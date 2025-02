Shrek 5: Πρώτο teaser και η Zendaya στο cast της νέας ταινίας!

Η DreamWorks ανακοίνωσε το καστ του Shrek 5 σε ένα σύντομο video clip που αντλεί στοιχεία από τα memes και τα trends του TikTok. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει το viral «yassified» φίλτρο του Shrek με το τέρας να φοράει ένα μαύρο catsuit και να χορεύει στον ουρανό.

Στο σύντομο video διάρκειας 27 δευτερολέπτων, ο Shrek ξεφυλλίζει σύντομα κλιπ στο Magic Mirror με τρόπο που θυμίζει feed του TikTok. Όπως είναι αναμενόμενο, ο Mike Myers επιστρέφει για να εκφωνήσει το ομώνυμο τέρας, μαζί με την Cameron Diaz ως πριγκίπισσα Fiona και τον Eddie Murphy ως Donkey. Λιγότερο αναμενόμενη ήταν η αποκάλυψη ότι η Zendaya θα συμμετάσχει στο καστ, με την ηθοποιό του Dune να δίνει τη φωνή της κόρης του Shrek και της Fiona.

Τα παιδιά του Shrek και της Fiona εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Shrek the Third του 2007, όπου γεννήθηκαν τα τρίδυμα Fergus, Farkle και Felicia. Είναι μάλλον ασφαλές να υποθέσουμε ότι το έφηβο τέρας της Zendaya είναι η Felicia που μεγάλωσε, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμη αν στο Shrek 5 θα εμφανιστούν και τα αδέρφια της ή ποιος μπορεί να τους δώσει τη φωνή. Λίγα πράγματα έχουν αποκαλυφθεί για την πλοκή του Shrek 5, το οποίο είναι η πρώτη προσθήκη στην κύρια σειρά ταινιών του franchise Shrek μετά το Shrek Forever After του 2010.



Το Shrek 5 θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Δεκεμβρίου 2026.