματι HOP (hybrid oxide and polycrystalline silicon) για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, και για την οποία γράψαμε στο review του S25+.

Η φωτεινότητα μπορεί να φτάσει έως και τα 2600 nits, καθιστώντας εύκολη τη θέαση ακόμα και τις πιο φωτεινές μέρες. Παράλληλα, μπορεί να φτάσει και πολύ χαμηλά nits, για ξεκούραστη θέαση πχ το βράδυ στο κρεβάτι, ειδικά αν ενεργοποιήσετε την επιλογή του Extra Dim.

Τέλος τα 120 Hz ρυθμού ανανέωσης κάνουν τη διαφορά στην ομαλή αίσθηση του κινητού, και είναι και καλό selling point, μιας και τα “απλά” iPhone έχουν μείνει πίσω, στα μόλις 60 Hz.

Hardware - Απόδοση

Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς S, η Samsung φέτος ενσωματώνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ τον Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, αντίθετα με πέρσι που οι μισές χώρες πήραν Snapdragon, και οι άλλες μισές -μεταξύ της οποίας και η Ελλάδα- τον υποδεέστερο Exynos 2400. Σε όλη τη διάρκεια χρήσης μου, δεν παρατήρησα καμιά αργοπορία ή lag, και ο επεξεργαστής έκανε αποτελεσματικά τη δουλειά του, χωρίς να είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστώ ενεργά, που είναι και το ζητούμενο.

Η Samsung έχει επίσης τοποθετήσει μεγαλύτερο vapor chamber, για να χειριστεί καλύτερα τις αυξημένες θερμοκρασίες του επεξεργαστή, και από την εμπειρία μου, ακόμα και κατά το πρώτο σετάρισμα, όταν έπρεπε να περάσει όλες τις εφαρμογές, ή ενόσω έπαιζα απαιτητικά παιχνίδια, ποτέ το κινητό δεν ανέβασε άβολες θερμοκρασίες, ή δε χρειαστηκε να ρίξει τα frames για να μην υπερθερμανθεί.

Η RAM είναι φέτος 12 GB και στο απλό μοντέλο (πέρσι ήταν 8), μιας και το περισσότερο AI χρειάζεται και περισσότερη RAM. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινάει από 128GB.

Η μπαταρία επίσης παραμένει ίδια με πέρσι, στα 4000 mAh. Τα παράπονά μας τα εκφράσαμε και στο review του S25+, αλλά συνοπτικά, υπάρχει, όπως μας έχουν αποδείξει τα κινέζικα brands, τεράστιο περιθώριο βελτίωσης στη χωρητικότητα της μπαταρίας, και κυρίως στην ταχύτητα φόρτισης η οποία είναι ανεπίτρεπτη: 25W σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή νούμερο μικρότερο από το προηγούμενο κινητό μου, το Note10+, που πιανει 45W.

Τα ηχεία της συσκευής είναι πολύ δυνατά και με ισορροπία στερεοφωνικά: το “ακουστικό” στο πάνω μέρος της συσκευής παίζει με την ίδια ένταση με το ηχείο στο κάτω μέρος, το οποίο δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα συμβεί. Οι κλήσεις με άφησαν ευχαριστημένο, και από πλευράς μικροφώνου, και από πλευράς σήματος και κεραιών.

Κάμερες

Όπως και άλλα μέρη του κινητού, οι κάμερες είναι ίδιες με αυτές του περσινού μοντέλου. Ξεκινώντας από μπροστά, η Selfie κάμερα είναι στα 12 megapixel, ενώ πίσω έχουμε 3 κάμερες: 50 megapixel για την κύρια κάμερα, 12 MP για την Ultrawide (με γωνιακό εύρος 120˚), και 10MP για την 3x Telephoto, που σου δίνει τη δυνατότητα να ζουμάρεις έως και 30x με ψηφιακό βέβαια zoom. Ο κύριος φακός και ο telephoto έχουν επίσης OIS για καλύτερη σταθεροποίηση.

Φυσικά πέρα από το hardware, σημαντικότατο ρόλο παίζει το software στην πραγματική ποιότητα μιας φωτογραφίας, και η Samsung έχει για άλλη μια χρονιά χρησιμοποιήσει μια πληθώρα τεχνολογιών, για να εξάγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τους φακούς της. Κατά συνέπεια οι φωτογραφίες που βγάζει, ειδικά με τον main φακό, είναι εξαιρετικές, με καλή λεπτομέρεια, δυνατό HDR ακόμα και σε κόντρα φως και αντίξοες συνθήκες, και κυρίως αρκετά γρήγορη λήψη, μειώνοντας έτσι (αλλά όχι εξαλείφωντας) ένα χρόνιο πρόβλημα των καμερών της Samsung.

