Σεντζέν: Η πρώτη πόλη που ανοίγει τους δρόμους της στα ανθρωποειδή ρομπότ

Η Σεντζέν, η μητρόπολη που έχει καθιερωθεί ως η «καρδιά» της τεχνολογικής καινοτομίας στην Κίνα, προχωρά σε μια κίνηση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανθρώπου και μηχανής στον αστικό ιστό.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τη δημιουργία της πρώτης «φιλικής προς τα ρομπότ» ζώνης (Robot-Friendly Zone), ενός πεδίου δοκιμών όπου τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν θα περιορίζονται πλέον σε εργαστηριακά περιβάλλοντα, αλλά θα κυκλοφορούν, θα εκπαιδεύονται και θα αλληλεπιδρούν σε πραγματικές συνθήκες δρόμου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά τον πυρήνα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής της περιοχής του Μεγάλου Κόλπου (Guangdong-Hong Kong-Macao). Στόχος είναι η μετάβαση από την θεωρητική ανάπτυξη στην πρακτική εφαρμογή της λεγόμενης «ενσώματης νοημοσύνης» (embodied intelligence).

Από το εργαστήριο στο πεζοδρόμιο

Μέχρι σήμερα, η εκπαίδευση των ανθρωποειδών ρομπότ γινόταν κυρίως σε ελεγχόμενους χώρους, όπου οι μεταβλητές ήταν προβλέψιμες και οι κίνδυνοι ελαχιστοποιημένοι. Η νέα ζώνη στην περιοχή Qianhai της Σεντζέν έρχεται να ανατρέψει αυτό το μοντέλο. Εδώ, τα ρομπότ καλούνται να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας: πεζοδρόμια με κόσμο, απρόβλεπτα εμπόδια, μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και την αταξία που χαρακτηρίζει ένα ζωντανό αστικό κέντρο.

Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι σαφής. Για να μπορέσει ένα ρομπότ να φανεί χρήσιμο στην κοινωνία – είτε ως βοηθός στο σπίτι, είτε ως εργαζόμενος σε δημόσιες υπηρεσίες – πρέπει να «μάθει» να πλοηγείται στον κόσμο μας όπως ακριβώς και εμείς. Οι αλγόριθμοι δεν αρκούν· απαιτείται φυσική εμπειρία και δεδομένα που προκύπτουν μόνο από την τριβή με την πραγματικότητα. Η ζώνη αυτή θα λειτουργήσει ως ο απαραίτητος ενδιάμεσος κρίκος που θα επιτρέψει στα ρομπότ να «ξεκλειδώσουν» την αξία των σεναρίων του πραγματικού κόσμου.

Το σχέδιο «1+1+N» και η κυριαρχία της Γκουανγκντόνγκ

Η δημιουργία της ζώνης εντάσσεται στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου «1+1+N» της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ. Το πλάνο αυτό προβλέπει:

Ένα κεντρικό πεδίο εκπαίδευσης ενσώματης νοημοσύνης σε επαρχιακό επίπεδο. Τη ζώνη επίδειξης της Σεντζέν ως το βασικό «παράθυρο» εφαρμογών. Πολλαπλά («N») εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις, προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων βιομηχανιών.

Η επιλογή της Σεντζέν δεν είναι τυχαία. Η πόλη φιλοξενεί ήδη πάνω από 74.000 εταιρείες ρομποτικής, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που συχνά αποκαλείται «Κοιλάδα των Ρομπότ». Η παραγωγή ρομπότ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ καλύπτει ήδη σημαντικό ποσοστό της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας, και η νέα αυτή υποδομή στοχεύει να εδραιώσει την περιοχή ως το παγκόσμιο επίκεντρο για την επόμενη γενιά έξυπνων μηχανών.

Τι σημαίνει πρακτικά το «Robot-Friendly»;

Ο όρος «φιλική προς τα ρομπότ» υποδηλώνει μια σειρά από πολεοδομικές και τεχνολογικές προσαρμογές. Δεν πρόκειται απλώς για άδεια κυκλοφορίας. Αναμένεται να δούμε υποδομές που διευκολύνουν την πλοήγηση των μηχανών, όπως ειδικούς αισθητήρες στους δρόμους, σταθμούς φόρτισης και ψηφιακούς χάρτες υψηλής ακρίβειας που θα επικοινωνούν απευθείας με το λογισμικό των ρομπότ.

Παράλληλα, τίθενται ζητήματα ασφάλειας και κανονιστικού πλαισίου. Η συνύπαρξη ανθρώπων και αυτόνομων ανθρωποειδών απαιτεί αυστηρούς κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της ιδιωτικότητας. Η Σεντζέν, με αυτή την κίνηση, αναλαμβάνει ουσιαστικά να γράψει το εγχειρίδιο κανόνων για το πώς θα μοιάζουν οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.

Η βιομηχανία βλέπει το επόμενο «Super App»

Αναλυτές της αγοράς και ειδικοί του κλάδου παρομοιάζουν την εξέλιξη των ανθρωποειδών ρομπότ με την επανάσταση των smartphones και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θεωρούν ότι η ενσώματη νοημοσύνη είναι η επόμενη «υπερ-εφαρμογή» (super application) που θα αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία.

Εταιρείες κολοσσοί που εδρεύουν στην περιοχή, όπως η UBTECH, βλέπουν τις παραγγελίες τους να αυξάνονται και τις τεχνολογίες τους να ωριμάζουν. Η δυνατότητα δοκιμών σε πραγματικό περιβάλλον θα επιταχύνει δραματικά τον κύκλο ανάπτυξης προϊόντων, επιτρέποντας στις κινεζικές εταιρείες να ξεπεράσουν τεχνολογικά εμπόδια που μέχρι τώρα φάνταζαν ανυπέρβλητα.

Το στοίχημα για την Σεντζέν είναι μεγάλο. Αν το πείραμα πετύχει, η πόλη δεν θα εξάγει μόνο hardware, αλλά και τεχνογνωσία για το πώς οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να ενσωματώσουν την προηγμένη ρομποτική στην καθημερινότητά τους. Η εικόνα ενός ανθρωποειδούς που περπατά δίπλα μας στο φανάρι ή μεταφέρει πακέτα στο πεζοδρόμιο παύει να είναι μια μακρινή υπόθεση και γίνεται μια απτή, βιομηχανική πολιτική που ξεδιπλώνεται τώρα.