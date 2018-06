Shadow of the Tomb Raider: Το νέο trailer από την E3 2018 μας αποκαλύπτει το gameplay του τελευταίου μέρους [Video]

Το επίσημο trailer του Shadow of the Tomb Raider είχε κυκλοφορήσει 2 μήνες πριν, με την Square Enix να παρουσιάζει περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι στο συνέδριο Ε3 2018.

Το τρέιλερ μας δείχνει τη Lara Croft να εξερευνά τάφους, να διασχίζει επικίνδυνες ζούγκλες και να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες απειλές, καθώς βρίσκεται στην αποστολή της να γίνει η Tomb Raider που ορίζει η μοίρα της.

Το παιχνίδι θα είναι το τρίτο της ανανεωμένης σειράς. Το πρώτο παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2013 με τον τίτλο Tomb Raider, ενώ το Rise of the Tomb Raider το 2015. Αξίζει να αναφέρουμε πως το Shadow of the Tomb Raider θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σειράς Tomb Raider, ενώ είναι άγνωστα τα πλάνα που έχει η εταιρεία για το μέλλον της ηρωίδας.

Το Shadow of the Tomb Raider θα κυκλοφορήσει στις 14 Σεπτεμβρίου σε PlayStation 4, Xbox One και PC. Αναμένουμε περισσότερες εξελίξεις για το παιχνίδι καθ’ όλη τη διάρκεια του Ε3 2018.