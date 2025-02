Samsung Galaxy S25+ review: Μια απ τα ίδια…ή μήπως όχι;

Θυμάστε όταν υπήρχε μόνο ένα μοντέλο Galaxy S, και εξ’ ορισμού ήταν η ναυαρχίδα; Αυτές ήταν εποχές. Τώρα, με τη Samsung να βάζει την καλύτερη τεχνολογία της στα Ultra μοντέλα, τα “κανονικά” Galaxy S25, και S25+ μοιάζουν περισσότερο με…κομπάρσους παρά με πρωταγωνιστές. Ταυτόχρονα, οι διαφορές με τα περσινά μοντέλα S24 και S24+ είναι λιγότερες από ποτέ. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό μιας και τα περσινά μοντέλα έχουν αναγνωριστεί ως μια από τις καλύτερες γενιές S, αλλά εγείρει το ερώτημα: αξίζει πραγματικά να αλλάξει κανείς στην σειρά S25 ή η προηγούμενη γενιά είναι καλύτερο value for money?

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τί έχει αλλάξει, τί έχει βελτιωθεί, αλλά και τί έχει παραμείνει ίδιο σε σχέση με τα περσινά μοντέλα για να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα. Σε αυτό το review θα εστιάσουμε στο μεγαλύτερο “αδερφάκι” από τα 2, δηλαδή το S25+, ενώ σας έχουμε ήδη παρουσιάσει το αναλυτικό review για το “απλό” S25, για να σας δώσουμε μια πιο πλήρη εικόνα.

Σχεδιασμός

Το design της συσκευής είναι σχεδόν ίδιο με το περσινό (και προπέρσινο…). Αυτό που ξεχώρισα φέτος είναι το εκπληκτικό βαθύ μπλε, navy χρώμα στο S25+ που μας έστειλαν, το οποίο μαγνητίζει τα βλέμματα καθώς το γυαλί διαχέει το φως, και είναι όντως σαν να κοιτάς μια βαθιά θάλασσα από πλοίο. Το γυαλί είναι ματ, με μια απαλή αίσθηση στο χέρι, ενώ προσπαθεί και γενικώς καταφέρνει να απωθεί τις δαχτυλιές. Το αλουμινένιο πλαίσιο ακολουθεί το χρώμα της συσκευής, ενώ είναι τελείως επίπεδο σε όλες τις πλευρές. Είναι και αυτό ματ, που προσωπικά το προτιμώ από το να βλέπω αντανακλάσεις και δαχτυλιές όπως σε παλαιότερα μοντέλα. Γενικώς το κινητό είναι απόλαυση στο χέρι, και δεν κουράζει καθόλου.

Στο πίσω μέρος η Samsung παραμένει στην ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία που έχει καθιερώσει εδώ και μερικά χρόνια, με 3 ξεχωριστά “νησιά” κάμερας να ξεπροβάλλουν από το γυαλί, σχεδιασμός που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, που τοποθετούν μαζί τις κάμερες σε ένα σημείο. Η κριτική μου για αυτή την επιλογή είναι οτι όταν ακουμπάς το κινητό σε ένα τραπέζι (αν είσαι αρκετά θαρραλέος και δεν το έχεις σε θήκη), κουνιέται πέρα δώθε όταν σκρολλάρεις ή πληκτρολογείς, και προτιμώ απείρως το ενιαίο bumper που έχουν τα Pixel και που διατρέχει όλο το πλάτος του κινητού.

undefined

Όλα τα κουμπιά βρίσκονται σε ορθολογικές θέσεις στα δεξιά της συσκευής, με την αριστερή πλευρά να είναι άδεια. Τα κουμπιά έχουν ωραία αίσθηση στο πάτημα, είναι crisp όπως λέμε! Στο κάτω μέρος είναι η USB-C, το μικρόφωνο και η υποδοχή για την κάρτα SIM, ενώ στο πάνω υπάρχει ένα ακόμα μικρόφωνο. Φυσικά η πιστοποίηση IP68 για προστασία από νερό και σκόνες είναι και φέτος εδώ.

Όσον αφορά διαφορές που εντοπίσαμε με το μικροσκόπιο σε σχέση με πέρσι; Λοιπόν: το S25+ είναι ελάχιστα μικρότερο και λεπτότερο από το S24+, αλλά μιλάμε για διαφορές της τάξεως των δεκάτων των χιλιοστών (ίσα για να χρειαστεί να αγοράσετε καινούριες θήκες!). Αν τα βάλεις δίπλα δίπλα σε ένα τραπέζι θα δυσκολευτείς να ξεχωρίσεις την σειρά S24 από τα S25.

