SLEEP AWAKE: Πρώτο trailer για το ψυχολογικό horror game

Ύστερα από τρία χρόνια αναμονής και σποραδικών φημών, το στούντιο Eyes Out έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για το ψυχεδελικό horror παιχνίδι SLEEP AWAKE. Πρόκειται για το πρώτο game του στούντιο, που γεννήθηκε από μια αναπάντεχη συνεργασία: τον Cory Davis, γνωστό από το βαθιά ψυχολογικό shooter Spec Ops: The Line, και τον Robin Finck, κιθαρίστα των Nine Inch Nails και πρώην μέλος των Guns N' Roses.

Η πρώτη επίσημη ματιά στο SLEEP AWAKE δόθηκε στο πλαίσιο του Future Games Showcase και, όπως φαίνεται, επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για ένα project που συνδυάζει έντονη ατμόσφαιρα, ψυχεδέλεια και εφιαλτικά σκηνικά. Αν και η αρχική ανακοίνωση είχε γίνει ήδη από πέρυσι στο Summer Games Fest, οι πληροφορίες για το παιχνίδι παρέμεναν ελάχιστες, περιορισμένες σε μερικά screenshots και αόριστες φήμες.

Το trailer είναι τόσο αινιγματικό όσο και καθηλωτικό. Παρουσιάζει μια σειρά από αλλόκοτα και εξωπραγματικά τοπία, ενώ μια επαναλαμβανόμενη φράση "I cannot sleep. I must not sleep." δίνει τον τόνο σε αυτό που φαίνεται πως θα είναι μια εσωτερική κόλαση, γεμάτη από υπαρξιακούς εφιάλτες και ψυχολογική ένταση. Ανάμεσα στις εικόνες, ξεχωρίζει ένα μυστηριώδες κτήριο με την ονομασία Somnological Institute, κάτι που ίσως υποδεικνύει πως ο παίκτης συμμετέχει σε κάποιο πείραμα που σχετίζεται με τον ύπνο ή τη μελέτη ονείρων.

Η πολυμορφία των περιβαλλόντων που παρουσιάζονται στο βίντεο ενισχύει αυτή την υπόθεση. Από σουρεαλιστικά τοπία μέχρι υπαινιγμούς μιας εναλλαγής μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, όλα δείχνουν πως το SLEEP AWAKE θα κινείται ανάμεσα στο ωραίο και στο εφιαλτικό. Όπως και στον ύπνο, το όμορφο και γαλήνιο μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σκοτεινό και τρομακτικό.

Ένα ακόμα στοιχείο που γεννά ερωτήματα είναι η παρουσία αυταρχικών μορφών και μια φουτουριστική αισθητική, που υποδηλώνει ότι εκτός από τα όνειρα, το παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει και μια πιο πολιτικά φορτισμένη πλοκή, πιθανόν σε έναν αυταρχικό κόσμο επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον, ο πρωταγωνιστής φαίνεται να χρησιμοποιεί οφθαλμικές σταγόνες με ψυχοδραστικές ιδιότητες, στοιχείο που υπονοεί μια αλλοίωση της αντίληψης και συμβάλλει στην ήδη έντονα ψυχεδελική ατμόσφαιρα του παιχνιδιού.

Παρόλο που πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την υπόθεση, η αισθητική και η σκηνοθετική προσέγγιση του SLEEP AWAKE έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον. Το trailer προσφέρει απλώς μια πρόγευση από ένα σύμπαν όπου η συνείδηση, το όνειρο και ο τρόμος συνυπάρχουν σε μια επισφαλή ισορροπία.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 για PC, Xbox Series X/S και PlayStation 5.