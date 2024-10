Skroutz Plus: Δωρεάν ένας μήνας για νέους χρήστες της υπηρεσίας

To Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, ανακοινώνει την παροχή δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου για τους νέους χρήστες της υπηρεσίας Skroutz Plus για έναν μήνα. Οι νέοι χρήστες που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ στο παρελθόν τη συνδρομητική υπηρεσία και θα επιλέξουν να εγγραφούν στο Skroutz Plus, θα έχουν ένα μήνα δωρεάν χρήσης για να ανακαλύψουν τα προνόμιά της.

Για να επωφεληθούν από τον δωρεάν μήνα δοκιμαστικής χρήσης οι καταναλωτές, θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα για τουλάχιστον ένα μήνα και να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά τον τελευταίο μήνα.

Η συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus προσφέρεται πλέον στους καταναλωτές με ετήσια συνδρομή (25 ευρώ το χρόνο) αλλά και με μηνιαία συνδρομή (4 ευρώ το μήνα). Επιπλέον προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για αποστολές άνω των 25€, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Skroutz, πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές, επιπλέον έκπτωση μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Skroutz Coins και πολλά άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.