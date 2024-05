Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι ανακηρύχθηκε για δέκατη πέμπτη φορά ως ο νούμερο ένα κατασκευαστής του κλάδου των σημάνσεων από την εταιρεία ερευνών αγοράς Omdia, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά ψηφιακών σημάνσεων. Σύμφωνα με την Omdia, το 2023, η Samsung ηγήθηκε της παγκόσμιας αγοράς σημάνσεων με μερίδιο αγοράς 33% και πούλησε περισσότερες από 2 εκατομμύρια μονάδες – αριθμό ρεκόρ για την εταιρεία.

«Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην παγκόσμια αγορά σημάνσεων για 15 συναπτά έτη αντανακλά την δέσμευσή μας στην καινοτομία, καθώς και την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών μας», δήλωσε ο Hoon Chung, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες μας, προσφέροντας εξειδικευμένες συσκευές, λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες τους».

Η Samsung Electronics δημιουργεί διαφοροποιημένα προϊόντα σήμανσης που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Τη « The Wall », την πρώτη αρθρωτή οθόνη στον κόσμο με τεχνολογία micro LED. Χάρη στην αρθρωτή μορφή της, η «The Wall» επιτρέπει προσαρμογή μεγέθους, την αναλογία και το σχήμα της πινακίδας, ανάλογα με τις προτιμήσεις

», την πρώτη αρθρωτή οθόνη στον κόσμο με τεχνολογία micro LED. Χάρη στην αρθρωτή μορφή της, η «The Wall» επιτρέπει προσαρμογή μεγέθους, την αναλογία και το σχήμα της πινακίδας, ανάλογα με τις προτιμήσεις Το « Smart Signage », το οποίο προσφέρει εξαιρετική αίσθηση, με το εξαιρετικά λεπτό προφίλ και την ομοιόμορφη σχεδίαση στεφάνης.

», το οποίο προσφέρει εξαιρετική αίσθηση, με το εξαιρετικά λεπτό προφίλ και την ομοιόμορφη σχεδίαση στεφάνης. Το «Outdoor Signage», η κατάλληλη λύση της εταιρείας για χώρους άθλησης, υπαίθριες αγορές και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι οθόνες του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου είναι σχεδιασμένες για να προβάλλουν με μεγάλη ευκρίνεια ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η επέκταση της σειράς «The Wall» αποτελεί μια σαφή ένδειξη των καινοτομιών και της κορυφαίας τεχνολογίας της Samsung. Προϊόντα όπως το «The Wall All-in-One» και το «The Wall for Virtual Production» επιλέχθηκαν για την ευκολία τους και τις μοναδικές δυνατότητες χρήσης, ενώ το «The Wall» έχει επιλεχθεί ως η κατάλληλη λύση για πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Atlantis The Royal στο Ντουμπάι και το Hilton Waikiki Beach στη Χαβάη.

Η παρουσίαση της -πρώτης στον κόσμο- διαφανούς οθόνης Micro LED τον Ιανουάριο του 2024, αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς του κλάδου ως η επόμενη γενιά εμπορικών οθονών, κερδίζοντας διακρίσεις όπως η «Most Mind-Blowing LED» και η «Best Transparent Display» από το ειδησεογραφικό πρακτορείο AV της Βόρειας Αμερικής, rAVe.

Η παγκόσμια αγορά ψηφιακών σημάνσεων αναμένεται να σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, με αναμενόμενο ρυθμό ετήσιας αύξησης 8%, γεγονός που οδηγεί σε ένα προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς της τάξης των 24,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027, από τα 14 δισεκατομμύρια το 2020.