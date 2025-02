Shinobi: Art of Vengeance, επιστροφή για τη θρυλική σειρά με νέο game!

Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκδήλωσης State of Play της Sony, η SEGA αποκάλυψε την επιστροφή του Shinobi! Με τίτλο Shinobi: Art of Vengeance, το παιχνίδι είναι ένα 2D action-platformer και αναπτύσσεται από την Lizardcube (Streets of Rage 4). Παράλληλα με το trailer αποκάλυψης του gameplay, έχουμε και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού απευθείας από την εταιρεία.

Εκτελέστε τις τέχνες Ninja με ακρίβεια : Χρησιμοποιήστε το τεράστιο οπλοστάσιο των ninja σας που περιλαμβάνει το μεγάλο Katana Oborozuki, Kunai, τέχνες Ninjutsu και Ninpo για να εξοντώσετε τους εχθρούς σας.

: Χρησιμοποιήστε το τεράστιο οπλοστάσιο των ninja σας που περιλαμβάνει το μεγάλο Katana Oborozuki, Kunai, τέχνες Ninjutsu και Ninpo για να εξοντώσετε τους εχθρούς σας. Διδαχτείτε τον τρόπο των Shinobi : Δοκιμάστε απεριόριστους συνδυασμούς με μοναδικές κινήσεις μάχης, αποκτήστε φυλαχτά για ενισχυμένες ικανότητες και ανακαλύψτε εργαλεία Ningi για να ξεπεράσετε εμπόδια και να αποκαλύψετε νέα μονοπάτια.

: Δοκιμάστε απεριόριστους συνδυασμούς με μοναδικές κινήσεις μάχης, αποκτήστε φυλαχτά για ενισχυμένες ικανότητες και ανακαλύψτε εργαλεία Ningi για να ξεπεράσετε εμπόδια και να αποκαλύψετε νέα μονοπάτια. Ταξιδέψτε σε έναν νέο κόσμο με στυλ: Περιπλανηθείτε σε περισσότερα από δώδεκα μοναδικά και οπτικά εντυπωσιακά στάδια, από στρατιωτικές βάσεις μέχρι μια καυτή έρημο, και αντιμετωπίστε απαιτητικούς γρίφους πλατφόρμας.

Η σύνοψη του παιχνιδιού έχει ως εξής:

Το SHINOBI: Art of Vengeance ακολουθεί τον μακροχρόνιο πρωταγωνιστή της σειράς και δάσκαλο των τεχνών των ninja, Joe Musashi, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του από μια προηγούμενη περιπέτεια και βρίσκει το χωριό του καμένο ολοσχερώς και τη φατρία του να έχει μετατραπεί σε πέτρα. Με οδηγό την εκδίκηση, ο Joe ξεκινάει μια επική αναζήτηση, πολεμώντας ορδές εχθρών και αφεντικά που ξεπερνούν τα όρια του φυσικού, σε εκπληκτικούς χειροποίητους κόσμους.

Το Shinobi: Art of Vengeance είναι τώρα διαθέσιμο για προ-παραγγελία για PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S και PC στα €29.99 και θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου 2025. Όσοι παίζουν σε Nintendo Switch, θα χρειαστεί να περιμένουν ενημέρωση για μεταγενέστερη ημερομηνία.