Sony BRAVIA Theatre: Τα νέα συστήματα για κινηματογραφικό ήχο στο σπίτι

Η Sony αποκάλυψε τη νέα τη νέα σειρά ηχητικών συστημάτων BRAVIA Theatre για το 2025, τα οποία είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για να αναδεικνύουν στο έπακρο την κινηματογραφική εμπειρία με καθηλωτικό ήχο surround, σχεδιασμένο για να ταιριάζει απόλυτα στη διάταξη του home cinema. Η νέα σειρά BRAVIA Theatre ανταποκρίνεται στις διαφορές μεταξύ κινηματογραφικών και οικιακών περιβαλλόντων προβολής. Οι κινηματογράφοι χρησιμοποιούν πολυάριθμα ηχεία τοποθετημένα στην οροφή και στους τοίχους για να δημιουργήσουν ένα καθηλωτικό τοπικό πεδίο ήχου. Με το BRAVIA Theatre, μπορείτε να ζήσετε μια ανάλογη κινηματογραφική ηχητική εμπειρία στο σπίτι σας.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει το BRAVIA Theatre Bar 6 (ηχομπάρα, 3.1.2ch με ασύρματο subwoofer) και το BRAVIA Theatre System 6 (Home cinema σύστημα, 5.1ch), τα οποία προσφέρουν μια αυτόνομη εμπειρία καθηλωτικού κινηματογραφικού ήχου. Επιπλέον, το BRAVIA Theatre Rear 8 (πίσω ηχεία) και το BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) παρέχουν μια ευρεία γκάμα επιλογών δευτερευόντων ηχείων, όταν συνδέονται με μια συμβατή μπάρα ήχου, όπως το BRAVIA Theatre Bar 9, για να διοχετεύουν με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Αυτά τα τέσσερα νέα προϊόντα BRAVIA Theatre υλοποιούν την πρόθεση των σχεδιαστών κινηματογραφικού ήχου, φέρνοντας την αυθεντικότητα του κινηματογραφικού ήχου στην άνεση του σαλονιού. Επιπλέον, η Sony παρουσιάζει και νέες τηλεοράσεις BRAVIA, εδραιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της να επεκτείνει τη σειρά BRAVIA καλύπτοντας ένα ολόκληρο φάσμα home cinema συσκευών.

Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων της Sony, όπως οι ψηφιακές κινηματογραφικές κάμερες, οι επαγγελματικές οθόνες και τα επαγγελματικά ακουστικά, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από επαγγελματίες της κινηματογραφικής παραγωγής, επιτρέποντας στην εταιρεία να κατανοήσει σε βάθος τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τις επιδιώξεις των κινηματογραφιστών και των δημιουργών περιεχομένου. Η νέα σειρά από τηλεοράσεις και ηχομπάρες BRAVIA συνδέει τους δημιουργούς και τους θεατές, επιτρέποντας την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία να λάμψει στην άνεση του σπιτιού, όπως την επιδίωκε ο κινηματογραφιστής.

BRAVIA Theatre Bar 6

Η BRAVIA Theatre Bar 6 είναι μια ηχομπάρα 3.1.2ch που προσφέρει καθηλωτικό ήχο surround και καθαρούς διαλόγους. Επίσης, διαθέτει ένα ασύρματο subwoofer για να προσφέρει ισορροπημένο ήχο μπάσων. Το Dolby Atmos® / DTS:X® υλοποιεί ισχυρό, κινηματογραφικό ήχο surround. Επιπλέον, το Vertical Surround Engine και το S-Force PRO Front Surround της Sony προσδίδουν έναν πιο ρεαλιστικό, πολυδιάστατο ήχο και σε άλλες μορφές. Με τη μοναδική τεχνολογία upmixer της Sony, μπορείτε να βιώσετε τρισδιάστατο ήχο surround όχι μόνο με περιεχόμενο μορφής ήχου surround, αλλά και με στερεοφωνικό περιεχόμενο. Για καθαρούς διαλόγους και ακριβή εικόνα ήχου, ένα ειδικό κεντρικό ηχείο εξασφαλίζει κρυστάλλινη αναπαραγωγή φωνής σε κάθε σκηνή. Εάν συνδυάσετε το BRAVIA Theatre Bar 6 με μια συμβατή τηλεόραση BRAVIA , το Voice Zoom 3™ της Sony που βασίζεται σε μηχανική μάθηση AI αναγνωρίζει τις ανθρώπινες φωνές και ενισχύει ή μειώνει την έντασή τους, ώστε ακόμη και οι αχνές διαλογικές συνομιλίες να ακούγονται δυνατά και καθαρά.