Θα το καταφέρεις μόνο ίσως χάρη στα νέα “δαχτυλίδια” γύρω από τις κάμερες, τα οποία είναι λίγο αμφιλεγόμενα, γιατί δεν πατάνε ακριβώς στο πλαίσιο του κινητού, οπότε προβλέπω στο μέλλον να γεμίζουν σκόνες, και είναι αρκετά “κοφτερά” στην αφή, χωρίς όμως να έχουν κάποια πρακτική χρησιμότητα, πέραν του εμφανισιακού κομματιού.

Οθόνη

Η οθόνη παραμένει στις 6,7 ίντσες, με αναλογία διαστάσεων 19,5:9. Εκεί που εντοπίζουμε διαφορές είναι στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Το πάνελ είναι και πάλι Dynamic AMOLED 2x αλλά φέτος η Samsung χρησιμοποιεί τη δική της λύση για το LTPO, ονόματι HOP (hybrid oxide and polycrystalline silicon). Σε απλά ελληνικά, οι οθόνες αυτές ανανεώνονται από 1 έως 120 φορές ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα το περιεχόμενο που προβάλλεται, όπως συνέβαινε και πέρσι με τις LTPO οθόνες, αλλά φέτος οι μάγοι της Samsung το κατάφεραν έτσι ώστε αυτό να συμβαίνει με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και καλύτερο touch sample rate (που είναι το πόσες φορές το κινητό τσεκάρει πού βρίσκεται το δάχτυλό σου στην οθόνη) για μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερη ανταπόκριση όταν παίζεις παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις. Συνεπώς η μοναδική οθόνη που μπορεί να θεωρηθεί καλύτερη από αυτές είναι αυτή του μεγαλύτερου αδερφού S25 Ultra, με την υπέροχη anti-glare επίστρωση.

Η μέγιστη φωτεινότητα είναι 2600 nits, που σημαίνει ότι ακόμα και στον παντοδύναμο ελληνικό ήλιο του καλοκαιριού, θα είναι εύκολα ορατές χωρίς προβλήματα. Παράλληλα μπορεί να γίνει πολύ σκοτεινή χωρίς θυσίες στην ποιότητα των χρωμάτων, για ξεκούραστη θέαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Να σημειωθεί επίσης πως η προσαρμόσιμη φωτεινότητα λειτουργεί άψογα, με συνέπεια να μάθει το πόσο φωτεινή οθόνη ζητάω μέσα σε 2-3 μέρες, και έκτοτε ποτέ δε χρειάστηκε να την προσαρμόσω χειροκίνητα.

Φυσικά η Samsung συνεχίζει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες και μεθόδους που έχει τελειοποιήσει με τα χρόνια, για την αντιμετώπιση του μπλε φάσματος του φωτός, ενώ στις ρυθμίσεις έχεις διάφορες επιλογές για τη ζωντάνια των χρωμάτων, την ενεργοποίηση του extra dimming, ή αντίθετα της επιπλέον φωτεινότητας κοκ.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως τα 120 Hz ρυθμό ανανέωσης που προαναφέραμε, σε συνδυασμό με τα νέα, βελτιωμένα animations του OneUI 7, και τον νέο επεξεργαστή για τα οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, συμβάλλουν στο να το νιώθεις σαν το πιο ομαλό, χωρίς κολλήματα Samsung τηλέφωνο ως τώρα!

