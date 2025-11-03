Sparkle: Το υποβρύχιο καλώδιο BlueMed φτάνει στην Κύπρο

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, και η Cyta, ο κύριος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, ανακοινώνουν την άφιξη του υποβρύχιου καλωδίου BlueMed στην Κύπρο, στον σταθμό της Cyta στη Γεροσκήπου.

Το BlueMed είναι το νέο, υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα της Sparkle, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου. Αποτελεί μέρος των υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων Blue & Raman, τα οποία κατασκευάζονται σε συνεργασία με τη Google και άλλους φορείς, και εκτείνονται περαιτέρω στη Μέση Ανατολή μέχρι τη Βομβάη της Ινδίας. Με τέσσερα ζεύγη οπτικών ινών και αρχική σχεδιαστική χωρητικότητα άνω των 25 Terabits το δευτερόλεπτο (Tbps) ανά ζεύγος, το BlueMed προσφέρει υψηλές ταχύτητες και αυξημένη αξιοπιστία σε όλη την έκτασή του, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των χωρών που συνδέονται.

Με τη διασύνδεση στον σταθμό της Γεροσκήπου, η Sparkle εξασφαλίζει ένα καίριο σημείο παρουσίας στην Κύπρο, ενώ η Cyta αποκτά πρόσβαση στο υποθαλάσσιο σύστημα καλωδίων BlueMed, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και άλλων μεσογειακών χωρών. Αυτό επιτρέπει στη Cyta να ανταποκριθεί καλύτερα στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο στη χώρα. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού ψηφιακού κόμβου, παρέχοντας άμεση συνδεσιμότητα με την Ελλάδα, τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω Γένοβας και Μασσαλίας, καθώς και με τη Μέση Ανατολή μέσω άλλων ανατολικομεσογειακών γειτονικών χωρών.

«Πρόκειται για ένα νέο, σημαντικό στάδιο για το BlueMed, ένα έργο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και τη συνεργασία, συνδέοντας την Ευρώπη με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή μέσω μιας υπερσύγχρονης υποδομής», δήλωσε ο Enrico Bagnasco, Διευθύνων Σύμβουλος της Sparkle, προσθέτοντας: «Σήμερα είμαστε επίσης ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάζουμε αυτό το ορόσημο μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, τη Cyta, επιβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στη λεκάνη της Μεσογείου.»

«Η σύνδεση της Cyta με το BlueMed θα ενισχύσει περαιτέρω το ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου και θα ενδυναμώσει τη θέση του νησιού ως βασικού ψηφιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Γιώργος Μαλίκιδης, Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) της Cyta. «Η άφιξη του BlueMed στην Κύπρο αποτελεί ένα κομβικό βήμα προς τα εμπρός στην εν εξελίξει αποστολή μας να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα του νησιού», πρόσθεσε ο Γιώργος Μετζάκης, Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών (CCO) της Cyta.

Το BlueMed έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του σημασία για τη βελτίωση της ψηφιακής ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.