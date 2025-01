Σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια, η Apple παρουσίασε το Macintosh [Video]

Η Apple ανακοίνωσε τον Macintosh πριν από 41 χρόνια σήμερα, παρουσιάζοντας τον πρώτο ευρέως επιτυχημένο προσωπικό υπολογιστή με γραφικό περιβάλλον χρήστη.

Ο Macintosh έφερε επανάσταση στους προσωπικούς υπολογιστές, διαδίδοντας τη χρήση του ποντικιού για τον έλεγχο ενός κέρσορα στην οθόνη. Εκείνη την εποχή, αυτή η μέθοδος πλοήγησης point-and-click ήταν άγνωστη στους περισσότερους, καθώς οι προσωπικοί υπολογιστές βασίζονταν κυρίως σε διεπαφές γραμμής εντολών βασισμένες σε κείμενο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν με πληκτρολόγιο. Απόσπασμα από το δελτίο τύπου της Apple το 1984:

Οι χρήστες λένε στο Macintosh τι να κάνει απλά μετακινώντας ένα «ποντίκι» - μια μικρή συσκευή επισήμανσης - για να επιλέξουν μεταξύ των λειτουργιών που παρατίθενται σε μενού και αναπαρίστανται με εικονικά σύμβολα στην οθόνη. Οι χρήστες δεν είναι πλέον αναγκασμένοι να απομνημονεύουν τις πολυάριθμες και συγκεχυμένες εντολές του πληκτρολογίου των συμβατικών υπολογιστών. Το αποτέλεσμα είναι η ριζική ευκολία χρήσης και η σημαντική μείωση του χρόνου εκμάθησης. Στην πραγματικότητα, ο Macintosh είναι μια επιτραπέζια συσκευή που προσφέρει στους χρήστες αυξημένη χρησιμότητα και δημιουργικότητα με απλότητα. Ο Macintosh χωράει εύκολα σε ένα γραφείο, τόσο από την άποψη του τρόπου λειτουργίας του όσο και από την άποψη του φυσικού του σχεδιασμού. Καταλαμβάνει περίπου τον ίδιο χώρο στο γραφείο με ένα κομμάτι χαρτί. Με τον Macintosh, ο υπολογιστής είναι ένα βοήθημα για τον αυθορμητισμό και την πρωτοτυπία, όχι ένα εμπόδιο. Επιτρέπει την προβολή ιδεών και σχέσεων με νέους τρόπους. Το Macintosh ενισχύει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και τη δημιουργικότητα.

Η Apple ισχυρίστηκε ότι ο Macintosh απαιτούσε «μόνο λίγες ώρες για να τον μάθει κανείς» και εισήγαγε χαρακτηριστικά που σήμερα είναι θεμελιώδη, όπως η επιφάνεια εργασίας με εικονίδια, το multitasking σε παράθυρα, τα drop-down μενού και η λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης.

Η τιμή του Macintosh ξεκινούσε από 2.495 δολάρια, που ισοδυναμεί με πάνω από 7.000 δολάρια σήμερα. Διέθετε έναν επεξεργαστή Motorola 68000 8 MHz σε συνδυασμό με 128 KB μνήμης RAM (αναβαθμίσιμη σε 512 KB), μια μονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών 400 KB, μια ασπρόμαυρη οθόνη CRT 9 ιντσών με ανάλυση 512x342 pixels και δύο σειριακές θύρες για την προσάρτηση περιφερειακών συσκευών όπως ο εκτυπωτής Apple ImageWriter ή εξωτερικά μόντεμ.

Περιελάμβανε λογισμικό όπως το MacPaint, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να σχεδιάζουν λεπτομερή ασπρόμαυρα γραφικά με χαρακτηριστικά όπως γεμίσματα μοτίβων και πινέλα που ήταν επαναστατικά για την εποχή, και το MacWrite, μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου WYSIWYG (What You See Is What You Get) με επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, αναλογικές γραμματοσειρές και λειτουργία drag-and-drop.

Το λανσάρισμα του Macintosh συνοδεύτηκε από μια από τις πιο εμβληματικές εκστρατείες μάρκετινγκ στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της θρυλικής διαφήμισης «1984» του Super Bowl σε σκηνοθεσία του Ridley Scott. Η διαφήμιση τοποθετούσε τον Macintosh ως ένα επαναστατικό προϊόν που θα προκαλούσε τη συμβατικότητα της βιομηχανίας πληροφορικής, στην οποία κυριαρχούσε τότε η IBM.

Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, ο Mac συνεχίζει να αποτελεί βασικό προϊόν για την Apple και διατηρεί πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά λογισμικού με το αρχικό μοντέλο.