Hardware - Απόδοση

Εδώ έχουμε τις πρώτες μεγάλες διαφορές, και τους λόγους για τους οποίους μπορεί κάποιος να προτιμήσει την S25 σειρά έναντι της περσινής. Ξεκινώντας από τον επεξεργαστή, η Samsung πλέον ενσωματώνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ τον Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Θυμίζουμε πως πέρσι, στην Ελληνική αγορά (και γενικότερα παντού εκτός Αμερικής, Καναδά και Κίνας), η Samsung χρησιμοποιούσε τον δικό της Exynos 2400, με γενικώς μέτρια αποτελέσματα, έναντι του Snapdragon 8 Gen3. Συνεπώς φέτος, με τον 8 Elite να είναι αρκετά δυνατότερος του 8 Gen3, η αύξηση στην ταχύτητα είναι αισθητή. Οι εφαρμογές φορτώνουν γρήγορα, τα παιχνίδια παίζουν απροβλημάτιστα, ενώ το σκρολλάρισμα είναι όνειρο! Σε αυτό βοηθάει φυσικά και το μεγαλύτερο vapor chamber, που χειρίζεται κατάλληλα τις αυξημένες θερμοκρασίες του επεξεργαστή, ενώ ποτέ δεν ένιωσα το κινητό να υπερθερμαίνεται, όσο κι αν του έβαζα…δοκιμασίες.

Η RAM είναι φέτος 12 GB ενώ ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινάει από 256GB.

Η μπαταρία επίσης παραμένει ίδια με πέρσι, στα 4900 mAh. Είναι τουλάχιστον περίεργο ότι η ίδια η Samsung έχει καταφέρει να χωρέσει μπαταρίες έως και 6000mAh σε midrange μοντέλα σαν το M35, αλλά στην flagship σειρά S, περιορίζεται σε αυτά τα νούμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα πάντως είναι πως και οι ταχύτητες φόρτισης παραμένουν οι ίδιες εδώ και χρόνια, στα 45W, φυσικά χωρίς να περιλαμβάνεται φορτιστής. Όλα αυτά ενώ ο κινέζικος ανταγωνισμός έχει ξεφύγει στα 120W…Όπως και να χει, στην καθημερινή μου χρήση, η συσκευή έβγαλε με αρκετή άνεση τη μέρα, παρόλο που ως reviewer…το έτρεχα, με φωτογραφίες, κατεβασματα εφαρμογών, δοκιμές, γενικώς δεν το άφησα από τα χέρια μου. Υποθέτω συνεπώς ότι με ελαφρύτερη χρήση ίσως και να βγάλει δεύτερη μέρα, αλλά δε θα το ρίσκαρα να μην το φορτίσω το βράδυ.

Σε ότι αφορά τα ηχεία, από τις δοκιμές μου παρατήρησα λίγο μεγαλύτερη ένταση, αλλά και λίγο μειωμένο μπάσο σε σχέση με το S24 Ultra που έχω για προσωπικό μου κινητό. Ο ήχος είναι καθαρός, και φυσικά, όπως σε όλα τα κινητά της σειράς S τα τελευταία χρόνια, είναι στερεοφωνικός, καθώς πέρα από το ηχείο στην κάτω μεριά του κινητου, ακούγεται και από το ακουστικό, και μάλιστα είναι πολύ ισορροπημένος μεταξύ των 2 εξόδων ήχου.

Από πλευράς κλήσεων, δεν υπάρχει κανένα παράπονο, ούτε από μεριάς μου, ούτε από μεριάς των συνομιλητών μου, οπότε θα πω πως και τα μικρόφωνα λειτουργούν απροβλημάτιστα. Όσον αφορά τις κεραίες, δεν παρατήρησα διαφορές είτε στο σήμα κινητής είτε στο wifi, σε σχέση με το S24 Ultra μου, οπότε είμαι αρκετά ευχαριστημένος και από αυτή την άποψη.

Κάμερες

Υποθέτω δεν θα εκπλαγείτε όταν μάθετε πως οι κάμερες είναι ίδιες και απαράλλαχτες με αυτές του S24+. Έχουμε μια selfie camera μπροστά, στα 12 megapixel, και 3 κάμερες πίσω: 50 megapixel για την κύρια κάμερα, 12 MP για την Ultrawide (με γωνιακό εύρος 120˚), και 10MP για την 3x Telephoto, με OIS στην Main και την Telephoto.

Το γεγονός ότι το hardware είναι ίδιο βεβαια, δεν σημαίνει ότι και τα αποτελέσματα θα είναι ίδια, χάρη στο software και στις διάφορες βελτιώσεις που έχει κάνει η Samsung. Τη σημαντικότερη διαφορά την κάνει η “ProVisual Engine”, ένας συνδυασμός των αυξημένων δυνατοτήτων του επεξεργαστή, σε συνδυασμό με ΑΙ “μαγικά”, που οδηγούν σε καθαρότερα βίντεο τη νύχτα, με λιγότερο θόρυβο και βελτιωμένα χρώματα.

