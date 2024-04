Η Sony ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της σειράς ULT POWER SOUND - μιας νέας σειράς ασύρματων ηχείων και ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να σας κάνουν να αισθάνεστε σαν να έχετε βρεθεί στην πρώτη σειρά της αρένας. Κατασκευασμένη για τους λάτρεις της μουσικής, παράγει ισχυρό βαθύ ήχο που έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καρδιά σας να δονείται.

Η νέα σειρά αποτελείται από τα ασύρματα ηχεία ULT TOWER 10, ULT FIELD 7, ULT FIELD 1 και τα ασύρματα ακουστικά ULT WEAR.

Όλα τα μοντέλα της σειράς διαθέτουν το κουμπί ULT, το οποίο προσφέρει χαρακτηριστική ποιότητα ήχου ενισχύοντας τη μουσική, με μία ή δύο διαφορετικές λειτουργίες ήχου.

ULT TOWER 10 - η δύναμη του ήχου της ζωντανής σκηνής στο σπίτι σας

Μετατρέψτε το σπίτι σας σε χώρο για πάρτι με δυνατό μπάσο, ήχο 360° Party Sound, φωτισμό 360° Party Light και καραόκε, χάρη στο παρεχόμενο ασύρματο μικρόφωνο. Μπορείτε ακόμη και να συνδέσετε το ηχείο με την τηλεόρασή σας για να ενισχύσετε τον ήχο αυτών που λατρεύετε να παρακολουθείτε.

Βασικά χαρακτηριστικά του ULT TOWER 10:

ULT POWER SOUND - Ενισχύστε όλες τις χαμηλές συχνότητες για εξαιρετικό μπάσο. Απολαύστε 2 διαφορετικούς τύπους λειτουργίας ήχου με έμφαση στα μπάσα. Πατήστε το κουμπί ULT για βαθιά ενίσχυση των μπάσων για ήχο χαμηλών συχνοτήτων που θα κάνει την καρδιά σας να τρέμει με το ULT1. Το ULT2 προσφέρει ισχυρό μπάσο για να νιώσετε το ρυθμό και να σας κάνει να χορέψετε.

Ενισχύστε όλες τις χαμηλές συχνότητες για εξαιρετικό μπάσο. Απολαύστε 2 διαφορετικούς τύπους λειτουργίας ήχου με έμφαση στα μπάσα. Πατήστε το κουμπί ULT για βαθιά ενίσχυση των μπάσων για ήχο χαμηλών συχνοτήτων που θα κάνει την καρδιά σας να τρέμει με το ULT1. Το ULT2 προσφέρει ισχυρό μπάσο για να νιώσετε το ρυθμό και να σας κάνει να χορέψετε. Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου – Ανιχνεύει το θόρυβο και αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση του ήχου για να αποδίδει διαυγή μουσική ακόμη και όταν περιβάλλεστε από άλλους ήχους.

– Ανιχνεύει το θόρυβο και αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση του ήχου για να αποδίδει διαυγή μουσική ακόμη και όταν περιβάλλεστε από άλλους ήχους. 360 ° Party Sound και 360 ° Party Light - Ήχος πάρτι 360° που μεταφέρει ισχυρό ήχο σε κάθε γωνιά του δωματίου. Με τον έντονο φωτισμό του, το ULT TOWER 10 φωτίζει κάθε γωνιά του πάρτι σας. Συγχρονίζεται ακόμη και με τη μουσική για να δημιουργήσει μια πραγματική αίσθηση φεστιβάλ.

° ° Ήχος πάρτι 360° που μεταφέρει ισχυρό ήχο σε κάθε γωνιά του δωματίου. Με τον έντονο φωτισμό του, το ULT TOWER 10 φωτίζει κάθε γωνιά του πάρτι σας. Συγχρονίζεται ακόμη και με τη μουσική για να δημιουργήσει μια πραγματική αίσθηση φεστιβάλ. Καραόκε, Κιθάρα, και TV Sound Booster- Τραγουδήστε τις αγαπημένες σας μελωδίες, χάρη στο ασύρματο μικρόφωνο που περιλαμβάνεται. Επιπλέον, απολαύστε τον πλήρη έλεγχο του ήχου σας, με τον έλεγχο των Echo και Key από την επάνω πλευρά. Μπορείτε να συνδέσετε ένα άλλο μικρόφωνο για ένα ντουέτο ή μια κιθάρα για να παίξετε μαζί χρησιμοποιώντας το ULT TOWER 10 ως ενισχυτή. Το TV Sound Booster ενισχύει επίσης τον ήχο της τηλεόρασής σας.

