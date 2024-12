Sonic the Hedgehog 4: Επιβεβαιώθηκε η νέα ταινία!

Περισσότερες περιπέτειες με τον μπλε σκαντζόχοιρο είναι στον ορίζοντα. Σύμφωνα με το Variety, το Sonic the Hedgehog 4 βρίσκεται στα σκαριά από την Paramount Pictures. Το στούντιο βλέπει ημερομηνία κυκλοφορίας την άνοιξη του 2027.



Βασισμένο στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών της Sega, το Sonic the Hedgehog ακολουθεί τις περιπέτειες του ομώνυμου ήρωα, το οποίο τρέχει με υπερταχύτητες. Ο κωμικός Ben Schwartz δίνει τη φωνή του Sonic στις live-action ταινίες. Η ταινία Sonic the Hedgehog κυκλοφόρησε το 2020 και έλαβε θετικές κριτικές, οδηγώντας σε παγκόσμιες εισπράξεις 320 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό μικρότερο των 90 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η επιτυχία του Sonic οδήγησε σε ένα sequel, το Sonic the Hedgehog 2, το 2022. Η συνέχεια βελτίωσε τις επιδόσεις της πρώτης ταινίας, σημειώνοντας εισπράξεις 405 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό σχεδόν 110 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια spinoff σειρά, ο Knuckles, με τον Idris Elba στον ρόλο του ομώνυμου χαρακτήρα, έκανε το ντεμπούτο της στο streaming στο Paramount+ τον περασμένο Απρίλιο.



Ο Sonic ξανασυναντιέται με τον Miles «Tails» Prower (Colleen O'Shaughnessey) και τον Knuckles για το Sonic the Hedgehog 3. Η τριάδα αντιμετωπίζει τον πιο σκληρό αντίπαλό της, τον Shadow the Hedgehog (Keanu Reeves), ένα πανίσχυρο ανθρωπόμορφο ζώο που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση. Για να σταματήσει τον Shadow, ο Sonic πρέπει να συμμαχήσει με τον κακόβουλο Dr. Robotnik (Jim Carrey) για να σώσει τον πλανήτη.



Το καστ του Sonic 3 περιλαμβάνει τους James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Alyla Browne και Krysten Ritter. Ο Jeff Fowler σκηνοθετεί το Sonic the Hedgehog 3 σε σενάριο των Pat Casey, Josh Miller και John Whittington, βασισμένο σε μια ιστορία των Casey και Miller.