Ταυτόχρονα, η Samsung υλοποιεί και μια ακόμα τεχνολογία που την ονομάζει Spatio Temporal Filter, και η οποία ξεχωρίζει τί είναι στατικό και τί κινείται στο κάδρο σου και εφαρμόζει διαφορετική επεξεργασία, ελαχιστοποιώντας κατά συνέπεια το θάμπωμα κίνησης (motion blur), και διασφαλίζοντας ότι τόσο οι σταθερές όσο και οι δυναμικές σκηνές καταγράφονται με ευκρινώς.

Ας αφήσουμε όμως στην άκρη τα specs, και ας περάσουμε στην πραγματική αίσθηση. Έχοντας περάσει αρκετές μέρες με το S25+, και βγάλει δεκάδες φωτογραφίες, νιώθω αυτές τις βελτιώσεις; Η απάντηση είναι…Περίπου!

Οι φωτογραφίες που βγάζει, κυρίως στην main camera είναι πράγματι εξαιρετικές, και το πιο εντυπωσιακό για εμένα είναι η ταχύτητα με την οποία τις βγάζανε, που ξεπερνάει την ταχύτητα του προσωπικού μου S24 Ultra. Αυτό το αποδίδω στον επεξεργαστή, που ειναι αρκετα ταχύτερος από τον περσινό, και συνεργάζεται αρμονικά με το software των καμερών των S25, οδηγώντας σε ταχύτερη επεξεργασία από την στιγμή που πατάς το κλείστρο.

Το HDR κάνει καλή δουλειά στο να φωτίζει σκηνές με κόντρα φως, ή να μην αφήνει την υπερέκθεση να ξεφύγει, ενώ σε γενικές γραμμές ένιωσα εμπιστοσύνη στο κινητό ότι δε θα χρειαστεί να βγάλω 40 φωτογραφίες μέχρι να βρω το σωστό καρέ, πράγμα που δε μπορούσα να πω για προηγούμενες γενιές της S σειράς.

Το ανανεωμένο “Nightography”, καταφέρνει να φωτίζει αρκετά τα νυχτερινά τοπία, με καλή λεπτομέρεια και χρώματα, και μάλιστα χρειάζεται λιγότερη ώρα για να τραβήξει τη φωτογραφία σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με αποτέλεσμα λιγότερο “θόλωμα” λόγω κίνησης.

Πέραν των θετικών, έχω και 2 κριτικές που είναι πάγιο μου πρόβλημα με τα Samsung smartphones, και αφορούν την επεξεργασία που περνάει η Samsung τις φωτό: Αρχικά το oversharpening είναι και πάλι εδώ, όχι τόσο στην κυρίως κάμερα, αλλά στην Telephoto. Ειδικά όταν ξεπεράσεις το 3x που είναι το native zoom της telephoto κάμερας, επειδή οι λεπτομέρειες λιγοστεύουν, το κινητό προσπαθεί να αναπληρώσει ενισχύοντας υπερβολικά το sharpness, με τα αποτελέσματα να θυμίζουν…budget κινητό.

Επίσης η Samsung συνεχίζει την πάγια τακτική της να εμφανίζει χρώματα “ζωηρότερα” από την πραγματικότητα, ίσως όχι τόσο όσο 2 γενιές πριν, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα είναι μη-ρεαλιστικό. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με έρευνες και blind testing, ο περισσότερος κόσμος προτιμά την φωτεινότερη, ζωηρότερη εικόνα, από την πιο μουντή, ακόμα κι αν η δεύτερη είναι πιο true to life.

Στο Gallery θα δείτε φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξα και μέρα, και νύχτα, προσπαθώντας να βάλω όσο το δυνατόν δυσκολότερα τεστ στα δύο S25 για να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα.

Η ίδια η εφαρμογή της κάμερας νιώθω πως ανοίγει κάπως ταχύτερα από του S24 Ultra μου, πράγμα αρκετά χρήσιμο όταν θες να απαθανατίσεις κάτι πολύ γρήγορα, ειδικά σε συνδυασμό με το αισθητά μικρότερο lag όταν τραβάς τη φωτό. Αρκετές επιλογές έχουν μεταφερθεί στο κάτω μέρος της οθόνης, βοηθώντας έτσι τη χρηση με το ένα χέρι, ενώ κάποια από τα modes έχουν αναδιοργανωθει για ευκολότερη πρόσβαση.