Τραγουδήστε τις αγαπημένες σας μελωδίες, χάρη στο ασύρματο μικρόφωνο που περιλαμβάνεται. Επιπλέον, απολαύστε τον πλήρη έλεγχο του ήχου σας, με τον έλεγχο των Echo και Key από την επάνω πλευρά. Μπορείτε να συνδέσετε ένα άλλο μικρόφωνο για ένα ντουέτο ή μια κιθάρα για να παίξετε μαζί χρησιμοποιώντας το ULT TOWER 10 ως ενισχυτή. Το TV Sound Booster ενισχύει επίσης τον ήχο της τηλεόρασής σας. Party Connect - Συνδέστε έως και 100 συμβατά ηχεία για να συγχρονίσετε τη μουσική και το φωτισμό μέσω του Party Connect - γεμίστε κάθε χώρο με ισχυρό ήχο για να δημιουργήσετε την απόλυτη ατμόσφαιρα πάρτι.

ULT FIELD 7 - Το πάρτι μπορεί να πάει παντού

Ζωντανέψτε τη μέρα σας με δυνατά μπάσα και εκφραστικό φωτισμό όπου κι αν πάτε. Το ULT FIELD 7 σας επιτρέπει να μεταφέρετε το πάρτι οπουδήποτε χάρη στην αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη κατασκευή του, ενώ η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σημαίνει ότι μπορείτε να διασκεδάζετε για περισσότερο χρόνο. Μπορείτε ακόμη και να το συνδέσετε με ένα μικρόφωνο για καραόκε όπου και αν βρίσκεστε.

Βασικά χαρακτηριστικά του ULT FIELD 7:

ULT POWER SOUND - Επιλέξτε ULT1 για βαθύτερα, χαμηλότερης συχνότητας μπάσα ή επιλέξτε ULT2 για ισχυρά, δυνατά μπάσα.

Επιλέξτε ULT1 για βαθύτερα, χαμηλότερης συχνότητας μπάσα ή επιλέξτε ULT2 για ισχυρά, δυνατά μπάσα. Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου – Ανιχνεύει το θόρυβο και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του ήχου για να παρέχει τη βέλτιστη μουσική εμπειρία, όσο πολυσύχναστος και αν είναι ο χώρος.

– Ανιχνεύει το θόρυβο και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του ήχου για να παρέχει τη βέλτιστη μουσική εμπειρία, όσο πολυσύχναστος και αν είναι ο χώρος. Μεγαλύτερης διάρκειας πάρτι - Διοργανώστε πάρτι οπουδήποτε και για περισσότερη ώρα χάρη στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που φτάνει τις 30 ώρες. Επιπλέον, με τη γρήγορη φόρτιση μπορείτε να αποκτήσετε χρόνο αναπαραγωγής 3 ωρών σε μόλις 10 λεπτά. Χάρη στην προστασία από το νερό και τη σκόνη, κατά IP67, μπορείτε να μεταφέρετε το πάρτι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης ανθεκτικό στο αλμυρό νερό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ακόμα και στην παραλία.

Διοργανώστε πάρτι οπουδήποτε και για περισσότερη ώρα χάρη στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που φτάνει τις 30 ώρες. Επιπλέον, με τη γρήγορη φόρτιση μπορείτε να αποκτήσετε χρόνο αναπαραγωγής 3 ωρών σε μόλις 10 λεπτά. Χάρη στην προστασία από το νερό και τη σκόνη, κατά IP67, μπορείτε να μεταφέρετε το πάρτι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης ανθεκτικό στο αλμυρό νερό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ακόμα και στην παραλία. Μεταφορά παντού - Το ULT FIELD 7 μπορεί να μετακινηθεί εύκολα με τις εύχρηστες λαβές μεταφοράς και καθώς έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τέλεια, είτε τοποθετείται οριζόντια, είτε κάθετα.