BRAVIA Theatre System 6

Το BRAVIA Theatre System 6 είναι ένα πανίσχυρο ηχοσύστημα 5.1ch 1000W με subwoofer, το οποίο προσφέρει βαθύτερο, πλουσιότερο και ισορροπημένο ήχο. Η διάταξη ηχείων 5.1ch προσδίδει βάθος, σαφήνεια και βαρύτητα στον ήχο, ενώ η υποστήριξη Dolby Atmos και DTS:X πραγματοποιεί καθηλωτικά πολυδιάστατα ηχοτοπία. Υποστηρίζεται από το Vertical Surround Engine και το S-Force PRO Front Surround που ζωντανεύει τις ταινίες όπως τις ήθελαν οι δημιουργοί τους, προσδίδοντας έναν πιο ρεαλιστικό, πολυδιάστατο ήχο και σε άλλες μορφές. Ομοίως με τη BRAVIA Theatre Bar 6, αυτό το home cinema σύστημα διαθέτει το Voice Zoom 3™, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για να διασφαλίζει ότι ακόμη και οι ήχοι ομιλίας είναι δυνατοί και καθαροί. Για πιο συναρπαστική εμπειρία , το Multi Stereo επιτρέπει την αναπαραγωγή του στερεοφωνικού ήχου από αριστερά/δεξιά στο κέντρο/πίσω για μια πολυκατευθυντική ενίσχυση του ήχου.

BRAVIA Theatre Rear 8 και BRAVIA Theatre Sub 7

Τα BRAVIA Theatre Rear 8 και BRAVIA Theatre Sub 7 είναι προαιρετικά ηχεία που μπορούν να αναβαθμίσουν την τρέχουσα home cinema εγκατάστασή σας. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τον κινηματογραφικό σας ήχο συνδέοντας ασύρματα το BRAVIA Theatre Rear 8 με μια συμβατή ηχομπάρα για να δημιουργήσετε μια βελτιωμένη εμπειρία χωρικού ήχου 360 που είναι βελτιστοποιημένη για ένα συγκεκριμένο οικιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τη μοναδική τεχνολογία 360 Spatial Sound Mapping-technology της Sony. Το BRAVIA Theatre Sub 7 θα προσθέσει τις επιπλέον χαμηλές συχνότητες για να νιώσετε - όχι μόνο να ακούσετε - τη φρενήρη δράση στην οθόνη. Ο λεπτός και compact σχεδιασμός του BRAVIA Theatre Sub 7 επιτρέπει επιλογές αμφίδρομης εγκατάστασηςiv.Τα προαιρετικά ηχεία διαθέτουν σχεδιασμό υψηλής ποιότητας που θα συμπληρώσει οπτικά διάφορα δωμάτια.

Άψογη σύνδεση με BRAVIA τηλεοράσεις

Συνδυάζοντας μια τηλεόραση BRAVIA με ένα ηχητικό σύστημα BRAVIA Theatre, μπορείτε να απολαύσετε μια απρόσκοπτη εμπειρία και να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - καταπληκτικές ταινίες και σειρές. Για μέγιστη ευκολία στη χρήση, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές BRAVIA και BRAVIA Theatre από το smartphone σας. Με την εφαρμογή BRAVIA Connect, μπορείτε να προσαρμόζετε την ένταση και τις ρυθμίσεις, ακόμη και να ελέγχετε το set up σας χωρίς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή το μενού στην οθόνη. Εναλλακτικά, είναι δυνατός ο έλεγχος λειτουργιών όπως το πεδίο ήχου και η ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας μόνο το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Με ένα ενοποιημένο UI, οι ρυθμίσεις ήχου της ηχομπάρας εμφανίζονται αυτόματα στο μενού BRAVIA Quick Settings.

Ηχητικά συστήματα BRAVIA Theatre και περιβάλλον

Η Sony έχει ορίσει ένα περιβαλλοντικό σχέδιο με την ονομασία Road to Zero, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και των κύκλων ζωής των προϊόντων της μέχρι το 2050. Για να συμβάλουν σε αυτό το όραμα, τα προϊόντα οικιακού ήχου BRAVIA Theatre μειώνουν την ποσότητα των πλαστικών στη συσκευασία. Το ύφασμα που χρησιμοποιείται στα προϊόντα οικιακού ήχου BRAVIA Theatre προέρχεται από ανακυκλωμένα μπουκάλια PET. Το υλικό επιλέχθηκε προσεκτικά για τη βέλτιστη ποιότητα ήχου, το σχεδιασμό, την υφή και το χρώμα.

Ηχητικά συστήματα BRAVIA Theatre και προσβασιμότητα

Για να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να ρυθμίσουν τα προϊόντα οικιακού ήχου BRAVIA Theatre, ένα υπερυψωμένο τετράγωνο πλαίσιο στη συσκευασία υποδεικνύει έναν κωδικό QR για την εφαρμογή BRAVIA Connect, η οποία προσφέρει υποστήριξη για ανάγνωση οθόνης. Οι απτικές κουκκίδες στις μονάδες BRAVIA Theatre Bar 6 και BRAVIA Theatre System 6 υποδεικνύουν τον ακροδέκτη eARC HDMI για τη σύνδεση σε τηλεόραση.