Αν είχα κάποια κριτική, θα ήταν πως όταν αρχίσεις να ζουμάρεις, και ειδικά όταν ξεπεράσεις το 3x που είναι το native zoom της telephoto κάμερας, η ποιότητα αρχίζει και πέφτει, ενώ για να εμφανίζει λεπτομέρειες, η συσκευή ανεβάζει υπερβολικά το sharpness, με ένα μέτριο αποτέλεσμα που θυμίζει…ελαιογραφία. Φυσικά όταν ξεπεράσεις το 10x zoom, η φωτογραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα, γιατί πλέον είναι σαν μια μουτζούρα, αλλά ίσως σου χρησιμέψει για να διαβάσεις μια ταμπέλα από απόσταση!

Επίσης, ως κλασσική Samsung, τα χρώματα είναι εντονότερα της πραγματικότητας, καθώς όπως φαίνεται ο περισσότερος κόσμος προτιμά το ζωηρό χρώμα έναντι του ρεαλιστικού.

Όσον αφορά το ίδιο το app και το UI της κάμερας, παρατηρούμε αλλαγές και αναβαθμίσεις που αξίζει να αναφερθούν. Το άνοιγμα της εφαρμογής της κάμερας είναι γρήγορο και ειδικά σε συνδυασμό με το αισθητά μικρότερο lag όταν τραβάς τη φωτό, βοηθάει στο να απαθανατίσεις κάτι που με κινητό προηγούμενης γενιάς δε θα το προλάβαινες, ή θα έβγαινε κουνημένο. Αρκετές επιλογές έχουν μεταφερθεί στο κάτω μέρος της οθόνης, βοηθώντας έτσι τη χρηση με το ένα χέρι, ενώ κάποια από τα modes έχουν αναδιοργανωθεί για ευκολότερη πρόσβαση.

Τις μεγαλύτερες βελτιώσεις τις εντοπίζω στη λειτουργία Βίντεο. Αρχικά οι εναλλαγές μεταξύ των καμερών είναι πιο ομαλές από πέρσι, με λιγότερο αισθητή τη μετάβαση από κάμερα σε κάμερα. Η καλύτερη κατ’ εμέ προσθήκη είναι ένα slider για ομαλό ζουμ με ταχύτητα που επιλέγεις εσύ. Όσο δηλαδή πιο δεξιά τραβάς το δαχτυλό σου, τόσο πιο γρήγορα ζουμάρει. Είναι μια επιλογή που έλειπε, και επιτρέπει πολύ πιο ομαλά ζουμαρίσματα, σε σχέση με το να πατάς τις προεπιλεγμένες επιλογές καμερών, ή να ζουμάρεις με δύο δάχτυλα.

Παραμένοντας στο θέμα του Zoom, μια πολύ χρήσιμη προσθήκη είναι στη λειτουργία Πορτραίτου, που πλέον σου επιτρέπει να επιλέξεις μια ενδιάμεση τιμή Zoom, (πχ 1,6x zoom) αντί να σε περιορίζει στις προκαθορισμένες επιλογές του 1x, 2x και 3x.

Τα φίλτρα της κάμερας έχουν αναβαθμιστεί, με διάφορα sliders, για τη ζωηρότητα των χρωμάτων, τον κορεσμό, την αντίθεση, κ.ο.κ., και κατα συνέπεια ανταγωνίζονται ευθέως τα αναβαθμισμένα Photographic Styles του iPhone.

Τέλος, και σαν…πρώτη γεύση για τον τομέα του ΑΙ, που ακολουθεί παρακάτω, μια νέα προσθήκη στη Gallery του κινητού είναι η δυνατότητα σβησίματος ήχων από τα βίντεο με χρήση ΑΙ. Στις δοκιμές μου λειτούργησε αρκετά καλά να σιγεί τους υπόλοιπους ήχους, και να κρατάει τη φωνή μου, η οποία όμως μετά ακουγόταν λίγο τεχνητή και λίγο παραμορφωμένη. Σε αυτή του τη μορφή δεν θα το χρησιμοποιούσα ακόμα για σοβαρό video editing, αλλά για κάποιο Instagram stroy, είναι υπεραρκετό.

Photo Gallery

UI & AI

Τώρα μπαίνουμε στο ζουμί του θέματος! Ξεκινώντας με μια διευκρίνηση: Αρχικά σκόπευα να έχω διαφορετικά sections για το UI του κινητου και τις ΑΙ δυνατότητές του. Στην πορεία όμως, και καθώς το χρησιμοποιούσα, κατάλαβα πως σχεδόν κάθε σημείο του λογισμικού, είναι πασπαλισμένο με λίγο AI, οπότε δε θα είχε νόημα να τα έχω ξεχωριστά.