Στη λειτουργία βίντεο, οι εναλλαγές μεταξύ των καμερών είναι αρκετά ομαλότερες από πέρσι, χωρίς το “τράνταγμα” που παρατηρούσε κανείς αν ζούμαρε πχ από την 0,6x ultrawide στην 3x Zoom. Εδώ παρεμπιπτόντως να δώσω τα εύσημα στη Samsung, που επιτρέπει να εναλάσσεις κάμερες (ακόμα και τη μπροστινή) ενώ τραβάς το 4k60 βίντεό σου, καθώς άλλες εταιρείες *γκουχ…Google…γκουχ* δε φαίνεται να το έχουν καταφέρει ακόμα. Ταυτόχρονα, για ακόμα ομαλότερο ζουμ, υπάρχει ένα νέο slider για να ρυθμίζεις την ταχύτητα με την οποία ζουμάρεις.

Παραμένοντας στο θέμα του Zoom, μια πολύ χρήσιμη προσθήκη είναι στη λειτουργία Πορτραίτου, που πλέον σου επιτρέπει να επιλέξεις μια ενδιάμεση τιμή Zoom, (πχ 1,6x zoom) αντί να σε περιορίζει στις προκαθορισμένες επιλογές του 1x, 2x και 3x.

Ειδική μνεια επίσης πρέπει να γίνει στα φίλτρα της κάμερας. Παλιότερα, τα φίλτρα ήταν μια σχετικά “άχρηστη” επιλογή, γιατι θύμιζαν old school φίλτρα του instagram, και κανείς δεν τα χρησιμοποιούσε, καθώς υπάρχουν αρκετές πιο advanced εφαρμογές για αυτό τον σκοπό. Πλέον η Samsung τα έχει εμπλουτίσει με διάφορα sliders, για τη ζωηρότητα των χρωμάτων, τον κορεσμό, την αντίθεση, κ.ο.κ., λογικά εμπνεόμενη από τα Photographic Styles των iPhone, ώστε να φωτογραφίζεις με το στυλ που σου ταιριάζει. Οι παραπάνω αλλαγές είναι εμφανείς στα screenshots του S24 Ultra εναντίον του S25+ παρακάτω. Μπορείς μάλιστα να αποθηκεύσεις τις επιλογές σου, ώστε να μη χρειάζεται να τις σετάρεις κάθε φορά.

Τέλος η Samsung έκανε αρκετό ντόρο για το AI Σβήσιμο Ήχων όταν επεξεργάζεσαι ένα βίντεο, με δυνατότητα να ρυθμίσεις πχ πόσο έντονα θα ακούγεται η φωνή σου, ο αέρας, το υπόλοιπο περιβάλλον, κλπ. Λειτουργεί σχετικά καλά για ένα πρόχειρο βίντεο, πχ για Instagram story, αλλά θα περιμένω επόμενες γενιές για να δω τις πιθανές βελτιώσεις.

Photo Gallery

UI & AI

Τώρα μπαίνουμε στο ζουμί του θέματος! Ξεκινώντας με μια διευκρίνηση: Αρχικά σκόπευα να έχω διαφορετικά sections για το UI του κινητου και τις ΑΙ δυνατότητές του. Στην πορεία όμως, και καθώς το χρησιμοποιούσα, κατάλαβα πως σχεδόν κάθε σημείο του λογισμικού, είναι πασπαλισμένο με λίγο AI, οπότε δε θα είχε νόημα να τα έχω ξεχωριστά.

Το S25+ λοιπόν έρχεται με Android 15, και φυσικά με το One UI της Samsung “καρφωμένο” από πάνω, πλέον στην έκδοση One UI 7. Η πρώτη μας παρατήρηση αφορά…ένα χέρι μπογιά που πέρασαν σε διάφορα σημεία του λογισμικού, με νέα εικονίδια, πιο στρογγυλεμένα περιγράμματα, κ.α., ενώ η δεύτερη αφορά την σελίδα των εφαρμογών, η οποία μπορεί είτε να ταξινομηθεί χειροκίνητα, και να είναι, όπως πάντα, σπασμένη σε πολλαπλές σελίδες, είτε, αν την ταξινομήσεις αλφαβητικά, μια λίστα που μπορείς να σκρολλάρεις κάθετα.