Το ULT FIELD 7 μπορεί να μετακινηθεί εύκολα με τις εύχρηστες λαβές μεταφοράς και καθώς έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τέλεια, είτε τοποθετείται οριζόντια, είτε κάθετα. Είσοδοι για καραόκε και κιθάρα, μαζί με φωτισμό - Συνδέστε ένα μικρόφωνο και ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε οτιδήποτε. Είναι ο τέλειος «συνοδός» και περιλαμβάνει ακόμη και στοιχεία ελέγχου Echo και Key στην πίσω πλευρά. Ή μπορείτε να συνδέσετε την κιθάρα σας για να μετατρέψετε το ULT FIELD 7 σε ενισχυτή. Και αυξήστε τη διασκέδαση ακόμα περισσότερο, ο φωτισμός περιβάλλοντος παράγει διακριτικό φωτισμό, ιδανικό για πάρτι και καθημερινή χρήση!

- Συνδέστε ένα μικρόφωνο και ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε οτιδήποτε. Είναι ο τέλειος «συνοδός» και περιλαμβάνει ακόμη και στοιχεία ελέγχου Echo και Key στην πίσω πλευρά. Ή μπορείτε να συνδέσετε την κιθάρα σας για να μετατρέψετε το ULT FIELD 7 σε ενισχυτή. Και αυξήστε τη διασκέδαση ακόμα περισσότερο, ο φωτισμός περιβάλλοντος παράγει διακριτικό φωτισμό, ιδανικό για πάρτι και καθημερινή χρήση! Party Connect - Συνδέστε έως και 100 συμβατά ηχεία για να συγχρονίσετε τη μουσική και το φωτισμό μέσω του Party Connect.

ULT FIELD 1 - Σπουδαίος ήχος. Μικρό μέγεθος

Πάρτε τις αγαπημένες σας μελωδίες οπουδήποτε με ενισχυμένο μπάσο σε μια συμπαγή συσκευή με το ULT FIELD 1. Εξοπλισμένο με λουράκι πολλαπλών κατευθύνσεων για ευκολία στη χρήση, μεταφέρετε το αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και ακόμη και αντικραδασμικό ηχείο σας οπουδήποτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Βασικά χαρακτηριστικά του ULT FIELD 1:

ULT POWER SOUND - Ενεργοποιήστε το ULT POWER SOUND για ενισχυμένο μπάσο.

Ενεργοποιήστε το ULT POWER SOUND για ενισχυμένο μπάσο. Οπουδήποτε, με κάθε τρόπο - Το ULT FIELD 1 είναι ο τέλειος συνοδός σας όπου κι αν πάτε. Σχεδιασμένο για να είναι φορητό με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 12 ώρες, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις μελωδίες σας για περισσότερη ώρα. Επιπλέον, ο ιμάντας πολλαπλών κατευθύνσεων, η προστασία από το νερό και τη σκόνη IP67, ο αντικραδασμικός σχεδιασμός και η αντοχή στο αλμυρό νερό σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε το ηχείο σας οπουδήποτε, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

- Το ULT FIELD 1 είναι ο τέλειος συνοδός σας όπου κι αν πάτε. Σχεδιασμένο για να είναι φορητό με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 12 ώρες, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις μελωδίες σας για περισσότερη ώρα. Επιπλέον, ο ιμάντας πολλαπλών κατευθύνσεων, η προστασία από το νερό και τη σκόνη IP67, ο αντικραδασμικός σχεδιασμός και η αντοχή στο αλμυρό νερό σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε το ηχείο σας οπουδήποτε, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Χρώματα που ταιριάζουν στο στυλ σας - σε χρώματα Μαύρο, Off-White, Forest Grey και Πορτοκαλί για να επιλέξετε το χρώμα που ταιριάζει στο στυλ σας.

- σε χρώματα Μαύρο, Off-White, Forest Grey και Πορτοκαλί για να επιλέξετε το χρώμα που ταιριάζει στο στυλ σας. Επιλογή διάταξης - Το ULT FIELD 1 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί όταν στέκεται με την κύρια πλευρά του ή όταν είναι τοποθετημένο στο πλάι, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου - ακόμη και όταν αυτός είναι περιορισμένος.

Το ULT FIELD 1 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί όταν στέκεται με την κύρια πλευρά του ή όταν είναι τοποθετημένο στο πλάι, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου - ακόμη και όταν αυτός είναι περιορισμένος. Ευχρηστία - Εύκολη χρήση και σύνδεση με ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις hands-free με τεχνολογία Echo Cancelling για πιο διαυγείς κλήσεις.