Το S25 λοιπόν έρχεται με Android 15, και φυσικά με το One UI της Samsung “καρφωμένο” από πάνω, πλέον στην έκδοση One UI 7. Η πρώτη μας παρατήρηση αφορά…ένα χέρι μπογιά που πέρασαν σε διάφορα σημεία του λογισμικού, με νέα εικονίδια, πιο στρογγυλεμένα περιγράμματα, κ.α., ενώ η δεύτερη αφορά την σελίδα των εφαρμογών, η οποία μπορεί είτε να ταξινομηθεί χειροκίνητα, και να είναι, όπως πάντα, σπασμένη σε πολλαπλές σελίδες, είτε, αν την ταξινομήσεις αλφαβητικά, μια λίστα που μπορείς να σκρολλάρεις κάθετα.

Πέραν αυτών, η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο πάνελ των ειδοποιήσεων, που πλέον είναι σπασμένο σε 2 μέρη: Σύρε το δάχτυλο από την πάνω αριστερά μεριά του κινητού προς τα κάτω, για να βρεις τις ειδοποιήσεις σου, και από την πάνω δεξιά μεριά για να βρεις τις Γρήγορες Ρυθμίσεις, όπως πχ το WiFi και το Bluetooth. Αν αυτό σου θυμίζει κάτι, δεν κάνεις λάθος: Όπως φαίνεται, η Samsung κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους χρήστες iPhone να χρησιμοποιούν τα κινητά της, και να πλοηγούνται εύκολα. Ακόμα και το animation με το οποίο εμφανίζονται οι Γρήγορες Ρυθμίσεις, είναι σχεδόν ολόιδιο με τα iPhone. Φυσικά, και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πολύ στην Samsung, σου δίνεται η δυνατότητα να τα “ενώσεις” ώστε να είναι ακριβώς όπως τα έχεις συνηθίσει στο παλιό σου κινητό. Προσωπικά, όσο κι αν προσπάθησα, η δύναμη της συνήθειας υπερνίκησε, και χρησιμοποιώ το “ενωμένο” πάνελ.

Μιλώντας για…έμπνευση από iPhone, πλέον πολλές εφαρμογές της Samsung, όπως πχ το Χρονόμετρο, ή το Music Player, εμφανίζονται και στην μπάρα των ενημερώσεων, και όταν τις πατήσεις εμφανίζουν ένα UI που θυμίζει αρκετά τα Live Activities, δηλαδή τις τρέχουσες πληροφορίες που εμφανίζονται στο Dynamic Island του iPhone. Μαλιστα αυτές οι εφαρμογές εμφανίζονται και στην Οθόνη Κλειδώματος, για να μπορείς να δεις την πρόοδο τους χωρίς να ξεκλειδώσεις το κινητό. Είναι μια αρκετά χρήσιμη λειτουργία, και ανυπομονώ να ενσωματωθούν κι άλλες εφαρμογές, ώστε να δω live πόσο απέχει πχ το Uber μου, ή ποιο είναι το σκορ της ομάδας μου αυτή την στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξω κάποια εφαρμογή.

Εκεί, στην οθόνη κλειδώματος βρίσκουμε και το Now Brief, μια AI σύνοψη της ημέρας σου, που αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί εμφανίζεται συνοπτικά περιεχόμενο όπως ο Καιρός, πιθανά ραντεβού στο Ημερολόγιό σου, Νέα, ακόμα και ενημερώσεις για την κίνηση που θα βρεις για να πας σπίτι. Προσωπικά μου θύμισε αρκετά το…αρχαίο πλέον Google Now, αν και στην τωρινή μορφή του είναι λίγο άδειο, οπότε περιμένω να δω τι συνεργασίες θα υπάρξουν με εφαρμογές τρίτων, για να εμπλουτιστεί με έξτρα περιεχόμενο. Φυσικά το Now Brief μπορεί να εμφανιστεί και με Widget στην Αρχική σας Οθόνη.

Η χρήση AI στο UI είναι εμφανέστερη απο οπουδήποτε αλλού κατά την Αναζήτηση στην σελίδα των Ρυθμίσεων. Όπως βλέπετε και στα παρακάτω screenshots, μπορεί κανείς πλέον να βρει μια ρύθμιση γράφοντας στο κινητό με φυσικό τρόπο, φράσεις όπως “the screen is too dim” ή “I want to block a number” και το κινητό να ανασύρει τα πιο σχετικά αποτελέσματα. Θα έλεγα πως αυτό είναι σωτήριο για εσάς που οι γονείς σας τα χάνουν με τις -άπειρες, για να είμαστε ειλικρινείς- ρυθμίσεις στο κινητό τους, αλλά δυστυχώς λειτουργεί μόνο στα αγγλικά, τουλάχιστον για την ώρα.

