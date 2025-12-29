«Σκούπα» από την Cloudflare: Διαγραφή 20.000 λογαριασμών και αύξηση 3.800% στα χτυπήματα κατά της πειρατείας

Μια εντυπωσιακή στροφή στην πολιτική αντιμετώπισης του παράνομου περιεχομένου καταγράφουν τα τελευταία δεδομένα της Cloudflare, της εταιρείας που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» για ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου διαδικτύου. Η δημοφιλής πλατφόρμα, η οποία παραδοσιακά τηρούσε μια πιο ουδέτερη στάση, φαίνεται πως πλέον διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να χτυπήσει την πειρατεία στη ρίζα της, ειδικά όταν πρόκειται για ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων.

Η τελευταία έκθεση διαφάνειας της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποκαλύπτει αν μη τι άλλο πολύ εντυπωσιακά νούμερα: οι ενέργειες κατάργησης περιεχομένου (takedowns) που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα εκτοξεύτηκαν κατά 3.800%. Πίσω από αυτό το ποσοστό κρύβεται μια νέα στρατηγική συνεργασίας με τους κατόχους δικαιωμάτων, η οποία οδήγησε στο «μαύρο» για περισσότερους από 20.000 λογαριασμούς αποθήκευσης δεδομένων.

Η «έκρηξη» των αριθμών και η νέα στρατηγική

Για χρόνια, η Cloudflare δεχόταν επικρίσεις από τη βιομηχανία του θεάματος και των σπορ, καθώς η βασική της υπηρεσία (CDN) λειτουργεί ως ενδιάμεσος, γεγονός που της επέτρεπε να δηλώνει αναρμόδια για το περιεχόμενο που περνάει μέσα από τους servers της. Η συνήθης πρακτική ήταν η απλή προώθηση των καταγγελιών στον εκάστοτε πάροχο φιλοξενίας (hosting provider).

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά. Σύμφωνα με την έκθεση, το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία έλαβε 124.872 καταγγελίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούσαν υπηρεσίες φιλοξενίας. Από αυτές, οι 54.357 οδήγησαν σε άμεση δράση, δηλαδή στην απενεργοποίηση ή διαγραφή του υλικού.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, αρκεί να κοιτάξει κανείς το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (δεύτερο μισό του 2024), όπου οι αντίστοιχες ενέργειες ήταν μόλις 1.394. Η μετάβαση από τις χίλιες στις πενήντα τέσσερις χιλιάδες παρεμβάσεις δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα τεχνολογικής αναβάθμισης.

Το «όπλο» του API και οι ζωντανές μεταδόσεις

Ο Justin Paine, Αντιπρόεδρος Trust & Safety της Cloudflare, εξηγεί πως η αύξηση οφείλεται στην εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η εταιρεία προσέφερε στους κατόχους δικαιωμάτων —και κυρίως στις αθλητικές λίγκες— πρόσβαση σε ένα εξειδικευμένο API. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς να υποβάλλουν αιτήματα μαζικά και σε πραγματικό χρόνο.

Η ταχύτητα είναι κρίσιμης σημασίας εδώ. Σε αντίθεση με μια ταινία που βρίσκεται αποθηκευμένη σε έναν server, η πειρατεία ζωντανών αθλητικών αγώνων (live streaming) απαιτεί άμεση αντίδραση εντός λίγων λεπτών. Μέσω του API, οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπόρεσαν να στοχεύσουν τις παράνομες ροές την ώρα που συνέβαιναν, οδηγώντας σε μαζικές διαγραφές.

Το τέλος για 20.000 λογαριασμούς R2

Η πιο ουσιαστική, ίσως, εξέλιξη αφορά την υπηρεσία αποθήκευσης R2 της Cloudflare (ανταγωνιστική του Amazon S3). Πολλοί διαχειριστές πειρατικών υπηρεσιών χρησιμοποιούσαν το R2 για να αποθηκεύουν ροές ή αρχεία, θεωρώντας το ασφαλές καταφύγιο.

Η ψευδαίσθηση αυτή κατέρρευσε, καθώς η Cloudflare προχώρησε στον τερματισμό 21.218 λογαριασμών R2 μέσα σε μόλις έξι μήνες. Το εντυπωσιακό είναι πως οι 19.817 από αυτούς τερματίστηκαν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, αποδεικνύοντας πως η εταιρεία δεν διστάζει πλέον να «τραβήξει την πρίζα» όταν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία παραβίασης μέσω των δικών της υποδομών φιλοξενίας.

Η κόντρα για τα τυφλά μπλόκα και η LaLiga

Παρά την αυστηροποίηση της στάσης της, η Cloudflare εξακολουθεί να διαφωνεί κάθετα με πρακτικές που θεωρεί επικίνδυνες για τη λειτουργία του διαδικτύου. Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά στην Ισπανία και τη LaLiga (το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου), ασκώντας δριμεία κριτική για τον τρόπο που απαιτούνται τα μπλοκαρίσματα.

Ο Paine χαρακτηρίζει την προσέγγιση της LaLiga «αδέξια» (clunky), καθώς οι ισπανικοί πάροχοι internet υποχρεώνονται να μπλοκάρουν διευθύνσεις IP που ανήκουν στην υποδομή της Cloudflare. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «πέφτουν» αθώες ιστοσελίδες που τυχαίνει να φιλοξενούνται στην ίδια IP με κάποια παράνομη υπηρεσία. Η Cloudflare κατηγορεί τη λίγκα πως αδιαφορεί για τις παράπλευρες απώλειες, βάζοντας τα εμπορικά της συμφέροντα πάνω από το δικαίωμα πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο.

Εθελοντικά μπλόκα και «Error 451»

Στον αντίποδα, η εταιρεία φαίνεται να προτιμά μοντέλα συνεργασίας όπως αυτό που εφαρμόζει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί, η Cloudflare ξεκίνησε να μπλοκάρει εθελοντικά την πρόσβαση σε συγκεκριμένα domains που έχουν καταδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, ακόμα κι αν η ίδια δεν ήταν διάδικος στη δίκη.

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να επισκεφτεί ένα τέτοιο site, αντί να βλέπει ένα γενικό σφάλμα σύνδεσης, αντικρίζει τον κωδικό «Error 451», ο οποίος τον ενημερώνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο για νομικούς λόγους.

Η κόκκινη γραμμή του DNS

Παρά τις πιέσεις, η Cloudflare παραμένει ανένδοτη σε ένα ζήτημα: την υπηρεσία DNS (1.1.1.1). Η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως, παρά τις χιλιάδες αιτήσεις και τις δικαστικές εντολές (κυρίως από τη Γαλλία), δεν έχει προχωρήσει σε κανένα μπλοκάρισμα σε επίπεδο DNS resolver και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για να το αποφύγει.

Η Cloudflare είναι πλέον πρόθυμη να συνεργαστεί και να καθαρίσει το «σπίτι» της (τις υπηρεσίες hosting και storage) από την πειρατεία, αλλά δεν πρόκειται να δεχτεί μέτρα που απειλούν την αρχιτεκτονική ακεραιότητα του διαδικτύου. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν αυτή η ισορροπία θα είναι αρκετή για τους κατόχους δικαιωμάτων, που ζητούν ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.