Πέραν αυτών, η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο πάνελ των ειδοποιήσεων, που πλέον είναι σπασμένο σε 2 μέρη: Σύρε το δάχτυλο από την πάνω αριστερά μεριά του κινητού προς τα κάτω, για να βρεις τις ειδοποιήσεις σου, και από την πάνω δεξιά μεριά για να βρεις τις Γρήγορες Ρυθμίσεις, όπως πχ το WiFi και το Bluetooth. Αν αυτό σου θυμίζει κάτι, δεν κάνεις λάθος: Όπως φαίνεται, η Samsung κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους χρήστες iPhone να χρησιμοποιούν τα κινητά της, και να πλοηγούνται εύκολα. Ακόμα και το animation με το οποίο εμφανίζονται οι Γρήγορες Ρυθμίσεις, είναι σχεδόν ολόιδιο με τα iPhone. Φυσικά, και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πολύ στην Samsung, σου δίνεται η δυνατότητα να τα “ενώσεις” ώστε να είναι ακριβώς όπως τα έχεις συνηθίσει στο παλιό σου κινητό. Προσωπικά, όσο κι αν προσπάθησα, η δύναμη της συνήθειας υπερνίκησε, και χρησιμοποιώ το “ενωμένο” πάνελ.

Μιλώντας για…έμπνευση από iPhone, πλέον πολλές εφαρμογές της Samsung, όπως πχ το Χρονόμετρο, ή το Music Player, εμφανίζονται και στην μπάρα των ενημερώσεων, και όταν τις πατήσεις εμφανίζουν ένα UI που θυμίζει αρκετά τα Live Activities, δηλαδή τις τρέχουσες πληροφορίες που εμφανίζονται στο Dynamic Island του iPhone. Μαλιστα αυτές οι εφαρμογές εμφανίζονται και στην Οθόνη Κλειδώματος, για να μπορείς να δεις την πρόοδο τους χωρίς να ξεκλειδώσεις το κινητό. Είναι μια αρκετά χρήσιμη λειτουργία, και ανυπομονώ να ενσωματωθούν κι άλλες εφαρμογές, ώστε να δω live πόσο απέχει πχ το Uber μου, ή ποιο είναι το σκορ της ομάδας μου αυτή την στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξω κάποια εφαρμογή.

Εκεί, στην οθόνη κλειδώματος βρίσκουμε και το Now Brief, μια AI σύνοψη της ημέρας σου, που αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί εμφανίζεται συνοπτικά περιεχόμενο όπως ο Καιρός, πιθανά ραντεβού στο Ημερολόγιό σου, Νέα, ακόμα και ενημερώσεις για την κίνηση που θα βρεις για να πας σπίτι. Προσωπικά μου θύμισε αρκετά το…αρχαίο πλέον Google Now, αν και στην τωρινή μορφή του είναι λίγο άδειο, οπότε περιμένω να δω τι συνεργασίες θα υπάρξουν με εφαρμογές τρίτων, για να εμπλουτιστεί με έξτρα περιεχόμενο. Φυσικά το Now Brief μπορεί να εμφανιστεί και με Widget στην Αρχική σας Οθόνη.

Η χρήση AI στο UI είναι εμφανέστερη απο οπουδήποτε αλλού κατά την Αναζήτηση στην σελίδα των Ρυθμίσεων. Όπως βλέπετε και στα παρακάτω screenshots, μπορεί κανείς πλέον να βρει μια ρύθμιση γράφοντας στο κινητό με φυσικό τρόπο, φράσεις όπως “the screen is too dim” ή “I want to block a number” και το κινητό να ανασύρει τα πιο σχετικά αποτελέσματα. Θα έλεγα πως αυτό είναι σωτήριο για εσάς που οι γονείς σας τα χάνουν με τις -άπειρες, για να είμαστε ειλικρινείς- ρυθμίσεις στο κινητό τους, αλλά δυστυχώς λειτουργεί μόνο στα αγγλικά, τουλάχιστον για την ώρα.