Στις Ρυθμίσεις θα βρείτε επίσης μια πλήρη λίστα των “Βοηθών” AI, όπως και την επιλογή αυτά τα δεδομένα να επεξεργάζονται μόνο στην συσκευή, και να μην αποστέλλονται στους servers της Samsung. Οι επιλογές είναι πραγματικά ατελείωτες, με τη χρησιμότητά τους να κυμαίνεται από ελάχιστη (π.χ. Τα σκίτσα και τα πορτραίτα που παράγει ο “Βοηθός Σχεδιάσης, που είναι πολύ βασικά και δε φτάνουν σε καμία περίπτωση τις δυνατότητες των dedicated AI portrait apps) έως αρκετή ( π.χ. ο “Βοηθός Περιήγησης” μέσα στον Samsung Browser παρέχει εξαιρετικές συνόψεις για μεγάλα άρθρα, και μου έχει σώσει πολύτιμο χρόνο για να κρίνω αν αξίζει να διαβάσω το πλήρες άρθρο ή όχι.) Σχεδόν καμία από αυτές τις δυνατότητες, όπως πχ η καταγραφή και μετέπειτα η σύνοψη των τηλεφωνικών σας κλήσεων, δεν είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, που τις καθιστά σχετικά άχρηστες για το ελληνικό κοινό, ενώ κάποιες άλλες, όπως τα Εργαλεία Γραφής, για να αλλάζετε τον τόνο της γραφής σας απαιτούν τη χρήση Samsung Keyboard, και όχι εναλλακτικών πληκτρολογίων, όπως το Gboard της Google. Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου ενσωμάτωση AI, έχει γίνει στις Σημειώσεις, με λειτουργίες όπως Αυτόματη μορφοποίηση κειμένου, με προσθήκη επικεφαλίδων, κουκίδων και παραγράφων, μετάφρασης και ορθογραφικού ελέγχου, και άλλα.

Σημαντική είναι επίσης η νέα συνεργασία του AI βοηθού της Google, δηλαδή του Gemini, με τις ενσωματωμένες εφαρμογές της Samsung. Όπως βλέπετε και στο screenshot, ζήτησα από το Gemini να μου βρει πότε παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, και να το προσθέσει στο ημερολόγιό μου, μία ενέργεια που κανονικά θα ήθελε από πλευράς μου τουλαχιστον 2 κινήσεις (αναζήτηση του επόμενου ματς, προσθήκη νέου event στο ημερολόγιο) και που πραγματοποιήθηκε πολύ εύκολα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αυτές οι αλληλουχίες ενεργειών είναι το σημείο που προβλέπω να λάμψει περισσότερο το AI, καθώς εκεί μπορεί να σου γλυτώσει τον περισσότερο χρόνο, και να λειτουργήσει ως πραγματικός assistant.

Πέραν αυτών, οι AI δυνατότητες που ξεκίνησαν με το S24 Ultra, όπως το Circle to Search, έχουν μεταφερθεί και εδώ, και παραμένουν αρκετά χρήσιμες για αναζήτηση εικόνων, ή επιλογή κειμένου για αντιγραφή. Μια μικρή αναβάθμιση παρατηρούμε και στο πρώην Smart Select, το οποίο έχει (φυσικά!) μετονομαστεί σε AI Select, και το ενεργοποιείς είτε από το edge panel, είτε εμφανίζεται όταν τραβάς κάποιο screenshot. Εκεί παρέχει εξυπνότερες προτάσεις όταν επιλέγεις κείμενο ή φωτογραφίες στην οθόνη σου, όπως στο παράδειγμα παρακάτω:

Επίλογος

Είναι τελικά το Galaxy S25, μια απ τα ίδια; Η απάντηση είναι…ναι μεν, αλλά! Όσοι έχετε συσκευή από την αμέσως προηγούμενη γενιά, δεν χάνετε και τίποτα τρομερό, καθώς σχεδόν όλα τα AI-κόλπα θα έρθουν και στα δικά σας κινητά μέσω αναβαθμίσεων στο λογισμικό, ενώ υπάρχει στον ορίζοντα και η επερχόμενη χρέωση για αυτά τα features, σύμφωνα με τα ψιλά γράμματα της Samsung, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Για όλους τους άλλους όμως, αποτελεί πολύ δυνατή Android επιλογή, με ένα πλήρες πακέτο top οθόνης, κάμερας, επεξεργαστή, λογισμικού και future proofing (μη ξεχνάμε την υπόσχεση για 7 χρόνια software updates), που δύσκολα νικιέται, με εξαίρεση φυσικά το υπερόπλο S25 Ultra, αλλά εκεί αλλάζει η πίστα. Για εμένα, αυτά είναι το κινητό που θα προτείνω σε όσους θέλουν ένα κινητό που να είναι καλό σε όλα, αλλά δε χρειάζονται το overkill του Ultra.