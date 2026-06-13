Σύνοψη

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον διαψεύδει τους πρόσφατους ισχυρισμούς (2025) περί επιβράδυνσης της διαστολής του Σύμπαντος.

Η αμφισβήτηση βασίστηκε αποκλειστικά σε λανθασμένο υπολογισμό της ηλικίας των σουπερνόβα (τύπου Ia) και στην παράλειψη της μάζας των γαλαξιών-ξενιστών.

Η νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , καταλήγει ότι η θεωρία της σκοτεινής ενέργειας παραμένει απολύτως ισχυρή.

, καταλήγει ότι η θεωρία της σκοτεινής ενέργειας παραμένει απολύτως ισχυρή. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι νομπελίστες αστροφυσικοί Adam Riess και Brian Schmidt, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου.

H Σκοτεινή Ενέργεια συνεχίζει να οδηγεί την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος, καταρρίπτοντας οριστικά ισχυρισμούς περί του αντιθέτου. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον απέδειξαν ότι η επίμαχη μελέτη του 2025 περιείχε θεμελιώδη σφάλματα στην εκτίμηση της ηλικίας των σουπερνόβα και αγνόησε κρίσιμες διορθώσεις που σχετίζονται με τη μάζα των γαλαξιών. Η διόρθωση αυτών των παραμέτρων επιβεβαιώνει πλήρως την ορθότητα του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου.

Το υπόβαθρο της αμφισβήτησης

Στα τέλη του 2025, μια δημοσίευση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι η απόδειξη για την ύπαρξη της Σκοτεινής Ενέργειας αποδυναμώνεται. Η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα πρότεινε την ιδέα ότι η διαστολή του Σύμπαντος ενδέχεται να μην επιταχύνεται. Η κεντρική τους θέση ήταν ότι η μέθοδος μέτρησης της κοσμικής διαστολής με τη χρήση σουπερνόβα (υπερκαινοφανών αστέρων) περιείχε σοβαρά αναλυτικά κενά, ιδιαίτερα ως προς τη μεταβλητότητα της φωτεινότητάς τους καθώς το Σύμπαν μεγαλώνει ηλικιακά.

Εάν αυτή η υπόθεση αποδεικνυόταν αληθής, θα ανέτρεπε σχεδόν 30 χρόνια ερευνών πάνω στην κοσμολογία, καθιστώντας άκυρη την ανακάλυψη του 1998, η οποία και τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2011.

Η επανεξέταση των δεδομένων

Η απάντηση ήρθε μέσω μιας νέας έρευνας με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Η ομάδα εξέτασε τα δεδομένα των Σουπερνόβα Τύπου Ia (Type Ia supernovae), τα οποία λειτουργούν ως «κοσμικοί φάροι» για τη μέτρηση αποστάσεων στο Σύμπαν, συγκρίνοντας τη φωτεινότητα και την απόστασή τους.

Τα βασικά ευρήματα της νέας μελέτης επικεντρώνονται σε δύο άξονες:

Λάθος εκτίμηση ηλικίας: Η μελέτη του 2025 υπέθεσε εσφαλμένα ότι η ηλικία του γαλαξία-ξενιστή ταυτίζεται απαραίτητα με την ηλικία του άστρου (προγονικού άστρου) που τελικά εξερράγη ως σουπερνόβα.

Η μελέτη του 2025 υπέθεσε εσφαλμένα ότι η ηλικία του γαλαξία-ξενιστή ταυτίζεται απαραίτητα με την ηλικία του άστρου (προγονικού άστρου) που τελικά εξερράγη ως σουπερνόβα. Απουσία διόρθωσης μάζας: Δεν εφαρμόστηκε η καθιερωμένη διόρθωση που σχετίζεται με την αστρική μάζα των γαλαξιών. Αυτή η διόρθωση αποτελεί βασικό εργαλείο στη σύγχρονη κοσμολογία, καθώς τα σταθεροποιημένα επίπεδα φωτεινότητας των σουπερνόβα παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις (0.05 - 0.1 mag) ανάλογα με τη μάζα του γαλαξία στον οποίο φιλοξενούνται.

Σύμφωνα με τον Δρ. Phil Wiseman, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, η διαφωνία πήγαζε αποκλειστικά από κακή ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων και όχι από κάποιο πραγματικό φυσικό φαινόμενο. Όταν οι επιστήμονες εφάρμοσαν τις σωστές ρυθμίσεις καλιμπραρίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβάλλοντα φιλοξενίας των άστρων, η απόδειξη για την κοσμική επιτάχυνση παρέμεινε εντυπωσιακά συνεπής, με την παράμετρο της εξίσωσης κατάστασης της Σκοτεινής Ενέργειας (w) να μην παρουσιάζει καμία ουσιαστική εξέλιξη ή αλλαγή (<0.01) σε σχέση με τις τιμές της κοκκινωπής μετατόπισης.

Η σημασία για τη σύγχρονη Κοσμολογία

Ο καθηγητής Adam Riess, ένας εκ των νομπελιστών του 2011 που συμμετείχε ενεργά στη νέα μελέτη, τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν και εξαιρετικά προσεκτικό έλεγχο. Αντίστοιχα, ο καθηγητής Mark Sullivan και ο Δρ. Brodie Popovic σημείωσαν ότι, παρόλο που η αρχική πρόκληση του 2025 ήταν επιστημονικά λανθασμένη, η όλη διαδικασία επαλήθευσης βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον μηχανισμό των αστρικών εκρήξεων και θωρακίζει τη μεθοδολογία μέτρησης της Σκοτεινής Ενέργειας.

Το επόμενο βήμα για τους αστροφυσικούς είναι να πάψουν να αμφισβητούν την ύπαρξη της και να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό της φύσης της.