Στις Ρυθμίσεις θα βρείτε επίσης μια πλήρη λίστα των “Βοηθών” AI, όπως και την επιλογή αυτά τα δεδομένα να επεξεργάζονται μόνο στην συσκευή, και να μην αποστέλλονται στους servers της Samsung. Οι επιλογές είναι πραγματικά ατελείωτες, με τη χρησιμότητά τους να κυμαίνεται από ελάχιστη (π.χ. Τα σκίτσα και τα πορτραίτα που παράγει ο “Βοηθός Σχεδιάσης, που είναι πολύ βασικά και δε φτάνουν σε καμία περίπτωση τις δυνατότητες των dedicated AI portrait apps) έως αρκετή ( π.χ. ο “Βοηθός Περιήγησης” μέσα στον Samsung Browser παρέχει εξαιρετικές συνόψεις για μεγάλα άρθρα, και μου έχει σώσει πολύτιμο χρόνο για να κρίνω αν αξίζει να διαβάσω το πλήρες άρθρο ή όχι.) Σχεδόν καμία από αυτές τις δυνατότητες, όπως πχ η καταγραφή και μετέπειτα η σύνοψη των τηλεφωνικών σας κλήσεων, δεν είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, που τις καθιστά σχετικά άχρηστες για το ελληνικό κοινό, ενώ κάποιες άλλες, όπως τα Εργαλεία Γραφής, για να αλλάζετε τον τόνο της γραφής σας απαιτούν τη χρήση Samsung Keyboard, και όχι εναλλακτικών πληκτρολογίων, όπως το Gboard της Google. Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου ενσωμάτωση AI, έχει γίνει στις Σημειώσεις, με λειτουργίες όπως Αυτόματη μορφοποίηση κειμένου, με προσθήκη επικεφαλίδων, κουκίδων και παραγράφων, μετάφρασης και ορθογραφικού ελέγχου, και άλλα.

undefined

Σημαντική είναι επίσης η νέα συνεργασία του AI βοηθού της Google, δηλαδή του Gemini, με τις ενσωματωμένες εφαρμογές της Samsung. Όπως βλέπετε και στο screenshot, ζήτησα από το Gemini να μου βρει πότε παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, και να το προσθέσει στο ημερολόγιό μου, μία ενέργεια που κανονικά θα ήθελε από πλευράς μου τουλαχιστον 2 κινήσεις (αναζήτηση του επόμενου ματς, προσθήκη νέου event στο ημερολόγιο) και που πραγματοποιήθηκε πολύ εύκολα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αυτές οι αλληλουχίες ενεργειών είναι το σημείο που προβλέπω να λάμψει περισσότερο το AI, καθώς εκεί μπορεί να σου γλυτώσει τον περισσότερο χρόνο, και να λειτουργήσει ως πραγματικός assistant.

Πέραν αυτών, οι AI δυνατότητες που ξεκίνησαν με το S24 Ultra, όπως το Circle to Search, έχουν μεταφερθεί και εδώ, και παραμένουν αρκετά χρήσιμες για αναζήτηση εικόνων, ή επιλογή κειμένου για αντιγραφή. Μια μικρή αναβάθμιση παρατηρούμε και στο πρώην Smart Select, το οποίο έχει (φυσικά!) μετονομαστεί σε AI Select, και το ενεργοποιείς είτε από το edge panel, είτε εμφανίζεται όταν τραβάς κάποιο screenshot. Εκεί παρέχει εξυπνότερες προτάσεις όταν επιλέγεις κείμενο ή φωτογραφίες στην οθόνη σου, όπως στο παράδειγμα παρακάτω:

Επίλογος

Τι συμπεραίνουμε λοιπόν με όλα τα παραπάνω; Για εμένα το S25+ θυμίζει λίγο…ξαναζεσταμένο φαγητό. Σίγουρα όλα τα AI tricks έχουν πλάκα, αλλά δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που χειρίζεσαι το κινητό, πόσω μαλλον τη ζωή σου, όπως ισχυρίζονται οι διαφημίσεις. Παράλληλα, τα περισσότερα αν όχι όλα θα έρθουν και στις παλιότερες γενιές Samsung κινητών, ενώ κάποια θα πάψουν να είναι δωρεάν, σύμφωνα με τα ψιλά γράμματα της Samsung. Απο εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες βελτιώσεις είναι μεν…good to have, αλλά όχι κάτι το συγκλονιστικό. Προσωπικά θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει κορυφαίο κινητό, σε περίπου αυτό το μέγεθος (οπότε αποκλείουμε το μικρότερο S25), και σε αυτά τα λεφτά, θα του πρότεινα να ρίξει μια ματιά στο -ακόμα πολύ δυνατό- S24 Ultra.