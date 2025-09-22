Sneaker Wars: Adidas v Puma, επίσημο trailer και ημερομηνία πρεμιέρας στο Disney+

Το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο trailer της νέας πρωτότυπης σειράς ντοκιμαντέρ, Sneaker Wars: Adidas v Puma. Η νέα, πρωτότυπη, τριμερής σειρά-ντοκιμαντέρ, έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο Disney+.

Με αποκλειστική πρόσβαση σε δύο από τα μεγαλύτερα brands στον κόσμο, η σειρά Sneaker Wars: Adidas v Puma εξετάζει σε βάθος την πολυετή διαμάχη ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους κολοσσούς αθλητικών ειδών, που προέκυψε μέσα από μια οικογενειακή έριδα. Οι αδελφοί Adi και Rudi Dassler, ίδρυσαν την Adidas και την Puma, μετατρέποντας την προσωπική τους σύγκρουση σε μια μάχη επικράτησης στον αθλητικό κόσμο. Η σειρά αποκαλύπτει την απαρχή της διάσπασής τους, τις καινοτόμες συνεισφορές τους στην κουλτούρα του αθλητισμού και το πώς ο μεταξύ τους ανταγωνισμός μεταμόρφωσε τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, sneakerheads και εκπροσώπων των brands, όπως ο David Beckham, ο Usain Bolt, ο Neymar και άλλοι, η σειρά καταγράφει τις ρίζες της διάσπασης των αδελφών Dassler και τις καινοτόμες συνεισφορές τους στην αθλητική κουλτούρα. Παράλληλα, αναδεικνύει τις καθοριστικές στιγμές της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας και την κληρονομιά των δύο αδελφών, η αντιπαλότητα των οποίων άλλαξε για πάντα τα δεδομένα.

Η τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ Sneaker Wars: Adidas v Puma είναι μια δημιουργία της υποψήφια για Emmy εταιρεία παραγωγής Matador Content και τη βραβευμένη με Emmy Studio 99.