ULT WEAR - Ισχυρός ήχος. Κάντε τον δικό σας

Με εξαιρετικό μπάσο και βελτιωμένο Noise Cancelling, τα νέα μας ακουστικά ULT WEAR σας επιτρέπουν να έχετε την αίσθηση πως είστε σε φεστιβάλ ή κλαμπ όπου κι αν πάτε.

Βασικά χαρακτηριστικά των ULT WEAR:

ULT POWER SOUND - Πατήστε το κουμπί ULT για δυνατό ήχο. Το ULT1 προσφέρει βαθύτερα μπάσα χαμηλών συχνοτήτων και το ULT2 προσφέρει ισχυρά μπάσα.

- Πατήστε το κουμπί ULT για δυνατό ήχο. Το ULT1 προσφέρει βαθύτερα μπάσα χαμηλών συχνοτήτων και το ULT2 προσφέρει ισχυρά μπάσα. Σχεδιασμένα για ισχύ - εφοδιάζονται με τον επεξεργαστή V1 της Sony, τον ίδιο επεξεργαστή που βρίσκεται στα βραβευμένα ακουστικά της σειράς 1000X της Sony, και μια μονάδα οδήγησης σχεδιασμένη για τη σειρά ULT POWER SOUND , για να παράγουν αμείωτη ενέργεια, ισχυρό μπάσο που αντηχεί και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

- εφοδιάζονται με τον επεξεργαστή V1 της Sony, τον ίδιο επεξεργαστή που βρίσκεται στα βραβευμένα ακουστικά της σειράς 1000X της Sony, και μια μονάδα οδήγησης σχεδιασμένη για τη σειρά ULT POWER SOUND , για να παράγουν αμείωτη ενέργεια, ισχυρό μπάσο που αντηχεί και κρυστάλλινες λεπτομέρειες. Εξουδετέρωση θορύβου - Με την τεχνολογία Dual Noise Sensor και τον επεξεργαστή V1, τα ULT WEAR περνούν την εξουδετέρωση θορύβου στο επόμενο επίπεδο. Τώρα μπορείτε πραγματικά να αποκλείσετε τον υπόλοιπο κόσμο και να απολαύσετε ένα πάρτι για έναν - είστε μόνο εσείς και η μουσική σας.

- Με την τεχνολογία Dual Noise Sensor και τον επεξεργαστή V1, τα ULT WEAR περνούν την εξουδετέρωση θορύβου στο επόμενο επίπεδο. Τώρα μπορείτε πραγματικά να αποκλείσετε τον υπόλοιπο κόσμο και να απολαύσετε ένα πάρτι για έναν - είστε μόνο εσείς και η μουσική σας. Άνετος σχεδιασμός - Τα ακουστικά είναι άνετα με μαλακά μαξιλαράκια αυτιών και περισσότερο χώρο γύρω από τα αυτιά, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν ισχυρό, υψηλής ποιότητας ήχο. Τα ULT WEAR έχουν πτυσσόμενο σχέδιο και συνοδεύονται από θήκη μεταφοράς.

- Τα ακουστικά είναι άνετα με μαλακά μαξιλαράκια αυτιών και περισσότερο χώρο γύρω από τα αυτιά, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν ισχυρό, υψηλής ποιότητας ήχο. Τα ULT WEAR έχουν πτυσσόμενο σχέδιο και συνοδεύονται από θήκη μεταφοράς. Καθημερινή χρήση - Τα ULT WEAR χαρακτηρίζονται από τη λειτουργικότητα, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά τους . Ένας αισθητήρας διακόπτει τη μουσική σας όταν τα βγάζετε και τη συνεχίζει όταν τα φοράτε. Το Bluetooth® συνδέεται ταυτόχρονα με δύο συσκευές.

Σχεδιασμένα με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Η σειρά ULT Power Sound δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για να αποδίδει ισχυρό ήχο, αλλά και με γνώμονα το περιβάλλον. Στα προϊόντα χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο πλαστικόΑυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Sony για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των πρακτικών μας.

Διαθεσιμότητα

Το ULT TOWER 10 θα είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2024 σε μαύρο χρώμα. Το ULT FIELD 7 θα είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2024 σε μαύρο χρώμα. To ULT FIELD 1 θα είναι διαθέσιμό από τον Απρίλιο του 2024 σε μαύρο, forest grey, off white και πορτοκαλί χρώμα. Τα ULT WEAR ακουστικά θα είναι διαθέσιμα από τον Απρίλιο του 2024 σε μαύρο, forest grey και off white χρώμα.